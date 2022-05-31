Гастроэнтеролог Успенская рассказала, у кого чаще всего растут камни в желчном пузыре

- Для их формирования главные условия — изменение химического состава желчи и снижение сократительной активности желчности пузыря, — рассказывает Мария Успенская. — Желчь в норме содержит желчные кислоты (в свободном виде и в виде солей), желчные пигменты (билирубин, биливердин), холестерин, фосфолипиды, лецитин. Желчные кислоты расщепляют (эмульгируют) жиры и нужны для всасывания жирорастворимых витаминов A, D , E, K. Кроме того, они оказывают бактерицидное действие и оказывают влияние на поддержание нормальной микрофлоры кишечника.

По своему составу камни могут быть холестериновыми и пигментными.

Как образуются холестериновые…

Холестериновые камни образуются в первую очередь благодаря перенасыщению желчи холестерином.

- Перенасыщение желчи холестерином ведет к снижению моторики желчного пузыря и повышенному образованию муцина, который способствует кристаллизации холестерина и образованию слизистого слоя, — поясняет эксперт. — Длительно накапливающаяся в желчном пузыре желчь поступает в кишечник в большом количестве, что приводит к образованию особых желчных кислот.

Эти желчные кислоты подвергаются обратному всасыванию из кишечника в печень и сами по себе также способствуют перенасыщению желчи холестерином. Таким образом возникает порочный круг. Кроме того, к формированию литогенных (способствующих образованию камней) желчных кислот приводит изменение микрофлоры кишечника.