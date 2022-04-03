Названы 7 опасных последствий голодания ради похудения

Медицина понимает под термином «голодание» состояние, когда люди лишены еды в результате каких-либо серьезных социальных, медицинских или экономических ситуаций. По сути, это состояние, при котором возникают изменения, вызванные недостаточным поступлением питательных компонентов и дополнительных соединений, которые необходимы для нормального обмена веществ. То есть, если люди голодают, они недополучают белка, углеводов или жира, минеральных или витаминных компонентов.
Мы можем выделить разные варианты голодания — частичное, мы его обычно называем недоеданием, и полное, когда не поступает никакой пищи вообще. Кроме того, голодание может быть количественное, когда объем еды сильно урезан, и качественное, когда в пище очень мало белка, жир или углеводов. Почему голодать не стоит, «Доктору Питеру» рассказала Светлана Акаева, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Если голодаем, то по совету врача
Сегодня в медицине существуют разные мнения по поводу голодания. С уверенностью можно сказать лишь одно: такой тип питания должен обязательно назначать врач-диетолог или нутрициолог. Специалист определит цели и тип голодания, а также поможет правильно организовать процесс. В противном случае жесткая диета совершенно точно пойдет организму не во благо, а во вред.
Не больше пары дней
Вне зависимости от целей голодания, его продолжительность не должна превышать нескольких дней. Краткосрочный отказ от пищи может помочь в борьбе с лишним весом.
Голодание активирует обмен веществ в жировой ткани, что приводит к ее распаду.
Кроме того, непродолжительная «голодовка» способствует детоксикации организма: выводу шлаков, токсинов и других вредных веществ. Голодание также применяют для лечения ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, жесткая диета показана при лечении панкреатита в стадии обострения.
Нельзя — для похудения
А вот длительное голодание однозначно вредно, и ни в коем случает не должно использоваться для похудения.
Против использования голодания врачи приводят целый ряд аргументов:
На фоне жестких ограничений в еде организм испытывает тяжелый стресс и начинает всеми силами сопротивляться голодовке. В результате каждая калория идет не на обеспечение тела энергией, а откладывается «про запас».
При краткосрочном голодании мы действительно худеем, но чем продолжительней отказ от пищи, тем медленнее снижается вес. В результате вместо того, чтобы привести себя в форму, человек, наоборот, начинает набирать лишние килограммы (причем сразу после выхода из голодовки).
Голодание противопоказано при недостатке витаминов и минералов. В этом случае диета лишь усилит дефицит, разрушит синтез белков, жиров и углеводов, а в конечном счете — лишит человека необходимой энергии. По этой же причине голодание даже в лечебных целях запрещено практиковать людям с нехваткой массы тела.
Голодание провоцирует дисфункции надпочечников. В результате возникают стрессорные реакции, стойкие нарушения сна, могут возникать серьезные болезни, связанные с нарушениями надпочечниковой регуляции.
Снижение уровня глюкозы провоцирует проблемы с питанием тканей тела и мозга. Возможны агрессия, апатия, обмороки и даже гипогликемическая кома (если был скрытый диабет).
Голодание может нарушить цикл. Чем оно длиннее, те серьезнее будут расстройства, вплоть до аменореи и ановуляторных циклов (а значит, женщинам, планирующим малыша, стоит забыть о скором материнстве).
Могут обостриться серьезные болезни пищеварения — панкреатит, холецистит, гастрит. Как результат, голодать придется еще дольше, но уже из-за того, что нужно будет соблюдать жесткую диету и горстями пить таблетки.
Если вы все-таки решили голодать
Какими бы ни были цели голодания, оно требует серьезной подготовки. Резкий отказ от пищи является огромным стрессом для организма. Поэтому хотя бы за несколько недель из рациона необходимо исключить тяжелые продукты и постепенно сокращать порции. То есть нужно плавно сокращать свой рацион, уменьшая объемы не более, чем н четверть от привычного.
При выходе из голодания объем съедаемой пищи также следует наращивать постепенно. Так организм сможет быстрее перестроиться и адаптироваться к привычному рациону. И, разумеется, все эти процессы лучше проводить под наблюдением врача.
Любое отклонение в состоянии, резкое недомогание, головокружения, обмороки — это повод для немедленного прекращения голодовок.
И еще один совет: перед началом голодания стоит сдать общий анализ крови и уровень глюкозы, холестерина. Это поможет выявить скрытые противопоказания к голоданию.