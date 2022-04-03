Названы 7 опасных последствий голодания ради похудения

Медицина понимает под термином «голодание» состояние, когда люди лишены еды в результате каких-либо серьезных социальных, медицинских или экономических ситуаций. По сути, это состояние, при котором возникают изменения, вызванные недостаточным поступлением питательных компонентов и дополнительных соединений, которые необходимы для нормального обмена веществ. То есть, если люди голодают, они недополучают белка, углеводов или жира, минеральных или витаминных компонентов.

Мы можем выделить разные варианты голодания — частичное, мы его обычно называем недоеданием, и полное, когда не поступает никакой пищи вообще. Кроме того, голодание может быть количественное, когда объем еды сильно урезан, и качественное, когда в пище очень мало белка, жир или углеводов. Почему голодать не стоит, «Доктору Питеру» рассказала Светлана Акаева, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.