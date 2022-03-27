Почему витаминов не хватает

- В настоящее время практически каждый человек испытывает витаминно-минеральный «голод». Происходит это по многим причинам. Среди них:

Привычка плохо пережевывать пищу;

Низкая кислотность желудка, низкое производство ферментов;

Неправильный метаболизм нутриентов;

Повышенная физиологическая потребность (спорт, полиформизмы);

Изменения в микробиоте;

Ожирение;

Истощение из-за заболевания или стресса.

Нередко дефицит вызван диетой: например, с такой проблемой часто сталкиваются люди, которые решили отказаться от глютена. А еще авитоминоз нередко бывает у тех, кто страдает от расстройств пищевого поведения — например, это один из частых симптомов нервной анорексии и булимии.

Главные враги витаминов — алкоголь и курение (в том числе пассивное). Кстати, кофеин тоже мешает многим витаминам усваиваться.

Наконец, некоторые антибиотики являются антивитаминами, подавляющими биологическую активность витаминов группы В.

Для того, чтобы вы могли вовремя заметить проблему и принять меры, поговорим о том, каких витаминов и минералов не хватает практически всем, и какие симптомы могут на это указывать.