Кости ломит — но это не страшно

Есть ситуации, при которых ломота, боль в костях не опасна, она возникает изредка и спровоцировала определенными внешними факторами. Если они устраняются, никаких неприятных ощущений больше не возникает. Это так называемые физиологические боль и ломота. К их провокаторам относят:

Чрезмерную физическую активность из-за которой опорно-двигательный аппарат перенапрягается, спазмируются мышечные волокна, растягиваются сухожилия, оказывается усиленное давление на кости, из-за чего они и формируют ощущение ломоты. Что типично для пост-нагрузочной ломоты:

непостоянные ощущения;

ломота исчезает самостоятельно, без применения препаратов;

ощущения длятся не более 2-3 дней;

ощущения вполне терпимые, не нарушают привычную жизнь, могут усиливаться к вечеру.

Ломоту в костях может провоцировать лишний вес или выраженное ожирение. Это и понятно, носить на себе лишние 10-20 кг веса или больше — тяжело. Скелет испытывает повышенные нагрузки, аналогичные описанным выше. Но дополнительно, по мере набора веса, происходят изменения химического и клеточного состава костей, и при сильном ожирении кости могут деформироваться. Типичны:

периодические жалобы, усиливающиеся после активности;

ломота и боли преимущественно в ногах;

проходят после полноценного отдыха.

Возрастные изменения в костях обычно связаны с остеопорозом (или уменьшением плотности костей). Поэтому длинные трубчатые кости могут стать более хрупкими, менее гибкими. При нагрузках активных движениях они могут страдать от микро-деформаций, что проявляется как ломота. А вот более серьезная нагрузка на них грозит уже переломами.