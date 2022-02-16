«То лапы ломит, то хвост отваливается», — жаловался пес Шарик из известного мультика. Этой цитатой нередко описывают свое состояние люди, которые ощущают болезненность, ломоту в костях. Оценить визуально такие проявления нельзя, врач может основываться только на том, как эти ощущения описывает человек, у которого болят руки, ноги или спина. Особенность ощущений — они четко локализуются именно внутри костей, а не мышц или кожи, суставов.
Ломота, болезненность и неопределенный дискомфорт могут быть как одним из проявлений серьезных болезней, наряду с массой других жалоб, так и ведущим признаком и отдельным состоянием. «Доктор Питер» расспросил врача травматолога-ортопеда, мануального терапевта Московской Клиники, почему возникает ломота костей и о чем она может говорить.
Руслан Акжигитов
травматология, ортопедия, мануальная терапия
Врач травматолог-ортопед, мануальный терапевтwww.instagram.com/moscow_clinic/
Ломота и боль в костях — что это
Врачи называют эти ощущения единым медицинским термином — оссалгии. По сути, это неприятные, болезненные ощущения в костях. Ломота — это слабое болевое ощущение, которое воспринимается субъективно неприятными ощущениями.
Внутри костей давит, распирает, а если раздражитель очень мощный — ломота переходит в боль.
Чаще всего подобные неприятные ощущения мы переживаем в детстве, когда растущие кости в вечернее или ночное время ноют, ломят или даже болят. Простой массаж, теплая ванна или приподнимание их вверх обычно облегчает ситуацию. Но только у детей.
Со взрослыми все сложнее. Ломоту в костях мы чаще всего ощущаем на фоне ОРВИ или гриппа, других инфекций с лихорадкой и общим недомоганием. Но если никаких других симптомов нет, а ломота в костях становится частым гостем — стоит насторожиться.
Кости ломит — но это не страшно
Есть ситуации, при которых ломота, боль в костях не опасна, она возникает изредка и спровоцировала определенными внешними факторами. Если они устраняются, никаких неприятных ощущений больше не возникает. Это так называемые физиологические боль и ломота. К их провокаторам относят:
Чрезмерную физическую активность из-за которой опорно-двигательный аппарат перенапрягается, спазмируются мышечные волокна, растягиваются сухожилия, оказывается усиленное давление на кости, из-за чего они и формируют ощущение ломоты. Что типично для пост-нагрузочной ломоты:
непостоянные ощущения;
ломота исчезает самостоятельно, без применения препаратов;
ощущения длятся не более 2-3 дней;
ощущения вполне терпимые, не нарушают привычную жизнь, могут усиливаться к вечеру.
Ломоту в костях может провоцировать лишний вес или выраженное ожирение. Это и понятно, носить на себе лишние 10-20 кг веса или больше — тяжело. Скелет испытывает повышенные нагрузки, аналогичные описанным выше. Но дополнительно, по мере набора веса, происходят изменения химического и клеточного состава костей, и при сильном ожирении кости могут деформироваться. Типичны:
периодические жалобы, усиливающиеся после активности;
ломота и боли преимущественно в ногах;
проходят после полноценного отдыха.
Возрастные изменения в костях обычно связаны с остеопорозом (или уменьшением плотности костей). Поэтому длинные трубчатые кости могут стать более хрупкими, менее гибкими. При нагрузках активных движениях они могут страдать от микро-деформаций, что проявляется как ломота. А вот более серьезная нагрузка на них грозит уже переломами.
Нередко люди ощущают крайне неприятные ощущения в области тазовых костей при остеоартритах. Они считают, что это тоже ломота в костях, хотя в реальности — это проблема изначально суставная. По мере прогрессирования процессов дегенерации (возрастного разрушения) страдает хрящ, он начинает крошиться, постепенно разрушаясь. Кости, которые не прикрыты хрящом, трутся друг об друга — это провоцирует боль, ограниченную подвижность.
Нехватка витаминов и минералов
Ломота в костях, особенно, если это нижние конечности, возможна при нехватке витамина Д. Он помогает в усвоении кальция, который совместно с магнием и фосфором строит прочные крепкие кости. Если витамин Д длительное время поступает в ограниченном объеме, страдают зубы, кости, иммунитет.
Однако ломота и болезненность костей возможна не только при нехватке витамина Д, но и при дефиците витаминов В12 или аскорбиновой кислоты. Кроме того, ломота костей в области голеней возможна при выраженном дефиците витамина В1.
Кстати, ломоту костей чаще ощущают по ночам. Это связано с тем, что мы ни на что не отвлекаемся и начинаем прислушиваться к себе — считываем сигналы организма. Кроме того, в районе 3-4 часов утра растормаживается центр боли в мозге. И боль начинает ощущаться сильнее.
А если это патология?
Ломота и боль в костях при патологиях — это симптом, который при исключении всех физиологических причин чаще всего указывает на процесс воспаления или инфицирования костной ткани и окружающих ее структур. Это один из важных симптомов, о котором обязательно нужно упоминать в беседе с врачом.
Если возникает ломота в костях при простуде или инфекциях, особенно на фоне общего недомогания и высокой температуры, это говорит о том что, патогенные вирусы или бактерии выделяют токсины в организм, вызывая интоксикацию.
Ощущения обычно самые сильные на пике болезни: совместно с ними могут быть головная боль, тошнота, отсутствие аппетита, нарушения сознания.
Ломота также может возникать при артритах — воспалении суставов, системных воспалениях (когда страдают не только кости, но и другие ткани тела). Чаще всего возникают неприятные ощущения в позвоночнике, в ногах (чаще в области голени, реже — бедра) и руках (в области плеч и предплечий).
При возникновении таких симптомов стоит обратиться к врачу. Первоначально вы можете обратиться к терапевту, ревматологу, эндокринологу. Вам могут назначить исследования — это общий и биохимический анализы крови, а для уточнения проблем с костями — рентген или МРТ.
Как облегчить дискомфорт
Если причины ломоты в костях и боли неизвестны, категорически нельзя греть, разогревать, массировать участок болезненности и дискомфорта! Стоит принять любой привычный для вас препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств и обратиться к врачу.
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