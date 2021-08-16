Поэтому так важно установить диагноз как можно раньше, чтобы остановить заболевание на первых стадиях. Лечение, прописанное врачом, может быть физиотерапевтическим, медикаментозным, но возможно и хирургическое вмешательство — например, для замены поврежденного сустава.

Какие факторы еще влияют на тяжесть течения заболевания? Избыточный вес, который только усугубляет болезненные симптомы. Так как ваш вес оказывает дополнительную нагрузку на суставы, это приводит еще и к проблемам с подвижностью. Попробуйте больше ходить в течение дня и измените рацион питания. Так вы сможете сбросить лишние килограммы и дать отдохнуть вашим суставам.