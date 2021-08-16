Это одно из самых распространенных заболеваний суставов на земле. При артрите повреждаются хрящи и окружающие их ткани. Больше всего пациентов регистрируют среди тех, кому уже исполнилось 40 лет и старше, но это не значит, что артрит не возникнет в более раннем возрасте. Характеризуется заболевание скованностью, болью в суставах, воспалением. Как же почувствовать неладное до того момента, пока не начались необратимые изменения?
Симптомы у разных типов остеоартритов довольно сильно отличаются. Но врачи выделяют пять общих:
теплая покрасневшая кожа над пораженным суставом;
боль в суставах, скованность движений;
воспаленность суставов и припухлость вокруг них;
ограничение подвижности суставов, будто что-то мешает сгибать и разгибать их;
слабость и мышечное истощение.
Медики британской организации NHS советуют с любым из этих симптомов обратиться за точным диагнозом к своему врачу.
«К сожалению, от этого состояния нет лекарств, но есть методы, которые могут существенно замедлить развитие разрушающих процессов», — признались врачи в журнале
Поэтому так важно установить диагноз как можно раньше, чтобы остановить заболевание на первых стадиях. Лечение, прописанное врачом, может быть физиотерапевтическим, медикаментозным, но возможно и хирургическое вмешательство — например, для замены поврежденного сустава.
Какие факторы еще влияют на тяжесть течения заболевания? Избыточный вес, который только усугубляет болезненные симптомы. Так как ваш вес оказывает дополнительную нагрузку на суставы, это приводит еще и к проблемам с подвижностью. Попробуйте больше ходить в течение дня и измените рацион питания. Так вы сможете сбросить лишние килограммы и дать отдохнуть вашим суставам.
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