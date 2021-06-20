Как рассказала главный ревматолог Москвы Алена Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва» , пусковым механизмом для развития аутоиммунных заболеваний может стать вирусная инфекция, и COVID-19 здесь не исключение. По словам специалиста, сейчас медики наблюдают появление суставных синдромов у переболевших ковидом, причем и в легкой форме тоже.

«Мы видим отсроченный всплеск через 1, 3, 6 месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний таких, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты (системное воспалительное поражение мышечной ткани — прим. ред.)», — сказала Алена Загребнева.