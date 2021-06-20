Как рассказала главный ревматолог Москвы Алена Загребнева в эфире радиостанции
«Мы видим отсроченный всплеск через 1, 3, 6 месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний таких, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты (системное воспалительное поражение мышечной ткани — прим. ред.)», — сказала Алена Загребнева.
Ранее исследователи из Клиники Кливленда заявили, что вирус может спровоцировать начало деменции — без скидки на возраст и социальный статус. Петербургские ученые не исключают, что пандемия ковида может спровоцировать всплеск паркинсонизма. Такое предположение связано с последствиями эпидемии «испанки» в прошлом столетии.
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