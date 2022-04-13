Какая боль в животе означает, что нужно срочно вызывать скорую

Боль в животе, как и головную боль, терпеть нельзя, говорят врачи. Если последняя чаще всего может быть вызвана сильным стрессом, бессонницей, ссорой с близким человеком или переработкой и ее можно купировать таблеткой, то с болью в животе все намного сложнее.

Конечно, если вы накануне переели жирной пищи, то высока вероятность, что в животе будет тяжесть и какие-то неприятные ощущения. А скопление газа в кишечнике может спровоцировать вздутие. Это всегда неприятно и сильно отвлекает от повседневных дел. В случаях, когда живот уже сильно раздулся, у человека могут возникнуть боли, тошнота, его будет мучить метеоризм.

Однако, когда речь идет о сильной и резкой боли, тут уже точно стоит насторожиться. В этом случае глотать таблетки и покорно ждать, пока «само все пройдет» точно нельзя. Лучше перестраховаться и вызвать скорую, потому что внезапная острая боль в животе — это всегда опасный звоночек.