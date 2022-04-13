Какая боль в животе означает, что нужно срочно вызывать скорую

Боль в животе, как и головную боль, терпеть нельзя, говорят врачи. Если последняя чаще всего может быть вызвана сильным стрессом, бессонницей, ссорой с близким человеком или переработкой и ее можно купировать таблеткой, то с болью в животе все намного сложнее.
Конечно, если вы накануне переели жирной пищи, то высока вероятность, что в животе будет тяжесть и какие-то неприятные ощущения. А скопление газа в кишечнике может спровоцировать вздутие. Это всегда неприятно и сильно отвлекает от повседневных дел. В случаях, когда живот уже сильно раздулся, у человека могут возникнуть боли, тошнота, его будет мучить метеоризм.
Однако, когда речь идет о сильной и резкой боли, тут уже точно стоит насторожиться. В этом случае глотать таблетки и покорно ждать, пока «само все пройдет» точно нельзя. Лучше перестраховаться и вызвать скорую, потому что внезапная острая боль в животе — это всегда опасный звоночек.
Когда без врача уже точно не обойтись
«Вы должны навсегда усвоить правило: любая внезапная сильная боль в животе — это повод вызвать скорую помощь. Особенно, если она начала усугубляться», — говорит врач общей практики Дэниел Гордон. Его цитирует британское издание
Такая боль может указывать на серьезную патологию какого-то органа брюшной полости, спровоцированную аппендицитом, камнями в желчном пузыре или кровоточащей язвой желудка.
Еще один тревожный звоночек: боль стала резко отдавать в пах. При этом она может быть несильной, вы спокойно работаете, ходите по магазинам, занимаетесь своими привычными делами.
«Боль, которая распространяется в пах, часто связана с проблемами в мочевыводящих путях. Одной из наиболее распространенных причин считается инфекция мочевыводящих путей (ИМП), которая обычно вызывает дополнительные симптомы, такие как чувство жжения при мочеиспускании или желание как можно чаще ходить в туалет. Вторая частая причина — камни в почках. Обе патологии требуют срочной медицинской помощи», — пояснил доктор Гордон.
И третий веский повод вызвать скорую: вам неприятно прикасаться к животу. Например, боль может появляться только при надавливании или же вам просто неприятно проводить рукой по животу. Симптоматика может быть вполне терпимой, но не менее опасной. Например, это может быть первым признаком перитонита — он считается смертельно опасным осложнением.
Важная деталь: перитонит часто классифицируют как осложнение аппендицита. Сильных резких болей в животе (по типу «кинжальных») при первых приступах острого аппендицита, как думают некоторые, обычно не бывает. Единственный специфичный симптом — боль в правой подвздошной области (между нижними ребрами и костями таза, в переднебоковой части стенки живота). При этом боль сначала несильная, ноющая — человек с ней может спокойно сидеть и даже ходить, слегка согнувшись и приложив руку к больному месту.
Другие симптомы аппендицита:
Небольшое повышение температуры тела — до 37,5 градуса;
При надавливании на правую подвздошную область — усиление боли;
Однократная рвота — редко;
Расстройство кишечника — редко.
Приступ может длиться не один день. О том, почему возникает воспаление, какие еще могут быть тревожные звоночки и как сейчас оперируют аппендицит, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Какие еще симптомы могут подключиться
В некоторых случаях, как, например, с аппендицитом, боль в животе может быть вполне терпимой. Однако этот симптом может сопровождаться другими изменениями в организме. По отдельности они могут и не навести на мысль, что вам срочно пора к врачу.
Боль в животе + изменение стула. Вы заметили, что кал стал темный, изменил текстуру — он теперь напоминает смолу. Такие симптомы могут указывать на кровотечение где-то в верхней части желудочно-кишечного тракта. Кровь частично переваривается, когда проходит через ваш кишечник, поэтому стул так меняется;
Боль в животе + рвота. Рвотные массы липкие, похожи на кофейную гущу по текстуре. В этом случае врач может заподозрить совсем не отравление, а внутренне кровотечение в ЖКТ.
Когда счет идет на часы
В некоторых случаях боль в животе может сигналить о смертельно опасной патологии. На спасении пациента у врачей есть буквально несколько часов. Один из таких диагнозов — кишечная непроходимость. Почему она появляется и как не упустить опасную болезнь, можно прочитать ЗДЕСЬ.