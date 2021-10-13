Миома

Это доброкачественное новообразование на стенке матки. По некоторым данным, миомы можно найти примерно у 70% взрослых женщин. Причины их появления до сих пор точно не установлены. По наиболее распространенной версии, в образовании миом виноват гормональный дисбаланс.

- Небольшие миомы женщина никак не ощущает, — говорит хирург. — Чаще всего их находят случайно , по время планового осмотра. Проблемы начинаются тогда, когда образования начинают активно расти. Их рост сопровождается обильными, продолжительными (дольше недели), болезненными месячными, а иногда — болезненным ощущениями во время секса. В этом случае миомы удаляют. А вот небольшие узелки, которые не беспокоят женщину, трогать не нужно, их достаточно просто регулярно наблюдать у врача.

Перекрут миомы