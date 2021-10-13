В целом понятие «боли в животе» — очень общее. Все наши внутренние органы расположены очень близко, и зачастую даже врач не может «на глазок» понять, что именно беспокоит пациента.
У женщин причинами болей в животе и боку могут стать различные заболевания органов малого таза. В этом случае боли будут локализованы в самом низу живота.
Самвел Багдасарян
медицина
главный врач КДС Клиник, хирург-колопроктолог, кандидат медицинских наук, автор и соавтор 46 научных трудов и 9 патентов РФ на изобретение.kdc.clinic/vrachi/koloproktolog/?utm_source=smi-samvel&utm_medium=smi-samvel&utm_campaign=smi-gemorroi&utm_content=smi-s
- Ноющие, волнообразные, тянущие боли, не отличающиеся большой интенсивностью — это, чаще всего, признак хронического воспаления, — поясняет хирург, кандидат медицинских наук Самвел Багдасарян. — Но не стоит сидеть и ждать, пока «само пройдет», и уж тем более — заниматься самолечением. Арсенал современной медицины позволяет провести расширенное обследование и вылечить большинство известных заболеваний. Главное — не упустить время. А для этого нужно вовремя обращаться к врачу.
При острых заболеваниях боль начинается внезапно, резко, нарастая до максимума за короткий промежуток времени — чаще всего, счет идет на часы. В этом случае необходимо не тянуть и срочно вызывать скорую помощь.
Сальпингит (воспаление маточных труб) и сальпингоофорит (воспаление маточных труб и яичников)
- Как правило, эти заболевания дают тянущие боли чуть выше паха, отдающие в правый или левый бок — в зависимости от того, какая труба или яичник поражены, — поясняет врач, кандидат медицинских наук Самвел Багдасарян. — При хроническом воспалении боли слабые, ноющие. При остром — резкие, с высокой температурой, тошнотой, головной болью, выделениями из влагалища, усиливающиеся во время секса. Диагностируется по результатам анализов. Лечение — таблетки и физиотерапия.
Кисты яичников или желтого тела
Это доброкачественные образования, которые могут сообщать о себе тянущими или колющими болями внизу живота или поясницы, отдающимися в тот бок, ближе к которому расположена киста.
Эндометриоз
— Это патология, при которой эндометрий прорастает туда, где ему быть не положено, — поясняет хирург. — Это заболевание характерно для женщин фертильного возраста. Отличается острой, схваткообразной болью, которая особенно беспокоит женщин во время критических дней. Единственный эффективный метод диагностики — лапароскопическое исследование, которое проводят через отверстие внизу живота. Лечение — гормональные препараты, обезболивающие и противовоспалительные средства. В некоторых случаях необходима операция.
Месячные
- Менструации считаются еще одной причиной боли в животе. При этом многие дамы полагают, что даже сильные боли в эти дни — явление обыкновенное. На самом деле это не так, — поясняет врач. — Слабые спазмы и дискомфорт — это нормально, однако сильные боли, как правило, являются следствием каких-либо нарушений: например, эндометриоза, миомы, воспалительных процессов и тому подобного. Иногда, впрочем, болезненность месячных обоснована специфическим строением внутренних органов — к примеру, сильным загибом матки.
Беременность
- Как ни странно, беременность также может стать причиной болей в животе, — говорит Самвел Багдасарян. — Иногда боли носят физиологический характер: матка растет, мышцы и связки растягиваются, что и становится причиной неприятных ощущений. Боли в этом случае могут быть достаточно сильными, но не резкими, не внезапными. Любая острая резкая боль при возможной беременности — это повод срочно вызывать скорую. Ведь она может быть вызвана, например, выкидышем или разрывом трубы при внематочной беременности. Эти состояния очень опасны, и промедление в данном случае может стоить жизни.
Миома
Это доброкачественное новообразование на стенке матки. По некоторым данным, миомы можно найти примерно у 70% взрослых женщин. Причины их появления до сих пор точно не установлены. По наиболее распространенной версии, в образовании миом виноват гормональный дисбаланс.
- Небольшие миомы женщина никак не ощущает, — говорит хирург. — Чаще всего их находят случайно, по время планового осмотра. Проблемы начинаются тогда, когда образования начинают активно расти. Их рост сопровождается обильными, продолжительными (дольше недели), болезненными месячными, а иногда — болезненным ощущениями во время секса. В этом случае миомы удаляют. А вот небольшие узелки, которые не беспокоят женщину, трогать не нужно, их достаточно просто регулярно наблюдать у врача.
Перекрут миомы
- Это опасное состояние, которое встречается при определенной форме узла, так называемой «миоме на ножке», — поясняет Самвел Багдасарян. — Перекрут ножки миомы нарушает ее кровоснабжение, что может привести к развитию некроза, перитонита и сепсиса. При перекруте у женщины возникает острая боль в животе, и ей необходима срочная операция.
Полип матки
Это доброкачественное образование, которое формируется в маточной полости.
- Полипы могут вызвать нецикличные кровотечения и стать причиной тянущих болей в животе, — говорит эксперт. — В отличие от миомы, эти образования могут перерождаться в злокачественные, поэтому после обнаружения их нужно как можно скорее удалить.
Опухолевые образования
Это самая опасная патология женской репродуктивной сферы. Онкология проявляется самым различным набором симптомов: кровотечениями, болями разной степени выраженности, интоксикацией организма и так далее. Избежать их появления невозможно.
- Но следует помнить, что чем раньше врачи диагностируют онкологию, тем больше у пациента шансов на благоприятный исход. Поэтому осмотры у врача два раза в год абсолютно необходимы, — обращает внимание доктор.
Цистит
Это заболевание встречается и у мужчин, но чаще бывает у женщин.
- Причина этой несправедливости в том, что мочеиспускательный канал у женщин короче и шире мужского, и болезнетворные микроорганизмы преодолевают его гораздо легче, — говорит врач. — Цистит проявляется резкими болями и нестерпимыми резями при мочеиспускании. Недолеченное острое заболевание часто переходит в хроническую форму, и тогда стоит женщине, к примеру, посидеть на холодной земле — тут же возникает обострение.
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