Эндометриоз считается одним из самых распространенных гинекологических заболеваний и встречается у каждой 10 женщины репродуктивного возраста. Причем 30-40% женщин, страдающих эндометриозом, испытывают сложности с зачатием.
На днях известная комедийная актриса Эми Шумер рассказала в своем Instagram о том, что ей пришлось перенести хирургическую операцию по удалению матки и аппендикса после безуспешной борьбы с эндометриозом. Эми известна по фильму «Красотка на всю голову», где сыграла самую обычную девушку, которая видит себя в зеркале как шикарную блондинку.
40-летняя Эми Шумер выложила
- Если у вас действительно болезненные месячные, значит, у вас может быть эндометриоз, — сказала Эми Шумер.
Эндометриоз — гинекологическое заболевание, при котором за пределами матки происходит доброкачественное разрастание ткани, по всем признакам очень похожее на эндометрий — внутренний слой матки. Существует также и внутренний эндометриоз — поражение мышцы матки (аденомиоз).
Елена Березовская
медицина
врач-исследователь, акушер-гинеколог, учредитель и руководитель Международной Академии Здоровой Жизни (International Academy of Healthy Life, Канада).instagram.com/dr_olena_berezovska
- В очень редких случаях, обычно после 30-35 лет, эндометриоз может проявлять себя агрессивно, — пояснила «Доктору Питеру» врач-гинеколог Елена Березовская. — Например, аденомиоз матки может характеризоваться усилением болезненных менструаций, которые также становятся обильными. Эндометриоидные очаги могут поражать кишечник, мочевой пузырь, мочеточники, вызывая отклонения в их работе. У большинства женщин проводится медикаментозное лечение. Но если лекарства оказываются неэффективными, проводят хирургическое лечение.
Врач отметила, что женщины могут даже не знать, что у них развился эндометриоз или приписывать его проявления другим заболеваниям. Нередко эндометриоз находят случайно при проведении лапароскопии (операция, когда врач «заглядывает» в брюшную полость и малый таз через небольшие разрезы или проколы).
Поскольку о причинах эндометриоза мы почти ничего не знаем, это заболевание покрыто некой мистикой, а значит, является прекрасной почвой для процветания коммерции и мошенничества.
Симптомы эндометриоза
- Заболевание может проявляться болью внизу живота, которая может быть зависимой от дня менструального цикла или же в худших случаях появляться в любое время цикла, — поясняет врач. — Она может быть не выраженной, ноющей, и, наоборот, может быть сильной, почти острой. Боль также может быть во время месячных. Мажущие кровянистые выделения чаще всего бывают перед месячными или после них.
Могут быть и другие симптомы:
болезненные мочеиспускания,
болезненная дефекация,
кровь в моче и кале,
боль в пояснице и копчике,
боль при половом акте.
Можно ли спутать эндометриоз с другими заболеваниями
- Эндометриоз — это диагноз исключения, то есть его ставят после исключения других причин и заболеваний, которые могут вызывать похожие симптомы, — говорит Елена Березовская. — В 70% случаев хронической боли внизу живота гинекологической причины нет, а есть проблемы с кишечником, связками и мышцами. Но болезненные менструации встречаются у 70-80% молодых женщин, обычно с подросткового возраста, что не связано с наличием эндометриоза. Обычно с беременностями и родами менструации перестают быть болезненными.
За эндометриоз могут принять и болезненное мочеиспускание, но оно может возникнуть из-за солей в моче, реже на фоне воспалительных процессов в мочевом пузыре.
Боль при половых актах — тоже не всегда эндометриоз. Ее испытывает минимум 75% женщин, в преимущественном большинстве случаев связано с отсутствием возбуждения, напряжением при введении полового члена, низким уровнем сексуального образования, неумением подбирать удобные позы и т.д. У таких женщин высокий уровень ложных диагнозов в виде воспаления влагалища (вагинитов), придатков (аднекситы) и эндометриоза.
Эндометриоз — это не страшное заболевание, если его не превращают в такое умышленно ради получения доходов.
Владимир Дурасов
медицина
хирург-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук
- Эндометриоз развивается в течение нескольких лет после прихода первой менструации, состояние обычно улучшается во время беременности, а при наступлении менопаузы (прекращения менструаций) полностью исчезает, — рассказал «Доктору Питеру» гинеколог Владимир Дурасов. — Выбор методов лечения зависит от возраста и желания забеременеть. При операции, особенно при выраженном болевом синдроме, очень важно удалить или разрушить все очаги эндометриоза. Вопрос о гормонотерапии после операции решается индивидуально. Иногда разумно после операции сразу попытаться забеременеть.
Вопрос лечения тяжелого эндометриоза матки (аденомиоза) очень сложен. Эффективных на 100% хирургических и медикаментозных методик в репродуктивном возрасте нет.
- У женщин репродуктивного возраста рецидив болевого синдрома после хирургического лечения, к сожалению, составляет 44%, после медикаментозного — 53%, — поясняет Владимир Дурасов. — Прием нестероидных противовоспалительных препаратов не улучшает течение заболевания. Согласно последним клиническим обзорам только медикаментозное лечение при бесплодии, связанном с эндометриозом, не повышает шансы на зачатие.
Факторы риска при эндометриозе
отсутствие родов;
раннее начало менструаций;
короткий (менее 27 дней) менструальный цикл;
обильные менструации, продолжающиеся более 7 дней;
высокий уровень эстрогенов;
субтильность тела;
наследственный фактор;
затруднение оттока менструальной крови из матки во влагалище.
Профилактика эндометриоза
- Надежных методов профилактики нет, — отмечает врач-гинеколог. — Некоторые исследователи считают, что хирургическое лечение, при котором удаляются все очаги и последующая терапия, проведенные как можно раньше, на самых ранних стадиях заболевания имеет большое значение. По видимому, беременность, роды и длительное применение оральных контрацептивов также снижают риск заболевания. При длительном наблюдении за 72394 женщинами после родов оказалось, что риск эндометриоза снижается на 40% в том случае, если женщины кормили грудью 36 месяцев и больше на протяжении своей жизни по сравнению с женщинами, которые не кормили никогда.
Комментарии0