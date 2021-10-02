Можно ли спутать эндометриоз с другими заболеваниями

- Эндометриоз — это диагноз исключения, то есть его ставят после исключения других причин и заболеваний, которые могут вызывать похожие симптомы, — говорит Елена Березовская. — В 70% случаев хронической боли внизу живота гинекологической причины нет, а есть проблемы с кишечником, связками и мышцами. Но болезненные менструации встречаются у 70-80% молодых женщин, обычно с подросткового возраста, что не связано с наличием эндометриоза. Обычно с беременностями и родами менструации перестают быть болезненными.

За эндометриоз могут принять и болезненное мочеиспускание, но оно может возникнуть из-за солей в моче, реже на фоне воспалительных процессов в мочевом пузыре.

Боль при половых актах — тоже не всегда эндометриоз. Ее испытывает минимум 75% женщин, в преимущественном большинстве случаев связано с отсутствием возбуждения, напряжением при введении полового члена, низким уровнем сексуального образования, неумением подбирать удобные позы и т.д. У таких женщин высокий уровень ложных диагнозов в виде воспаления влагалища (вагинитов), придатков (аднекситы) и эндометриоза.