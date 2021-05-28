Эндометриоз — распространенное заболевание, которое диагностируют примерно у каждой десятой женщины. Его особенность в том, что ткань эндометрия, которая должна быть внутри полости матки, приживается и функционирует за ее пределами (в яичниках, маточных трубах, мочевом пузыре, стенке кишечника и других органах), что вызывает хроническое воспаление. Основные симптомы эндометриоза — сильные боли внизу живота и крайне болезненные менструации. Врачи уверяют, что если у вашей матери или сестры был эндометриоз, высока вероятность возникновения этого заболевания и у вас, так как к нему есть генетическая предрасположенность. Но о точных причинах развития эндометриоза пока наука не знает.
Последнее исследование предлагает новое объяснение возникновения заболевания. Оно было представлено на Европейском конгрессе эндокринологов. Исследователи из Греции сделали вывод, что развиваться эндометриоз может из-за сбоев во внутренних биологических часах женщины, которые «подсказывают», что спать нужно ночью, а бодрствовать — днем.
Когда кто-то работает в ночную смену, его биологические часы могут выйти из строя. Это может вызвать «эффект домино» и серьезные сбои в организме — проблемы со сном, психическим здоровьем, привести к заболеваниям сердца, ожирению, диабету и даже к онкологии.
Исследователи предположили, что они обнаружили измененные гены, связанные с биологическими часами, в разросшихся клетках эндометрия. Экспрессия генов в нормальной ткани по сравнению с пораженной изменилась, что могло быть связано с нарушением «биологического времени».
Ученые признают, что причинно-следственные связи работы по ночам и развития эндометриоза надо изучать дополнительно и более тщательно.
«Понимание причин возникновения эндометриоза улучшит нашу возможность обнаруживать, лечить или даже предотвращать это заболевание» — цитирует
Ранее ученые сообщали, что особенно вредно для здоровья не просто работать по ночам, а постоянно менять свой распорядок дня. Причина — в десинхронозе, рассогласованности биологических ритмов. Так, исследователи Мичиганского университета выяснили, что сменная работа (то в день, то в ночь) повышает риск ишемического инсульта на 4% каждые пять лет. Другие исследования, основанные на этих же данных, показали, что работа в ночную смену не менее трех ночей в месяц в течение 15 и более лет может повысить риск развития колоректального рака, а также рака груди.
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