Последнее исследование предлагает новое объяснение возникновения заболевания. Оно было представлено на Европейском конгрессе эндокринологов. Исследователи из Греции сделали вывод, что развиваться эндометриоз может из-за сбоев во внутренних биологических часах женщины, которые «подсказывают», что спать нужно ночью, а бодрствовать — днем.

Когда кто-то работает в ночную смену, его биологические часы могут выйти из строя. Это может вызвать «эффект домино» и серьезные сбои в организме — проблемы со сном, психическим здоровьем, привести к заболеваниям сердца, ожирению, диабету и даже к онкологии.

Исследователи предположили, что они обнаружили измененные гены, связанные с биологическими часами, в разросшихся клетках эндометрия. Экспрессия генов в нормальной ткани по сравнению с пораженной изменилась, что могло быть связано с нарушением «биологического времени».