Это не усталость. Неочевидные признаки микроинсульта, которые легко упустить

Симптомы микроинсульта - транзиторной ишемической атаки - вполне можно не заметить. Проявляются они порой как совершенно не пугающие и даже "обыденные", и многие могут их списать на усталость и переутомление. Но если не обратиться к врачу при микроинсульте, есть риск получить более серьезную сосудистую патологию.

Микроинсульт - первый опасный звоночек перед грозным и опасным ишемическим или геморрагическим инсультом. Во время микроинсульта нарушается кровоснабжение головного мозга в мелких сосудах и капиллярах. Пройти совсем бессимтомно он никак не может, но проявляются признаки микроинсульта порой так, что многие не придают им никакого значения или списывают симптомы на усталость и переутомление. Врач-кардиолог назвал признаки микроинсульта, которые легко упустить:

головные боли,

головокружение,

тошнота,

онемение и слабость в конечностях.

"Онемение нередко путают с затеканием рук или ног из-за нарушения кровоснабжения нервов и мягких тканей, говорит Олег Волков, врач-кардиолог, медицинский директор компании "Ангиолайн". - Например, схожие ощущения мы можем почувствовать, когда отлежим руку во сне или отсидим ногу во время увлеченной работы".

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Кардиолог отмечает, что признаки микроинсульта непродолжительны и проходят, на первый взгляд, за несколько часов. Но не обращать внимание на такие симптомы нельзя, проблема может быть очень серьезной.

Есть и более очевидные симптомы микроинсульта, когда не обратить на них внимание уже невозможно:

дезориентация,

затруднения речи,

потеря памяти.

"Вне зависимости от тяжести симптоматики, пациенту необходимо срочно обратиться к специалисту для диагностики и лечения. Преходящие нарушения мозгового кровообращения – это первые проявления более серьезной сосудистой патологии", - говорит Олег Волков.

Причинами микроинсульта могут быть хроническая гипертония, сердечные патологии, болезни крови и сосудов, склонность к образованию тромбов, атеросклероз, генетическая предрасположенность и так далее.

В группе риска - люди старше 35-40 лет, страдающие ожирением, ведущие пассивный образ жизни, курильщики и злоупотребляющие алкогольными напитками.

Анна Майская

© Доктор Питер