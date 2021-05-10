Это не усталость. Неочевидные признаки микроинсульта, которые легко упустить

Это не усталость. Неочевидные признаки микроинсульта, которые легко упустить13:20, 15.05.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Симптомы микроинсульта - транзиторной ишемической атаки - вполне можно не заметить. Проявляются они порой как совершенно не пугающие и даже "обыденные", и многие могут их списать на усталость и переутомление. Но если не обратиться к врачу при микроинсульте, есть риск получить более серьезную сосудистую патологию.
Микроинсульт - первый опасный звоночек перед грозным и опасным ишемическим или геморрагическим инсультом. Во время микроинсульта нарушается кровоснабжение головного мозга в мелких сосудах и капиллярах. Пройти совсем бессимтомно он никак не может, но проявляются признаки микроинсульта порой так, что многие не придают им никакого значения или списывают симптомы на усталость и переутомление. Врач-кардиолог назвал признаки микроинсульта, которые легко упустить:
- головные боли,
- головокружение,
- тошнота,
- онемение и слабость в конечностях.
"Онемение нередко путают с затеканием рук или ног из-за нарушения кровоснабжения нервов и мягких тканей, говорит Олег Волков, врач-кардиолог, медицинский директор компании "Ангиолайн". - Например, схожие ощущения мы можем почувствовать, когда отлежим руку во сне или отсидим ногу во время увлеченной работы".
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Кардиолог отмечает, что признаки микроинсульта непродолжительны и проходят, на первый взгляд, за несколько часов. Но не обращать внимание на такие симптомы нельзя, проблема может быть очень серьезной.
Есть и более очевидные симптомы микроинсульта, когда не обратить на них внимание уже невозможно:
- дезориентация,
- затруднения речи,
- потеря памяти.
"Вне зависимости от тяжести симптоматики, пациенту необходимо срочно обратиться к специалисту для диагностики и лечения. Преходящие нарушения мозгового кровообращения – это первые проявления более серьезной сосудистой патологии", - говорит Олег Волков.
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Причинами микроинсульта могут быть хроническая гипертония, сердечные патологии, болезни крови и сосудов, склонность к образованию тромбов, атеросклероз, генетическая предрасположенность и так далее.
В группе риска - люди старше 35-40 лет, страдающие ожирением, ведущие пассивный образ жизни, курильщики и злоупотребляющие алкогольными напитками.
Анна Майская
© Доктор Питер
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