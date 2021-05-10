Названы шесть тревожных признаков приближающегося инсульта или инфаркта

Британские медики назвали симптомы, которые сигналят о повышении уровня "плохого" холестерина в крови и говорят о возможном приближающемся инсульте или инфаркте.

Если слишком много холестерина блокирует проход в кровеносных сосудах, кислород и питательные вещества в крови не смогут достичь сердца, то это приведет к сердечному приступу.

Если высокий уровень холестерина затрудняет приток крови к мозгу, возникает инсульт. Прежде чем произойдет одно из этих трагических событий, могут появиться предупреждающие признаки атеросклероза. Об этом говорится в издании Express cо ссылкой на британский фонд British Heart Foundation, который проводит исследования болезней сердца и кровообращения и факторов их риска.

Атеросклероз - заболевание, поражающее артериальные сосуды (артерии) по всему организму. При атеросклерозе во внутренней оболочке артериальных сосудов формируются очаги жировых, главным образом холестериновых, отложений, что вызывает сужение просвета сосудов вплоть до их полной закупорки .

"Атеросклероз - распространенное явление. Он чаще встречается у людей старше 65 лет и тех, у кого в семейном анамнезе есть сердечно-сосудистые заболевания, - говорят эксперты Фонда. - В настоящее время не существует методов лечения, которые могли бы остановить или обратить вспять атеросклероз. Однако лекарства и изменение образа жизни могут замедлить его прогрессирование и снизить риск сердечного приступа или инсульта".

British Heart Foundation перечислил шесть тревожных симптомов, которые могут сигналить о приближающемся инфаркте или инсульте:

боль в груди,

боль в руках или ногах, где может быть закупорка артерии,

затрудненное дыхание или одышка,

высокая утомляемость,

спутанность сознания из-за того, что кровь не поступает в мозг,

слабость в мышцах.

Факты о холестерине:

Холестерин - это мягкий восковой жир, который вырабатывается в печени и содержится в мембранах всех клеток живого организма. Также он есть в некоторых продуктах.

Холестерин - полезен, поскольку играет важную роль в построении клеток и производстве определенных гормонов.

По крови холестерин «передвигается» в виде липопротеидов, состоящих из жиров (липидов) и белков. Именно по их составу холестерин делится на «хороший» - липопротеиды высокой плотности и «плохой» - липопротеиды низкой плотности.

Определенный образ жизни повышает уровень «плохого» холестерина - курение, отсутствие физической активности, избыточный вес или ожирение, нездоровая диета, полная насыщенных жиров.

Показатель холестерина считается высоким, если достигает 5,2 - 6,2 ммоль/л. Это говорит о том, что у человека велик риск поражения сосудов.

Если соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина не превышает 1:5, то даже при высоком общем уровне риск образования атеросклеротических бляшек будет низким.

© Доктор Питер