Коронавирус стал причиной роста смертности от инсульта в Петербурге. Смольный проверит, как лечат пациентов с нарушением мозгового кровообращения

В прошлом году в Петербурге число летальных исходов от инсультов выросло на 6,1% по сравнению с 2019 годом. Причиной стало перепрофилирование стационаров под ковидные и сокращение числа коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Он озвучил и меры, которые примет город, чтобы вовремя оказывать помощь пациентам с инсультом.

О мерах по снижению смертности говорили в Петербурге на заседании профильной Межведомственной комиссии в пятницу, в частности - от болезней системы кровообращени. По итогам 2020 года в городе зафиксирован рост числа летальных исходов от инсультов - на 6,1%.

"За время пандемии большая часть коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения оказалась в перепрофилированных стационарах, а основная нагрузка легла на три крупнейшие больницы города – Елизаветинскую, Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи. В данные учреждения в основном попадали самые тяжелые больные, а остальные из-за опасения заболеть COVID-19 оставались дома", - рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Он отметил, что больницы Петербурга возвращаются к работе в штатном режиме и поручил комитету по здравоохранению проверить, как проводится оказание экстренной и плановой помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и насколько доступны для них стационары.

"Проводится аудит региональных сосудистых центров крупных стационаров с целью выяснения доступности в них помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения", - сообщает пресс-служба вице-губернатора.

Как ранее сообщал "Доктор Питер", по данным Елизаветинской больницы, в 2019 году в первые 4 часа после инсульта поступали 33% пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, в 2020 году - 21%.

Резко сократилось и число поступающих с инсультом в первый час после него: в 2019 году - 5%, в 2020 - 0,3%.