Тревожный знак. Врач назвал единственный внешний признак повышения холестерина

Высокий уровень "плохого" холестерина может не выдавать себя очень долго, пока не станет уже слишком поздно и ваше здоровье будет серьезно подорвано. Однако есть одна характерная "холестериновая" особенность, которая проявляется внешне. Этот знак подскажет, что пора сдать анализы и заняться своим здоровьем.

Холестерин - это восковое жироподобное вещество, которое содержится в мембранах всех клеток живого организма. Если уровень холестерина не превышает норму, то никакой опасности он не представляет, наоборот, необходим организму: с его помощью синтезируются половые гормоны, из него «строятся» клеточные мембраны, нервные ткани. По крови холестерин «передвигается» в виде липопротеидов, состоящих из жиров (липидов) и белков. Именно по их составу холестерин делится на «хороший» - липопротеиды высокой плотности и «плохой» - липопротеиды низкой плотности.

Повышенный уровень "плохого" холестерина в крови считается причиной многих болезней. Он провоцирует развитие атеросклероза, увеличивает риск инсультов. Но тревожные симптомы - острая боль в груди, в ногах, одышка, слабость - проявляются только, когда артерии уже серьезно пострадают от атеросклероза.

Врачи предупрежают, что есть лишь один внешний "знак" холестерина, который говорит о повышении его уровня. Характерен он для людей старшего возраста, но может появляться и у молодых людей, пишет издание Express.

Речь идет о ксантелазме - небольших желтых бляшках, которые появляются на верхних и нижних веках, во внутренних уголках глаз и не только. Эти мягкие безболезненные наросты - отложения холестерина. Они могут оставаться одного и того же размера, а могут со временем чуть разрастаться. Бляшка ни в коем случае не может переродиться в злокачественную опухоль, но сама по себе никогда не пройдет, если от нее не избавиться.

"Если что-то похожее вы заметили у ребенка, то его нужно будет срочно обследовать по поводу наследственного нарушения обмена холестерина", – посоветовал в интервью Радио Спутник врач-терапевт Георгий Сапего.

Наиболее опасно повышение уровня "плохого" холестерина в крови для людей с различными сопутствующими заболеваниями. Если вы заметили у себя "знак" в виде бляшек на веках, стоит сразу обратиться к врачу и сдать анализ крови.

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Снизить уровень плохого холестерина можно, сократив количество жиров в своем рационе, особенно насыщенных. Ешьте поменьше колбасы и жирного мяса, ограничьте сливочное масло, сливки и твердый сыр, сладости, торты и печенье, продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло. Также врачи советуют есть больше фруктов, овощей, бобовых и зерновых. В них содержится клетчатка, которая способна выводить желчь, – именно желчные кислоты в кишечнике помогают холестерину всасываться из пищи.

Нормальное содержание холестерина в крови не должно превышать 200 мг/дл, или 3,8–5,2 ммоль/л. Как только общий уровень холестерина превышает норму, он становится опасным: 5,2 — 6,2 ммоль/л говорит о том, что у человека велик риск поражения сосудов, уровень выше 6,2 характерен для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, других органов. Но если соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина не превышает 1:5, то даже при высоком общем уровне риск образования атеросклеротических бляшек будет низким.

© Доктор Питер