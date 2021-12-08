Когда капли не помогут

Зачастую избавиться от приятных ощущений не помогают даже специализированные капли. По словам офтальмолога, тогда проблема может крыться в самих глазах.

- Зачастую причина вызвана именно недостаточным увлажнением глаза, к примеру, дисфункцией мейбомиевых желез, которые продуцируют один из компонентов слезной пленки и расположены на краях век. Или происходит закупорка этих желез, что также приводит к развитию синдрома сухого глаза.

В подобных случаях увлажняющие капли не помогут полностью избавиться от синдрома.

Поэтому, когда приходит пациент, мы смотрим не только в каком состоянии сам глаз, но и обращаем внимание на веки.