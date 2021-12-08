С началом отопительного сезона воздух в наших квартирах и офисах становится сухим. Из-за этого все чаще мы сталкиваемся с синдромом сухого глаза.
Cимптомы синдрома «сухого глаза»:
Глаза сильно слезятся
Острота зрения меняется в течении дня
Глаза чувствуют дискомфорт из-за ветра или кондиционера
Глаза быстро устают
Ощущения сухости и дискомфорта в глазах
Покраснение глаза, зуд и жжениие
О том, что еще вызывает это состояние и как бороться с неприятными ощущениями, рассказала офтальмолог Вероника Кийко.
Вероника Кийко
Медицина
Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я Вижу»
По каким причинам появляется ощущение сухости глаз
По словам специалиста, причины синдрома глаза можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние причины:
Жалобы часто возникают в процессе использования гаджетов, напряженной работы за компьютером. При долгой фиксации взгляда мы неосознанно начинаем реже моргать, слезная пленка не обновляется, и ее структура может начать разрушаться.
Часто сухость глаз возникает при несоблюдении правил ношения контактных линз, использовании некачественной косметики, плохом кондиционировании и увлажнении воздуха.
Как говорит офтальмолог, синдром сухого глаза — очень распространенная проблема: с такими симптомами за помощью обращается каждый пятый пациент.
Внутренние причины:
Жалобы пациента могут быть причиной развития иных заболеваний, например сахарного диабета.
Влиять на снижение работы слезных желез может прием контрацептивов, гормональных препаратов, курение.
Кийко подчеркивает: для того, чтобы решить проблему, очень важно понять, почему сухость глаза вообще появилась.
Когда капли не помогут
Зачастую избавиться от приятных ощущений не помогают даже специализированные капли. По словам офтальмолога, тогда проблема может крыться в самих глазах.
- Зачастую причина вызвана именно недостаточным увлажнением глаза, к примеру, дисфункцией мейбомиевых желез, которые продуцируют один из компонентов слезной пленки и расположены на краях век. Или происходит закупорка этих желез, что также приводит к развитию синдрома сухого глаза.
В подобных случаях увлажняющие капли не помогут полностью избавиться от синдрома.
Поэтому, когда приходит пациент, мы смотрим не только в каком состоянии сам глаз, но и обращаем внимание на веки.
Меры профилактики
Для того, чтобы защитить свои глаза, нужно минимизировать влияние основных внешних факторов: поменьше пользоваться гаджетами, почаще делать перерывы. Также можно задуматься о покупке увлажнителя для воздуха.
Кроме того, рекомендуется сменить контактные линзы на очки (хотя бы на время) и если не бросить курить совсем, то хотя бы следить, чтобы табачный дым не попадал в глаза.
Девушкам стоит проследить, не вызывает ли раздражение глаз какое-то конкретное косметическое средство. Возможно, стоит сменить тушь или крем для век.
Зарядка для глаз
Если синдром «сухого глаза» вас уже настиг, избавиться от него на месте поможет зарядка, рассказывает Кийко.
- Делать такие перерывы нужно примерно раз в 30 минут во время работы за компьютером.
Это может быть частое моргание в течение 30−60 секунд, вращение глазными яблоками в разные стороны.
Можно сильно зажмурить глаза на 5 секунд, а потом их широко открыть на такое же время.
Если пациента и дальше беспокоит сухость глаз и дискомфорт усиливается, ему однозначно нужно обратиться к офтальмологу и подобрать лечебное средство, — подчеркивает специалист.
Кстати
Состояние и внешний вид глаз может указывать на наличие проблем с другими внутренними органами. О том, о каких болезнях можно узнать по глазам, читай ЗДЕСЬ.
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