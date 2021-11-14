Фото №1 - Офтальмолог Кожухов заявил, что наращенные ресницы могут вызвать рак
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В последние годы процедура наращивания ресниц становится все популярнее среди представительниц прекрасного пола. Врачи предупреждают: при безответственном отношении к этому вопросу вместо эффектного взгляда и роскошных ресниц можно получить проблемы со здоровьем.

До чего доведут ресницы

Арсений Кожухов

Арсений Кожухов

Офтальмология

Доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог-хирург высшей категории

Как рассказал «Доктору Питеру» доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург высшей категории Арсений Кожухов, наращивание ресниц — сама по себе процедура весьма коварная.

- Наращивание так или иначе ухудшает состояние натуральных ресниц, а клей, который используют мастера, нередко сушит веки. Одним из распространенным последствием наращивания ресниц также считается конъюнктивит. А еще искусственные реснички оказывают давление на натуральные ресницы, что приводит к их механическим повреждениям и повышенной ломкости — особенно, если их нарастили неправильно или были использованы некачественные материалы, а также когда девушка трет глаза.

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Что говорят ученые

О вреде наращенных ресниц ученые говорят уже давно. По мнению исследователей из Технологического института Джорджии, как наращенные, так и накладные ресницы могут быть опасен из-за своей длинны. В погоне за красотой девушки нередко выбирают ресницы совсем неестественной длинны и объема. Однако у обычного человека длинна ресниц составляет, как правило, одну треть ширины глаза. Если же реснички больше, то они, вместо того, чтобы защищать глазное яблоко, напротив, направляют воздух и грязь к нему. В итоге человек страдает из-за синдрома сухого глаза.

От наращенных ресниц рекомендует отказаться и доцент Медицинской школы Нью-Йоркского университета, медицинский редактор журнала Health’s Рошини Раджапакса. По ее словам, острый пинцет, который мастера используют для наращивания ресниц, сам процедура и последующие удаление синтетических волосков может повредить настоящим ресничкам и даже привести к их потере. Кроме того, отмечает эксперт, неудачное наращивание ресниц может обернуться инфекцией роговицы или века или тяжелой аллергией на клей.

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Впрочем, по словам медика, есть у клея и более опасные побочные эффекты.

- По мнению экспертов, в составе таких клеев есть вещество, обладающее канцерогенными свойствами. Со временем при регулярном использовании оно способно вызвать онкологические заболевания, накапливаясь в организме.

Как обезопасить себя

Есть несколько простых правил, отмечает врач, соблюдая которые, можно сделать риск осложнений во время наращивания ресниц минимальным.

  1. Ходите к мастерам, у которых есть опыт и лицензия на работу.

  2. Материалы с которыми работает специалист, должны иметь сертификат качества и не просроченные даты. Не стесняйтесь спрашивать у мастера все эти документы, не экономьте на своей красоте и здоровье.

  3. При любых осложнениях немедленно обратитесь ко врачу, не рискуйте здоровьем и зрением.

  4. Соблюдать все рекомендации по носке ресниц: с ними нельзя ходить в бассейн, сауну, баню, нельзя пользоваться контактными линзами.

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Фото №2 - Офтальмолог Кожухов заявил, что наращенные ресницы могут вызвать рак
Фото
doctorpiter.ru

Каких еще жертв требует красота

Различные бьюти-процедуры и манипуляции с внешностью нередко могут быть опасными для здоровья.

Так, американские ученые из Национального института здоровья выяснили, что любительницы менять цвет волос и выпрямлять волосы могут столкнуться с серьезными болезнями.Дело в том, что у тех, кто регулярно красит волосы вероятность развития рака возрастает на 9%, а у тех, кто делает химическое выпрямление — на 30%.

Опасность в себе таит и популярный ныне маникюр с гель-лаком. Проблема, как считают в Американской ассоциации дерматологов, в лампе, которую используют для сушки покрытия: частое взаимодействие с ней может спровоцировать рак.

А еще ученые из университета Нотр-Дам в Индиане выяснили, что в губных помадах, туши для ресниц от нескольких популярных брендов есть токсичные химические вещества, которые могут вызвать различные болезни — в том числе и рак.

Отдельная история — косметологические процедуры. Как рассказывала врач-дерматолог Анна Лебедева, популярные способы коррекции губ, носа груди и ягодиц могут обернуться серьезными осложнениями вплоть до некроза.

Дарья Балясникова