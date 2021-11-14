В последние годы процедура наращивания ресниц становится все популярнее среди представительниц прекрасного пола. Врачи предупреждают: при безответственном отношении к этому вопросу вместо эффектного взгляда и роскошных ресниц можно получить проблемы со здоровьем.
До чего доведут ресницы
Арсений Кожухов
Офтальмология
Доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог-хирург высшей категории
Как рассказал «Доктору Питеру» доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург высшей категории Арсений Кожухов, наращивание ресниц — сама по себе процедура весьма коварная.
- Наращивание так или иначе ухудшает состояние натуральных ресниц, а клей, который используют мастера, нередко сушит веки. Одним из распространенным последствием наращивания ресниц также считается конъюнктивит. А еще искусственные реснички оказывают давление на натуральные ресницы, что приводит к их механическим повреждениям и повышенной ломкости — особенно, если их нарастили неправильно или были использованы некачественные материалы, а также когда девушка трет глаза.
Что говорят ученые
О вреде наращенных ресниц ученые говорят уже давно. По мнению исследователей из
От наращенных ресниц рекомендует отказаться и доцент Медицинской школы Нью-Йоркского университета, медицинский редактор журнала
Впрочем, по словам медика, есть у клея и более опасные побочные эффекты.
- По мнению экспертов, в составе таких клеев есть вещество, обладающее канцерогенными свойствами. Со временем при регулярном использовании оно способно вызвать онкологические заболевания, накапливаясь в организме.
Как обезопасить себя
Есть несколько простых правил, отмечает врач, соблюдая которые, можно сделать риск осложнений во время наращивания ресниц минимальным.
Ходите к мастерам, у которых есть опыт и лицензия на работу.
Материалы с которыми работает специалист, должны иметь сертификат качества и не просроченные даты. Не стесняйтесь спрашивать у мастера все эти документы, не экономьте на своей красоте и здоровье.
При любых осложнениях немедленно обратитесь ко врачу, не рискуйте здоровьем и зрением.
Соблюдать все рекомендации по носке ресниц: с ними нельзя ходить в бассейн, сауну, баню, нельзя пользоваться контактными линзами.
Каких еще жертв требует красота
Различные бьюти-процедуры и манипуляции с внешностью нередко могут быть опасными для здоровья.
Так, американские ученые из
Опасность в себе таит и популярный ныне маникюр с гель-лаком. Проблема, как считают
А еще ученые из университета Нотр-Дам в Индиане
Отдельная история — косметологические процедуры. Как рассказывала врач-дерматолог Анна Лебедева, популярные способы коррекции губ, носа груди и ягодиц могут обернуться серьезными осложнениями вплоть до некроза.
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