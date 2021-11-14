Что говорят ученые

О вреде наращенных ресниц ученые говорят уже давно. По мнению исследователей из Технологического института Джорджии , как наращенные, так и накладные ресницы могут быть опасен из-за своей длинны. В погоне за красотой девушки нередко выбирают ресницы совсем неестественной длинны и объема. Однако у обычного человека длинна ресниц составляет, как правило, одну треть ширины глаза. Если же реснички больше, то они, вместо того, чтобы защищать глазное яблоко, напротив, направляют воздух и грязь к нему. В итоге человек страдает из-за синдрома сухого глаза.