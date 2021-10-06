Случаи, когда возрастные изменения зрения улучшают его остроту, встречаются. Как пример, у пациента в юности была небольшая близорукость -1,5D… — 2D. После 40-50 лет он начал видеть лучше вдаль и в тоже время читать без очков. И обратная сторона, когда человек в молодости видел отлично, у него никогда не было близорукости или дальнозоркости, а после 45 лет он вынужден надевать очки для зрения.

У многих людей в возрасте близорукость и дальнозоркость диагностируют одновременно. Для коррекции зрения в таких случаях используются очки, которые сочетают «стекла» для дали и для близи. Это сложные очки, в которых стекло имеет несколько фокусов. В бифокальных — два: вдаль и вблизь. В офисных и прогрессивных имеют разные зоны в одном стекле. В таких очках очень комфортно смотреть на среднее расстояние и тут же переводить взгляд на предмет вблизи. Существуют бифокальные и мультифокальные мягкие контактные линзы. При грамотном подборе работают очень хорошо.