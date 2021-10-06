В молодости близорукость — в старости «единичка». Многие рассчитывают, что дальнозоркость, которая развивается с годами, принесет нам скорее пользу, чем вред, сможет выровнять зрение. Однако, как оказалось, надежда эта, с точки зрения правил медицины, довольно призрачная. А иногда эффект от улучшившегося зрения может, напротив, свидетельствовать о развитии катаракты.
Может ли зрение улучшиться? Из-за каких заболеваний зрение начинает ухудшаться? На вопросы «Доктора Питера» ответила врач-офтальмохирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль.
Наталья Коваль
Медицина
Врач-офтальмохирург
Случаи, когда возрастные изменения зрения улучшают его остроту, встречаются. Как пример, у пациента в юности была небольшая близорукость -1,5D… — 2D. После 40-50 лет он начал видеть лучше вдаль и в тоже время читать без очков. И обратная сторона, когда человек в молодости видел отлично, у него никогда не было близорукости или дальнозоркости, а после 45 лет он вынужден надевать очки для зрения.
У многих людей в возрасте близорукость и дальнозоркость диагностируют одновременно. Для коррекции зрения в таких случаях используются очки, которые сочетают «стекла» для дали и для близи. Это сложные очки, в которых стекло имеет несколько фокусов. В бифокальных — два: вдаль и вблизь. В офисных и прогрессивных имеют разные зоны в одном стекле. В таких очках очень комфортно смотреть на среднее расстояние и тут же переводить взгляд на предмет вблизи. Существуют бифокальные и мультифокальные мягкие контактные линзы. При грамотном подборе работают очень хорошо.
У некоторых пациентов ощутимое улучшение остроты зрения связано с серьезным заболеванием. Например, в молодости у человека была дальнозоркость. С возрастом кажется, что острота повысилась. Но это временный эффект. Он может возникнуть из-за начала развития катаракты (помутнения хрусталика). Катаракта характеризуется появлением близорукости, хрусталик мутнеет, приобретает шаровидную форму и изменяет фокус зрения на близорукость. Впоследствии зрение неизбежно ухудшится, потребуется хирургическое лечение катаракты.
В заболеваниях глаз ничего не может пройти само, любая проблема требует внимания специалиста и своевременного вмешательства
Почему зрение ухудшается
Катаракта — катаракта, одно из самых распространенных возрастных заболеваний. Начинается она из-за помутнения хрусталика.
Дистрофия сетчатки — влияет на цветовосприятие, снижение его контрастности и чувствительности.
Глаукома — возрастное заболевание, которое сопровождается повышением внутриглазного давления. Развивается она бессимптомно, пациенты не чувствуют никаких проявлений, вплоть до 3-4 стадии. Выявить глаукому можно только во время регулярных профилактических осмотров.
Сахарный диабет — на его фоне особенно быстро развивается катаракта, страдают сосуды сетчатки.
Гипертоническая болезнь — она приводит к ухудшению состояния сетчатки.
Онкологические заболевания — пациенты находятся в группе риска, особенно те, у кого рак мозга.
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