- Что лучше: очки или контактные линзы?

- Однозначного ответа на вопрос нет. Скорее это личные предпочтения пациента и конкретные медицинские показания к коррекции зрения. Но выбор можно делать только после проведения полного диагностического обследования у специалиста.

- Правда ли, что очки могут ухудшить зрение?

- Одни утверждают, что способствуют снижению зрения очки, другие говорят то же самое про линзы. И то, и другое — миф. Если коррекция подобрано правильно, то результат сохраняется стабильно, и замене очки подлежат, только если они сломались или разбились. Может быть так, что на фоне ношения очков или линз зрение начинает падать. Основная причина тут — неправильно подобранная коррекция, слишком сильно или слабо.

- Кому вы бы порекомендовали все же сделать выбор в пользу очков?

- Прежде всего, это пациенты, у которых имеются проблемы с поверхностью глаза: синдром сухого глаза, длительные хронические заболевания роговицы, век.

- А линзы?

- Мягкие контактные линзы рекомендуются пациентам с «разными» глазами. Нередко встречается факт, когда на одном глазу близорукость, на другом дальнозоркость, или разница в уровне зрения на одном и другом глазу составляет 2-3 диоптрии. В таких случаях в очках пациенту будет ходить некомфортно.