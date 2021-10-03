Когда вы выбираете новую оправу и протягиваете продавцу рецепт, он всегда рекомендует дополнительно проверить зрение. Ведь с того момента, как вы получили рецепт, состояние могло улучшиться или ухудшиться. В то же время бытует мнение, что ношение очков, в принципе, способно плохо влиять на состояние глаз: якобы, зрение довольно ощутимо снижается.
Другое дело линзы — некоторые «заслуженные очкарики» уверены, что с ними можно годами не менять рецепт. Могут ли очки навредить на самом деле, и как врачи определяют, кому какой тип коррекции подходит, «Доктору Питеру» объяснила офтальмохирург Центра микрохирургии глаза «Я Вижу» Наталья Коваль.
Наталья Коваль
Медицина
Врач-офтальмохирург
- Что лучше: очки или контактные линзы?
- Однозначного ответа на вопрос нет. Скорее это личные предпочтения пациента и конкретные медицинские показания к коррекции зрения. Но выбор можно делать только после проведения полного диагностического обследования у специалиста.
- Правда ли, что очки могут ухудшить зрение?
- Одни утверждают, что способствуют снижению зрения очки, другие говорят то же самое про линзы. И то, и другое — миф. Если коррекция подобрано правильно, то результат сохраняется стабильно, и замене очки подлежат, только если они сломались или разбились. Может быть так, что на фоне ношения очков или линз зрение начинает падать. Основная причина тут — неправильно подобранная коррекция, слишком сильно или слабо.
- Кому вы бы порекомендовали все же сделать выбор в пользу очков?
- Прежде всего, это пациенты, у которых имеются проблемы с поверхностью глаза: синдром сухого глаза, длительные хронические заболевания роговицы, век.
- А линзы?
- Мягкие контактные линзы рекомендуются пациентам с «разными» глазами. Нередко встречается факт, когда на одном глазу близорукость, на другом дальнозоркость, или разница в уровне зрения на одном и другом глазу составляет 2-3 диоптрии. В таких случаях в очках пациенту будет ходить некомфортно.
- Если вернуться к очкам: в чем бывает сложность с их подбором?
- Сложно подбирать очки пациентам, у которых развивается катаракта (возрастное помутнение хрусталика глаза). Затруднен подбор очков со сложной рефракцией — они нужны для тех, у кого есть сочетание близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Для коррекции косоглазия требуются специальные линзы — призматические.
- В салонах предлагают установить в оправу сферические или асферические линзы: какие из них лучше?
- В этом случае нужно опираться не только на показания рефракции, но и на комфорт и ощущения человека, так как ему могут подходить как сферические, так и асферические линзы. Эти виды линз отличаются формой. Преимущество асферических в том, что они убирают искажение зрения в боковых частях. Одним это критично в силу профессии или субъективных ощущений, а другие люди этого вообще не замечают и не понимают в чем суть проблемы.
- Контактные линзы можно подобрать в салоне оптики или же лучше обратиться к врачу в поликлинике?
- Нужно сделать выбор в пользу специализированной оптики или офтальмологической клиники, там врачи смогут объяснить, как надевать линзы, как их снимать правильно, чтобы не травмировать роговицы и не спровоцировать воспаление.
- Лучше однодневные линзы или длительного ношения?
- Однодневные линзы — это стандарт, так как не возникает вопроса гигиены и ухода за линзами, каждый раз линзы надеваются чистыми и стерильными. Но за счет этого они недешевы. На однодневные линзы переходят люди, подолгу носящие мягкие контактные линзы, если в процессе у них возникает сухость глаз. Нанести вред глазу могут как линзы длительного ношения, так и однодневные. В любом случае это инородный предмет в глазу. Нередко пациенты пренебрегают правилами ношения линз и ежедневной гигиеной, даже ложатся спать в линзах. Результат — покраснение, сухость глаз, дискомфорт и даже ухудшение зрения. Воспаление может перейти на роговицу глаза, повлиять на остроту зрения и привести к хроническим проблемам.
Кстати
В последнее время набирает обороты замечательный метод коррекции зрения — ортокератология — это нехирургический метод коррекции зрения контактными линзами. Процесс происходит во сне. Пациент надевает линзы только на время сна, снимает их утром после пробуждения и отлично видит целый день без очков и контактных линз. Особенно эффективна ортокератология для коррекции детской и подростковой близорукости, ведь хирургические вмешательства до 18 лет противопоказаны.
Комментарии3