Некоторые вынуждены носить очки с самого детства, а кому-то повезло гораздо больше — зрения начинает падать только в преклонном возрасте. Однако иногда мы игнорируем первые признаки потери зрения.

«Наши глаза, как и все органы, стареют. Не стоит об этом забывать, это естественный процесс», — говорит офтальмолог Роберт Лонгхерст в беседе с британским изданием Express . Например, некоторые после 40 вынуждены пользоваться очками для чтения, а в обычной жизни все еще могут спокойно обходиться и без этого аксессуара.

Очень важно, чтобы люди после 40 проходили регулярные профилактические осмотры у окулиста , даже если их ничего не беспокоит. Это поможет сохранить зрение, говорит эксперт.

Офтальмолог также перечислил 7 первых признаков, которые сигнализируют о том, что вам пора на прием к специалисту.

Мигающие огоньки перед глазами

Первый тревожный звоночек — это периодически возникающие огоньки или черные точки перед глазами. Обычно они появляются из-за естественного распада желеобразного вещества внутри глаза, называемого стекловидным телом.

Но если вы заметили, что точки или «мошки» перед глазами стали появляться часто, особенно, когда вы просто двигаете глазами, то нужно записываться на прием к окулисту.

«Мигающие огни и внезапное увеличение числа плавающих помутнений могут быть вызваны отслойкой стекловидного тела, когда разрушение заставляет его сжиматься и удаляться от светочувствительной пленки в задней части глаза — сетчатки. Это может привести к полной потере зрения », — говорит эксперт.

Изменение форм линий

Вы вдруг стали замечать, что прямые линии вокруг (например, оконная рама) вдруг стали волнистыми. Даже слегка.

Такие изменения происходят, когда слои сетчатки смещаются, и это может быть признаком возрастной дегенерации желтого пятна.

«Возрастная дегенерация желтого пятна (AMD) бывает двух основных типов — влажная и сухая. Сухость встречается гораздо чаще, развивается очень медленно. Влажная AMD, наоборот, развивается быстро и вызывает рост новых кровеносных сосудов и их утечку под сетчатку», — пояснил доктор Лонгхерст.

Если не начать лечение, то можно полностью лишиться зрения.

Слепое пятно на глазу

Еще один признак, что зрения стало падать — это появление так называемого «слепого» пятна в одном глазу. Оно может исчезать и снова появляться. Чаще всего от «слепого» пятна страдают женщины старше 60 лет.

С этим симптомом тоже нужно идти к окулисту. Вероятно, что вам потребуется хирургическое вмешательство.