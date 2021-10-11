Можно ли представить, что болезни глаз развиваются без потери остроты зрения, без мушек и тумана на глазах? А все перечисленное появляется уже на поздних стадиях. К сожалению, существует сразу несколько заболеваний с подобным течением. Что это за болезни? Кто в зоне риска? На вопросы «Доктора Питера» ответила врач-офтальмолог, ретинолог, лазерный хирург Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России (НМИЦ ЛРЦ) Ольга Филиппова.
Ольга Филиппова
Офтальмология
Врач-офтальмолог, ретинолог, лазерный хирург
Глаукома
Одно из тяжелых глазных заболеваний, которое характеризуется быстрым прогрессированием и приводящее к необратимой слепоте. При глаукоме отмечается повышение внутриглазного давления (ВГД), снижение остроты зрения и атрофия зрительного нерва. В большинстве случаев выявляют глаукому и ставят окончательный диагноз уже при значительном ухудшении зрения или после его утраты. Связано это с тем, что, как правило, заболевание на ранних этапах никак себя не проявляет и пациенты не имеют никаких специфических жалоб.
Выявить глаукому помогает только тщательное ежегодное офтальмологическое обследование. Более ранняя диагностика начальной стадии глаукомы дает возможность своевременно назначить лечение, контролировать прогрессирование заболевания и снизить риск слепоты.
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД)
Одно из самых распространенных глазных заболеваний, являющееся основной причиной потери зрения у людей старше 40 лет. Пациенты с диагнозом ВМД не видят предметов, на которые они непосредственно смотрят. Отсутствие центрального зрения снижает качество жизни, делая невозможным комфортное чтение или письмо, просмотр телевизора, вождение автомобиля и прочее.
Патологический процесс при начальных стадиях возрастной макулярной дегенерации обычно течет медленно и обнаруживается случайно. Заболевание прогрессирует медленно, и зрение может не изменяться в течение длительного времени. Но при отсутствии ежегодных офтальмологических осмотров ВМД диагностируется слишком поздно, так как на ранних стадиях специфических жалоб у пациентов нет.
При ранней диагностике этого состояния и своевременно начатом лечении можно избежать потери зрительных функций или добиться длительной ремиссии.
Периферическая витреохориоретинальная дистрофия (ПВХРД)
Эта зона сетчатки не видна при обычном осмотре глазного дна, но именно здесь возникают патологические процессы, в дальнейшем приводящие к разрывам и отслойке сетчатки. Опасное заболевание может возникнуть у любого человека независимо от пола и возраста. ПВХРД встречается у людей не только с миопией или гиперметропией, но и с нормальным зрением. Заболевание протекает практически бессимптомно, вплоть до отслойки сетчатки, и не имеет специфических жалоб.
Полноценная диагностика периферических дистрофий и разрывов сетчатки сложна и возможна только при осмотре глазного дна опытным офтальмологом. При этом в условиях максимального медикаментозного расширения зрачка с помощью специальной трехзеркальной линзы Гольдмана, которая позволяет увидеть самые крайние участки сетчатки.
При выявлении периферических дистрофий и разрывов сетчатки проводят лазерное лечение, целью которого является профилактика отслойки сетчатки.
Отслойка сетчатки
При отсутствии своевременного лечения заболевание неизбежно ведет к полной слепоте. Суть заключается в отделении сетчатки от сосудистой оболочки, вследствие наличия разрыва сетчатки. Отделившись от своего привычного места, сетчатка перестает нормально функционировать, и зрение резко снижается. На ранних стадиях специфических симптомов при развитии отслойки сетчатки нет, и центральное зрение остается хорошим. Но ненадолго.
Чаще всего отслойка сетчатки возникает при периферических истончениях сетчатки, при травмах и близорукости, а также при диабетической ретинопатии, внутриглазных опухолях и так далее. Только специалист может определить, есть ли у вас отслойка сетчатки, каковы ее характеристики, какой вид и объем лечения необходим.
Начальные изменения, происходящие в сетчатке, обычно незаметны для человека. На ранних стадиях возможно проведение лазерного лечения. Поэтому не реже одного раза в год, особенно пациентам с близорукостью, надо проходить обследование у врача–офтальмолога с обязательным тщательным осмотром глазного дна с широкими зрачками.
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