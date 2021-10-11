Глаукома

Одно из тяжелых глазных заболеваний, которое характеризуется быстрым прогрессированием и приводящее к необратимой слепоте. При глаукоме отмечается повышение внутриглазного давления (ВГД), снижение остроты зрения и атрофия зрительного нерва. В большинстве случаев выявляют глаукому и ставят окончательный диагноз уже при значительном ухудшении зрения или после его утраты. Связано это с тем, что, как правило, заболевание на ранних этапах никак себя не проявляет и пациенты не имеют никаких специфических жалоб.

Выявить глаукому помогает только тщательное ежегодное офтальмологическое обследование. Более ранняя диагностика начальной стадии глаукомы дает возможность своевременно назначить лечение, контролировать прогрессирование заболевания и снизить риск слепоты.