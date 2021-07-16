Осмотр не всегда позволяет определить, есть ли у пациента глаукома на начальной стадии или нет. Сказывается не достаточный опыт врачей и особенность течения заболевания. Зачастую глаукому обнаруживают на той стадии, когда для зрения уже произошли изменения. И чаще всего — необратимые. Ученые из Австралии разработали революционный метод определения заболевания, которое в пятнадцать раз чаще определяет наличие или отсутствие глаукомы. Для этого достаточно сделать анализ крови. Глаукому определят по генам, которые характерны для людей с этой болезнью.

«В исследовании использовались клинические и генетические данные 2507 жителей Австралии и Новой Зеландии и 411 337 жителей Великобритании, — сообщили специалисты Университета Флиндерса (Австралия) в научном журнале JAMA Ophthalmology . — Информация в банк данных поступала с 2006 по 2010 год, а анализ проводоился с сентября 2019 по август 2020-го».

Исследователи уверены, что ранняя диагностика открытоугольной глаукомы может позволить подобрать лечение, которое спасет зрение.