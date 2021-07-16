Осмотр не всегда позволяет определить, есть ли у пациента глаукома на начальной стадии или нет. Сказывается не достаточный опыт врачей и особенность течения заболевания. Зачастую глаукому обнаруживают на той стадии, когда для зрения уже произошли изменения. И чаще всего — необратимые. Ученые из Австралии разработали революционный метод определения заболевания, которое в пятнадцать раз чаще определяет наличие или отсутствие глаукомы. Для этого достаточно сделать анализ крови. Глаукому определят по генам, которые характерны для людей с этой болезнью.
«В исследовании использовались клинические и генетические данные 2507 жителей Австралии и Новой Зеландии и 411 337 жителей Великобритании, — сообщили специалисты Университета Флиндерса (Австралия) в научном журнале
Исследователи уверены, что ранняя диагностика открытоугольной глаукомы может позволить подобрать лечение, которое спасет зрение.
«Генетическая информация может дать нам преимущество в постановке раннего диагноза, — уверен автор статьи Оуэн Сиггс, специалист Университета Флиндерса. — Генетические тестирования могут изменить способы диагностики и подходы к лечению».
Кстати, для тестирования подходит не только анализ крови, но и образцы слюны, так как они тоже несут генетический материал. Метод собираются в ближайшее время запустить в клинические исследования, для этого потребуется запустить производство тестов, которые будут использоваться в испытаниях.
Комментарии0