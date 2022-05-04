7 болезней, которые чаще всего появляются из-за постоянного недосыпа

Сон — один из самых важных процессов в организме, он необходим нам также как вода и еда. Когда человек спит, то внутри его тела происходит основательная восстановительная работа, которая затрагивает как ментальное, так и физическое здоровье. Именно поэтому врачи рекомендует ложиться спать до полуночи, проводит в кровати по 7-8 часов и всегда стараться придерживаться режима.

Однако некоторые игнорируют полноценный сон, ссылаясь на постоянную загруженность, работу, домашние дела. Да, порой действительно трудно соблюдать режим дня — нужно сделать столько дел, а в сутках всего лишь 24 часа. Несправедливо. Но ведь если задуматься, то часто время для сна мы крадем у себя сами: по вечерам «залипаем» в соцсети, а когда выключаем свет и ложимся в кровать, то хватаемся за телефон и еще около часа скролим ленту новостей.