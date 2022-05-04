7 болезней, которые чаще всего появляются из-за постоянного недосыпа

Сон — один из самых важных процессов в организме, он необходим нам также как вода и еда. Когда человек спит, то внутри его тела происходит основательная восстановительная работа, которая затрагивает как ментальное, так и физическое здоровье. Именно поэтому врачи рекомендует ложиться спать до полуночи, проводит в кровати по 7-8 часов и всегда стараться придерживаться режима.
Однако некоторые игнорируют полноценный сон, ссылаясь на постоянную загруженность, работу, домашние дела. Да, порой действительно трудно соблюдать режим дня — нужно сделать столько дел, а в сутках всего лишь 24 часа. Несправедливо. Но ведь если задуматься, то часто время для сна мы крадем у себя сами: по вечерам «залипаем» в соцсети, а когда выключаем свет и ложимся в кровать, то хватаемся за телефон и еще около часа скролим ленту новостей.
Такой режим дня приводит к постоянным недосыпам. Вместо положенных 7-8 часов человек спит по шесть, пять, а в нескорых случаях даже четыре часа. Результат — разбитость, головные боли, апатия и полное безразличие к происходящему. Привычка постоянно недосыпать не только отражается на вашем самочувствии,
Болезни, которые чаще всего поражают тех, кто недосыпает:
артериальная гипертония;
сахарный диабет;
инфаркт;
острая сердечная недостаточность;
инсульт;
ожирение;
депрессия.
У тех, кто мало спит, ученые также обнаружили снижение иммунитета и проблемы с либидо: чем меньше сна, тем ниже половое влечение.
Важная деталь: избыток сна тоже никак не пойдет вам на пользу. Ученые Кембриджского университета выяснили, что для людей в возрасте от 30 до 70 лет идеальным количеством можно считать 7 часов сна. Именно за этот период организм проводит всю необходимую восстановительную работу. Причиной, почему недостаток сна так опасен для здоровья, ученые назвали нарушение фазы медленного или глубокого сна при недосыпе, которая, как оказалось, очень важна для улучшения памяти и помогает мозгу эффективно избавляться от токсинов.
Те, кто засыпает, едва коснувшись головой подушки, и спит до утра, пока не прозвенит будильник, — счастливые люди. Но что делать тем, кто подолгу не может уснуть, хоть и устал за день? Иногда мы может сильно хотеть спать, но вот заснуть никак не получается из-за стресса, слишком плотного ужина или посторонних звуков за стеной. Друзья и родные раздают «проверенные» советы, но некоторые из популярных способов могут помочь, но, как выясняется, лишь на время. Какие из распространенных способов быстрого засыпания, скорее всего, будут бесполезны или могут навредить, рассказал врач-невролог Алексей Борисов.