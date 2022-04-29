Анализ показал, что люди, которые спали по семь часов в сутки, в среднем показали лучшие результаты в когнитивных тестах на скорость обработки информации, зрительное внимание, память и навыки решения задач.

Важным выводом оказалось и то, что слишком много и слишком мало сна связаны с ухудшением когнитивных функций и психического здоровья. Люди, которые спали меньше 7 часов и больше этого времени, оказались больше подвержены рискам развития депрессии и повышенной тревожности.

Также ученые выяснили, что ключевой фактор здоровья — это неизменное количество сна каждую ночь. Гораздо полезнее спать каждую ночь по 7 часов, чем менять режим — например, в будни спать по 5-6 часов, а в выходные отсыпаться.