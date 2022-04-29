На кафедре психиатрии Кембриджского университета в очередной раз попытались выяснить — какое количество сна необходимо человеку. И сколько спать — вредно. Ученые изучили данные почти 40 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет.
Анализ
Важным выводом оказалось и то, что слишком много и слишком мало сна связаны с ухудшением когнитивных функций и психического здоровья. Люди, которые спали меньше 7 часов и больше этого времени, оказались больше подвержены рискам развития депрессии и повышенной тревожности.
Также ученые выяснили, что ключевой фактор здоровья — это неизменное количество сна каждую ночь. Гораздо полезнее спать каждую ночь по 7 часов, чем менять режим — например, в будни спать по 5-6 часов, а в выходные отсыпаться.
- На здоровье сказывается каждый час, который вы недосыпаете, — объяснила профессор кафедры психиатрии Кембриджского университета Барбара Саакян. — Совершенно очевидно, что процессы, происходящие в нашем мозге во время сна, очень важны для поддержания физического и психического здоровья.
Она также добавила, что качественный ночной сон важен на всех этапах жизни, но особенно в пожилом возрасте.
- Я думаю, что это так же важно, как и регулярно заниматься спортом, — считает профессор.
Причиной, почему недостаток сна так опасен для здоровья, ученые назвали нарушение фазы медленного или глубокого сна при недосыпе, которая, как оказалось, очень важна для улучшения памяти и помогает мозгу эффективно избавляться от токсинов.
Эксперты признают, что ученые тем не менее, не доказали причинно-следственную связь между сном и его качеством и некоторыми нарушениями мозга, но выводы заставляют задуматься.
- Хотя мы не можем с уверенностью сказать, что слишком мало или слишком много сна вызывает когнитивные проблемы, но и наш анализ, в котором мы изучали показатели здоровья людей в течение более длительного периода времени, подтверждает эту теорию, — заявил профессор Цзяньфэн Фэн из университета Фудань в Шанхае.