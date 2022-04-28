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Страдающим от артрита врачи рекомендуют наряду с назначенным лечением не забывать включать в свой рацион продукты с антиоксидантными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Они помогут облегчить состояние при болях в суставах. Так, в Фонде борьбы с артритом утверждают, что зеленый чай богат полифенолами, антиоксидантами, которые, как считается, уменьшают воспаление и замедляют разрушение хрящей. Также эксперты ссылаются на исследования, которые показали: чайный антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) вообще способен блокировать выработку молекул, вызывающих повреждение суставов у людей с ревматоидным артритом.

В фонде рассказали и о пользе зеленых листовых овощей при артрите. Они богаты витаминами С, Е и К, которые помогают защитить клетки от повреждения. Кроме того, в них есть кальций, полезный для здоровья костей, а некоторые содержат соединение под названием сульфорафан, которое тоже блокирует воспаление. Среди таких овощей:

  • брокколи,

  • шпинат,

  • брюссельская капуста,

  • листовая капуста.

В целом употребление большого количества овощей специалисты называют ключом к диете, полезной при артрите, пишет Express. Кроме того, что в них много антиоксидантов, питательных веществ и витаминов, уменьшающих воспаление в организме, в том числе и в суставах, они помогают снизить вес, что тоже помогает облегчать симптомы артрита. Для сохранения бОльшей пользы овощи рекомендуется готовить на пару, а не варить и тем более не жарить.

Ранее специалисты Фонда борьбы с артритом говорили, что при болях в суставах помогает также корень имбиря. Этот продукт оказывает действие, которое можно сравнить с привычными нестероидными противовоспалительными препаратами

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А вот от этих привычек лучше отказаться, если хотите позаботиться о здоровье костей и суставов:

  1. часто пить газировку;

  2. пересаливать еду;

  3. не добирать с пищей норму кальция и витамина D;

  4. есть мало белка;

  5. забывать про фрукты и овощи;

  6. злоупотреблять алкоголем.

Чем отличается артрит от артроза

Эти два термина обозначают разные состояния, но их часто путают. В чем разница, объяснял заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев.

  • Артроз — дегенеративное заболевание сустава, когда истирается и повреждается хрящ. Происходит это из-за избыточной нагрузки на сустав, лишнего веса, травм, других причин.

  • Артрит — воспаление, чаще всего в результате аутоиммунных процессов — ревматоидный артрит, либо при обменных нарушениях — подагрический артрит.

Ревматоидный артрит относится к хроническим аутоиммунным заболеваниям, при котором чаще всего поражаются суставы рук, запястий, ног. В числе самых частых проявлений:

  • боль;

  • отеки;

  • скованность в движениях.

Анастасия Романова