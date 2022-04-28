Страдающим от артрита врачи рекомендуют наряду с назначенным лечением не забывать включать в свой рацион продукты с антиоксидантными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Они помогут облегчить состояние при болях в суставах. Так, в Фонде борьбы с артритом утверждают, что зеленый чай богат полифенолами, антиоксидантами, которые, как считается, уменьшают воспаление и замедляют разрушение хрящей. Также эксперты ссылаются на исследования, которые показали: чайный антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) вообще способен блокировать выработку молекул, вызывающих повреждение суставов у людей с ревматоидным артритом.
В фонде рассказали и о пользе зеленых листовых овощей при артрите. Они богаты витаминами С, Е и К, которые помогают защитить клетки от повреждения. Кроме того, в них есть кальций, полезный для здоровья костей, а некоторые содержат соединение под названием сульфорафан, которое тоже блокирует воспаление. Среди таких овощей:
брокколи,
шпинат,
брюссельская капуста,
листовая капуста.
В целом употребление большого количества овощей специалисты называют ключом к диете, полезной при артрите,
Ранее специалисты Фонда борьбы с артритом говорили, что при болях в суставах помогает также корень имбиря. Этот продукт оказывает действие, которое можно сравнить с привычными нестероидными противовоспалительными препаратами
6 пищевых привычек, вредных для костей и суставов
А вот от этих привычек лучше отказаться, если хотите позаботиться о здоровье костей и суставов:
часто пить газировку;
пересаливать еду;
не добирать с пищей норму кальция и витамина D;
есть мало белка;
забывать про фрукты и овощи;
злоупотреблять алкоголем.
Чем отличается артрит от артроза
Эти два термина обозначают разные состояния, но их часто путают. В чем разница, объяснял заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев.
Артроз — дегенеративное заболевание сустава, когда истирается и повреждается хрящ. Происходит это из-за избыточной нагрузки на сустав, лишнего веса, травм, других причин.
Артрит — воспаление, чаще всего в результате аутоиммунных процессов — ревматоидный артрит, либо при обменных нарушениях — подагрический артрит.
Ревматоидный артрит относится к хроническим аутоиммунным заболеваниям, при котором чаще всего поражаются суставы рук, запястий, ног. В числе самых частых проявлений:
боль;
отеки;
скованность в движениях.