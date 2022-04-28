Страдающим от артрита врачи рекомендуют наряду с назначенным лечением не забывать включать в свой рацион продукты с антиоксидантными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Они помогут облегчить состояние при болях в суставах. Так, в Фонде борьбы с артритом утверждают, что зеленый чай богат полифенолами, антиоксидантами, которые, как считается, уменьшают воспаление и замедляют разрушение хрящей . Также эксперты ссылаются на исследования, которые показали: чайный антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) вообще способен блокировать выработку молекул, вызывающих повреждение суставов у людей с ревматоидным артритом.

В фонде рассказали и о пользе зеленых листовых овощей при артрите . Они богаты витаминами С, Е и К, которые помогают защитить клетки от повреждения. Кроме того, в них есть кальций, полезный для здоровья костей, а некоторые содержат соединение под названием сульфорафан, которое тоже блокирует воспаление. Среди таких овощей:

брокколи,

шпинат,

брюссельская капуста,

листовая капуста.

В целом употребление большого количества овощей специалисты называют ключом к диете, полезной при артрите, пишет Express. Кроме того, что в них много антиоксидантов, питательных веществ и витаминов, уменьшающих воспаление в организме, в том числе и в суставах, они помогают снизить вес, что тоже помогает облегчать симптомы артрита. Для сохранения бОльшей пользы овощи рекомендуется готовить на пару, а не варить и тем более не жарить.

Ранее специалисты Фонда борьбы с артритом говорили, что при болях в суставах помогает также корень имбиря. Этот продукт оказывает действие, которое можно сравнить с привычными нестероидными противовоспалительными препаратами