Мази, таблетки, уколы и операция — к сожалению, арсенал доказательной медицины против боли в суставах не так уж и велик. Развитие артроза можно замедлить, но излечить полностью позволяет только хирургическое вмешательство. Его рекомендуют, когда сустав практически разрушен.
К признанным медицинским способам облегчить состояние при выраженной боли, есть альтернативные варианты. Если использовать их совместно, то результат может оказаться значительно лучше. Правда, не все существующие приспособления, одинаково эффективны и подходят абсолютно всем. «Доктор Питер» разбирается вместе с терапевтом Ириной Кораблевой, как не навредить себе.
Врач-терапевт.
Массажер для коленных суставов
Цена: от 3 до 40 тысяч рублей.
Массажер не просто аккуратно массирует пораженный сустав, но и прогревает его. В разных моделях используются разные варианты лечебного тепла, где-то это просто нагревательный элемент, в других — инфракрасное тепло, которое способно прогревать суставы довольно глубоко. Также в массажерах есть несколько режимов вибрации, но она «мягкая», чтобы дополнительно не травмировать пораженный орган.
Польза: если использовать массажер вместе с различными противовоспалительными и обезболивающими мазями, то это усилит их действие, поможет проникать действующему веществу глубже. Также тепло и легкая вибрация улучшает кровоснабжение в окружающих тканях, что позволяет снижать воспаление и улучшать питание.
Минусы: массажеры стоят довольно дорого. Существует опасность «перегреть» сустав, а в некоторых случаях и кожу. Категорически запрещено использовать их в острый период. Не рекомендуется применять без консультации с врачом.
Комментарий врача:
Подобный вид физиотерапии все же должен назначать врач, который оценит ваше состояние, даст рекомендации, как правильно использовать. Вообще, физиотерапия только на первый взгляд кажется абсолютно безопасной, я бы рекомендовала проводить ее в условиях амбулатории, чтобы избежать негативных последствий.
Если нет возможности посещать физиотерапевтический кабинет, попросите врача-физиотерапевта разработать вам план лечения, так как избыток подобных вмешательств не менее вредный, чем их отсутствие.
Трости, палки для скандинавской ходьбы
Цена: от 800 до 6000 рублей.
Моделей достаточно много: со сменными наконечниками для зимнего и летнего режимов, телескопические, складывающиеся, легкие или с утяжелением. Пользы от палок для скандинавской ходьбы предостаточно: это и кардиотренировка, и возможность снизить нагрузку на пораженные суставы. Во многих городах России есть бесплатные группы при местных домах культуры, поликлиниках, администрациях, где волонтеры показывают, как именно ходить с палками, какие упражнения выполнять, чтобы улучшить здоровье.
Польза: при правильном использовании вы сможете улучшить сгибание в суставе, справиться с застоем лимфы в ногах, разгрузить позвоночник, улучшить кровоснабжение и работу сердца и даже похудеть. Ежедневная прогулка с палками для скандинавской ходьбы способна побороться с депрессией и бессонницей.
Минусы: все же не стоит относиться к палкам, как к костылям. Их задача не поддерживать вас во время ходьбы, а страховать, задавать правильное направление работы мышц и суставов.
Комментарий врача:
Я всем своим пациентам: от молодых до совсем пожилых, рекомендую заниматься скандинавской ходьбой. Идеально, если вы сможете посвятить этому 40 минут в день. Благодаря улучшению кровоснабжения, улучшится питание суставов.
Бандажи, ортезы для коленного сустава
Цена: от 200 до 7000 рублей.
Наколенники выпускаются нескольких видов, каждый из них служит своей цели, бандажи легкой и средней фиксации рекомендуют спортсменам, тем, кто носит тяжелые сумки, беременным женщинам. В этом случае бандажи существенно снижают нагрузку на коленный сустав. Но чаще их рекомендуют людям, у которых нет диагноза артроз.
Есть ортезы, которые выписывает только врач. Применяют их после перенесенных на колене операциях. Наколенник фиксирует сустав, лишает его подвижности, что улучшает процесс восстановления.
Фиксаторы при артрозах также выбирает строго врач, он порекомендует конкретный размер, модель. Фиксатор может снизить болевые ощущения и затормозить развитие артроза.
Плюсы: коленный сустав — один из самых перегруженных в организме. Особенно, если у вас есть лишний вес или вы таскаете тяжести. Он позволит снять нагрузку, при этом стоит не так дорого.
Минусы: ортезы, фиксаторы категорически запрещены при варикозной болезни вен и тромбозе, так как могут нарушить ток крови и усугубить течение заболеваний. Не используется он при кожных заболеваниях, если таковые обнаружили врачи.
Комментарий врача:
Еще одно приспособление, которое может принести как большую пользу, так и большой вред. Фиксацию должен назначать ваш лечащий врач, он же — предлагать схему сколько носить, когда, и на какой период. Если увлечься наколенниками, можно потерять остатки сгибательной активности в пораженном суставе.
Стельки для разгрузки суставов
Цена: от 500 до 5000 рублей.
Самыми дорогими окажутся стельки, которые будут изготавливать индивидуально под вашу стопу. Но в продаже есть много вариантов «попроще», например, со специальной вспененной поверхностью, которая запоминает положение ваше стопы. Стельки способны снять нагрузку с суставов и контролировать правильную постановку стопы, чтобы избежать вывихов и перекручиваний.
Польза: ортопедические стельки снимают напряжение с мышц, держат ногу в анатомически правильном положении. Это позволяет снять боль, улучшить амортизацию и защитить суставы от микротравм при ходьбе.
Минусы: неправильно подобранные стельки, несоответствующие особенностям вашей стопы только ухудшат положение и спровоцируют боли и напряжение.
Комментарий врача:
Выбирать стельки можно только по рекомендации, а лучше под контролем лечащего врача, который проследит, чтобы они соответствовали состоянию вашего опорно-двигательного аппарата. Но все же я рекомендовала бы ортопедические стельки для людей с проблемами стопы или тем, у кого ноги разной длины. А всем остальным — больше ходить босиком, когда есть такая возможность, особенно по разным поверхностям — камням, траве, песку, воде. И использовать качественную удобную обувь с эластичной подошвой и каблуком 3-4 сантиметра.
Тейпы
Цена: от 200 до 1500 за ленту.
Первыми цветные ленты начали использовать спортсмены, чтобы снизить нагрузку на суставы и мышцы. Теперь тейпирование распространенно во всех областях: клеят тейпы и для похудения, и для лимфодренажа.
Лента со специальным клеевым составом и свойством ткани, может фиксировать сустав в необходимом для лечения и разгрузки положении. Она может стать прекрасной альтернативной наколенника.
Польза: те, кто используют тейпы правильно, говорят о существенном облегчении суставных болей. Но сразу же оговариваются, что тейп — это часть терапии, а не основа. В любом случае необходимы противовоспалительные средства, чтобы в комплексе улучшить состояние поврежденного сустава.
Минусы: клеить тейпы стоит только под контролем врача-реабилитолога. Они знают технику нанесения и схемы. Иначе есть опасность навредить суставам. Тейпирование можно проводить и дома, но только после того, как вы точно запомните схему наклейки.
Комментарий врача:
в своей практике мы не используем тейпирование. Но в том виде, котором оно мне известно, тейпирование могло бы стать альтернативной ортезов у людей с заболеваниями вен.
Парафин
Цена: от 350 до 1500 рублей.
Главное его качество в том, что он согревает и улучшает доставку лекарств к поврежденному суставу. А также усиливает кровоснабжение, что помогает питанию тканей.
Польза: парафиновые аппликации довольно часто рекомендуют для лечения суставов, так как это довольно простой и доступный метод физиотерапии. Но его нельзя использовать в острый период, чтобы не вызвать ухудшения. Парафин при застывании «ужимается» примерно на 10-15 процентов, он может использоваться для улучшения лимфотока благодаря компрессии. Также он способен отлично держать тепло и доставлять его в глубокие слои. Если под парафин наносить противовоспалительную мазь, ее действие усилится.
Минусы: метод требует сноровки и специальных приспособлений для плавления парафина. Есть опасность ожога, если не дать парафину остыть до комфортной для кожи температуры.
Комментарии врача:
Еще один метод, который я бы рекомендовала использовать под контролем физиотерапевта в условиях амбулатории. К тому же для коленных суставов потребуется определенная техника нанесения на марлевые салфетки с последующим обертыванием.
Игольчатые валики, аппликатор Кузнецова
Цена: от 600 до 6000 рублей.
Валики и аппликаторы позволяют улучшить кровоснабжение тканей, усилить питание и снять болевые ощущения. Если удастся, а это не всегда так, попасть в нужную активную точку для воздействия, то и повлиять на течение заболевания.
Плюсы: простой, доступный метод дополнительной терапии. Не требует особой подготовки или умений. Улучшает циркуляцию крови, может использоваться в случае различных заболеваний. Позволяет снять напряжение с мышц.
Минусы: кто-то считает эту процедуру достаточно болезненной, особенно это касается области ног, кожа там более чувствительна к воздействию.
Комментарий врача:
У игольчатых валиков и аппликатора Кузнецова нет исследований, которые бы признали, что они позволяют достичь терапевтического эффекта. Однако они точно не вредят здоровью. Если вам это помогает — используйте.