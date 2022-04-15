Цена: от 3 до 40 тысяч рублей.

Массажер не просто аккуратно массирует пораженный сустав, но и прогревает его. В разных моделях используются разные варианты лечебного тепла, где-то это просто нагревательный элемент, в других — инфракрасное тепло, которое способно прогревать суставы довольно глубоко. Также в массажерах есть несколько режимов вибрации , но она «мягкая», чтобы дополнительно не травмировать пораженный орган.

Польза: если использовать массажер вместе с различными противовоспалительными и обезболивающими мазями, то это усилит их действие, поможет проникать действующему веществу глубже . Также тепло и легкая вибрация улучшает кровоснабжение в окружающих тканях, что позволяет снижать воспаление и улучшать питание.

Минусы: массажеры стоят довольно дорого. Существует опасность «перегреть» сустав, а в некоторых случаях и кожу. Категорически запрещено использовать их в острый период. Не рекомендуется применять без консультации с врачом.