Оказывается, суставы могут реагировать болью не только на специфические заболевания. Инфекции, метеочувствительность, банальное ОРВИ — все может откликнуться дискомфортом в суставах, когда болят суставы всего тела одновременно без какой-либо видимой причины.
Константин Средин
Травматология, ортопедия
Травматолог-ортопед, нейрохирург, врач высшей категории, член-корреспондент РАМТ, специалист медицинского холдинга «СМ-клиника»
Если переводить с русского на медицинский, то боль в суставах принято обозначать термином «артралгия».
«Артралгия — это очень значимый симптом, возникающий при различных заболеваниях. Обычно он и сигнализирует о том, что началось поражение различных структур сустава», — поясняет врач.
Суставы — это сложные анатомические образования, в состав которых входят не только участки соприкасающихся костей, покрытые хрящом, но и:
суставная капсула, которая отвечает за герметичность сустава;
синовиальная оболочка, выделяющая суставную жидкость;
связки, стабилизирующие сустав в правильном положении;
другие элементы. Это мениски, сухожилия мышц, прикрепляющиеся в полости суставов и так далее.
Необходимо помнить, что суставы есть не только в верхних и нижних конечностях, но также в области позвоночника, грудной клетки и таза.
Почему суставы могут болеть
Артралгия возникает из-за раздражения специальных нервных окончаний, которые находятся во всех структурах сустава. Причины поражений можно разделить на следующие крупные категории:
посттравматические;
дегенеративные;
аутоиммунные;
дисметаболические;
инфекционные;
лекарственные;
метеопатические. Они зависят от возраста, болезней и других факторов окружающей среды.
Серьезные нарушения в области суставов могут возникнуть, казалось бы, при незначительных травматических воздействиях. Так, даже на привычной тренировке по неосторожности человек может повредить связки или хрящи — и возникает ноющая или даже сильная боль в суставах.
Основные заболевания, при которых возникает боль в суставах
Остеоартроз — самое распространенное хроническое заболевание суставов. Чаще всего поражает тазобедренные, коленные, плечевые суставы, а также кисти рук.
В основе заболевания лежат дегенеративно-дистрофические (обменные) нарушения суставного хряща, костной ткани, синовиальных оболочек и связок сустава. Болезнь, как правило, возникает у пожилых, профессиональных спортсменов, людей, страдающих избыточным весом, а также при недостатке в организме витамина D.
Когда болезнь начинает развиваться, то человек ощущает боль и скованность в суставе, которые усиливаются при физической нагрузке и уменьшаются в состоянии покоя. Это так называемые стартовые боли — быстро возникают и исчезают в начале нагрузки, а потом возвращаются при интенсивной и продолжительной активности. Также характерными признаками считаются отек мягких тканей и локальное повышение температуры в области суставов, а при длительном течении заболевания возникает стойкая деформация в области пораженной части тела.
Анкилозирующий спондилоартрит или болезнь Бехтерева — хроническое воспаление суставов позвоночника, крестцово-подвздошных, реберно-позвоночных суставов, в основе которого лежит иммуно-воспалительный процесс.
Из-за различных причин, например, хронического инфекционного процесса в организме или стресса, происходит сбой в работе иммунной системы. После него ткани организма — в частности, хрящи суставов — начинают распознаваться как чужеродные. Чаще всего от болезни Бехтерева страдает молодежь: появляется постоянная ноющая боль в области ягодиц, крестца и поясницы, которая усиливается по ночам.
Еще один тревожный симптом — это боли в грудной клетке, усиливающиеся при глубоком дыхании или кашле. Также может беспокоить скованность мышц спины: боли возникают в состоянии покоя или по ночам, но уменьшаются при активных движениях. Может подниматься температура тела до 37-37,5 градусов.
Бурсит — воспаление суставной или синовиальной сумки («бурсы»). Причина бурсита — травмы или последствия перенесенных инфекционных заболеваний. Как правило, при бурсите воспаляется локтевой или плечевой сустав, реже — коленный и тазобедренный. Болезнь может протекать в острой или хронической форме, она сопровождается болью, увеличением сустава, покраснением кожи. Иногда повышается температура тела, появляется слабость;
Лекарственная артралгия — это временное состояние, когда человек жалуется на ноющие боли в суставах (преимущественно мелких) на фоне приема определенных лекарств.
Группы препаратов, которые способные вызывать лекарственную артралгию: антибиотики пенициллинового ряда, снотворные, лекарства для лечения гипертонической болезни, противозачаточные, противотуберкулезные препараты.
Метеопатическая артралгия - боли в суставах, которые возникают у людей, чувствительных к перепадам атмосферного давления;
Многообразие артритов
Реактивный артрит — воспалительное острое заболевание сустава, от него чаще всего страдают нижние конечности. Оно возникает после перенесенной острой инфекции. Симптомы: постоянная острая боль в суставе, усиливающаяся при движении, отечность и покраснение мягких тканей, увеличение размеров сустава за счет избыточного образования суставной жидкости, температура выше 38 градусов;
Ревматоидный артрит — хроническое прогрессирующее системное воспаление суставов. Пострадать от него может любая часть тела. В воспалительный процесс вовлекаются, как правило, мелкие суставы кистей и стоп, реже коленные и локтевые. Симптомы: постоянная боль, деформация, отечность сустава, скованность в суставе по утрам, слабость, утомляемость, потеря веса, повышение температуры тела и над областью сустава. Также может быть поражение кожи в виде сухости, бледности, кровоизлияний, больное место становится ярко-розовым.
Важная деталь: это заболевание сопровождается увеличением лимфатических узлов, поражением легких, органов желудочно-кишечного тракта, сердца, почек, нервной системы и глаз.
Псориатический артрит — заболевание суставов, которым страдают люди с псориазом. Обострения совпадают с обострением этого аутоиммунного кожного заболевания. Человек жалуется на боль в области сустава (поражаются, в основном, мелкие суставы кистей и стоп), отек, боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, в пятках, кожные псориатические бляшки, поражение ногтей;
Подагрический артрит — воспалительный процесс в области суставов, в основе которого лежит нарушение обмена веществ. В организме происходит отложение кристаллов солей мочевой кислоты в околосуставных и суставных тканях, из-за чего и развивается болезнь.
Симптомы: боль в суставе (чаще в суставах первого пальца стопы), яркое покраснение, отечность мягких тканей, лихорадка, повышение температуры области пораженного сустава. В запущенных стадиях возникают так называемые тофусы (подкожные плотные узлы, образованные скоплением кристаллов солей мочевой кислоты в области суставов), может быть поражение сердца и почек;
Псевдоподагрический артрит — заболевание, в основе которого лежит нарушение кальциевого обмена. Из-за этого происходит отложение кристаллов солей кальция в околосуставных и суставных тканях. Симптомы сходны с проявлениями подагрического артрита, однако внутренние органы и другие системы при этом не поражаются.
Обследование при боли в суставах
Как и при других заболеваниях, все методы обследования при поражении суставов можно разделить на две большие группы — лабораторные и инструментальные.
Лабораторными методами исследования считаются:
общеклинический анализ крови;
общий анализ мочи;
биохимический анализ крови, который необходим для определения уровня показателей системного воспаления, функции печени и почек.
Не менее важными считаются и иммунологические исследования. Например, для ранней диагностики ревматоидного поражения особое значение имеет ревматоидный фактор, который выявляют у 75-85% больных ревматоидным артритом. Также обязательно определить в крови наличие антистрептолизина-О (АСЛ-О). Уровень этих антител повышается, как правило, при хронической стрептококковой инфекции, хронической ангине, его выявляют у больных ревматизмом, инфекционно-аллергическим полиартритом.
Кроме того, медики оценивают результаты лабораторных генетических исследований крови на наличие предрасположенности к аутоиммунным заболеваниям. Это позволяет, к примеру, диагностировать болезнь Бехтерева на ранней стадии.
К инструментальным методам исследования относятся:
рентгенография;
УЗИ;
компьютерная и магнитно-резонансная томография;
в сложных клинических случаях проводится диагностическая артроскопия полости суставов.
Если хочется знать подробнее
Рентгенография — обязательный метод исследования суставов. Без него врач не может установить диагноз и провести диагностику. Рентгенологическое исследование позволяет определить стадию и прогноз заболевания, а в динамике объективно оценить эффективность лечения.
Ультразвуковое исследование проводится как для уточнения диагноза, так и для определения поражения внутренних органов, которые также могут возникать при системных заболеваниях.
Магнитно-резонансная томография позволяет более точно определить поражения как костных элементов сустава, хрящей, так и мягкотканых образований, недоступных для исследования при рентгенографии.
Артроскопия как метод исследования на сегодняшний день применяется достаточно редко, только в случае невозможности определения диагноза всеми другими методами обследования. Он позволяет осмотреть визуально структуру сустава и взять биопсию нужного участка тканей.
Когда точно нужен врач
«Категорически не рекомендуется самостоятельное лечение и лечение народными средствами! Такие методы могут привести к стойким необратимым нарушениям сустава — разрушению хрящей, в пораженном месте пропадет подвижность.
Дело в том, что многие симптомы схожи друг с другом при совершенно разных заболеваниях. Консультация специалиста необходима, потому что только на основании назначенных врачом исследований можно установить диагноз, а потом начать правильное лечение. От этого принципиально зависит эффективность терапии и прогноз заболевания», — говорит Константин Средин.
Вы можете записаться к специалистам различных профилей: терапевту, хирургу, ортопеду, травматологу, артрологу, ревматологу. Консультация врача обязательна, если в суставах появилась боль, вы видите, что началось воспаление — пораженное место отекло и покраснело, а температура тела внезапно поднялась.
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