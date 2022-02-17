Почему суставы могут болеть

Артралгия возникает из-за раздражения специальных нервных окончаний, которые находятся во всех структурах сустава. Причины поражений можно разделить на следующие крупные категории:

посттравматические; дегенеративные; аутоиммунные; дисметаболические; инфекционные; лекарственные; метеопатические. Они зависят от возраста, болезней и других факторов окружающей среды.

Серьезные нарушения в области суставов могут возникнуть, казалось бы, при незначительных травматических воздействиях. Так, даже на привычной тренировке по неосторожности человек может повредить связки или хрящи — и возникает ноющая или даже сильная боль в суставах.

Основные заболевания, при которых возникает боль в суставах

Остеоартроз — самое распространенное хроническое заболевание суставов. Чаще всего поражает тазобедренные, коленные, плечевые суставы, а также кисти рук.

В основе заболевания лежат дегенеративно-дистрофические (обменные) нарушения суставного хряща, костной ткани, синовиальных оболочек и связок сустава. Болезнь, как правило, возникает у пожилых, профессиональных спортсменов, людей, страдающих избыточным весом, а также при недостатке в организме витамина D.

Когда болезнь начинает развиваться, то человек ощущает боль и скованность в суставе, которые усиливаются при физической нагрузке и уменьшаются в состоянии покоя. Это так называемые стартовые боли — быстро возникают и исчезают в начале нагрузки, а потом возвращаются при интенсивной и продолжительной активности. Также характерными признаками считаются отек мягких тканей и локальное повышение температуры в области суставов, а при длительном течении заболевания возникает стойкая деформация в области пораженной части тела.