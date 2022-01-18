Как работает аппарат МРТ

Когда пациент приходит на обследование, то его просят лечь на специальный стол, который двигается сквозь тоннелеобразный магнит. Этот магнит создает мощное поле. На обследуемую область пациента посылаются радиочастотные импульсы — они без каких-либо химических изменений в тканях на короткое время изменяют позицию атомов водорода в организме.

Под действием магнитного поля томографа и РЧ-сигнала атомы меняют ориентацию, подобно стрелке компаса, реагирующей на магнит. По мере того, как атомы водорода возвращаются в свое нормальное состояние, они выделяют энергию. Ее считывает сканер. На основе полученной информации сканер моделирует изображение нужного органа. Томографические сканы можно сравнить с фотографиями, которые сделали в трехмерной проекции.

МРТ-аппараты могут быть открытого, полуоткрытого и закрытого типов. Использование того или другого вида аппарата зависит от цели обследования. В среднем процедура занимает около 20-30 минут, но в некоторых случаях может затянуться на час и больше.

Какие бывают обследования

С помощью МРТ можно определить структуру органа, обнаружить аномалии (прежде всего, мягких тканей) — опухоли, патологические очаги, нарушения строения костей. После обследования могут подтвердиться некоторые опасные заболевания, например, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз.

Виды обследований:

МРТ головы (пазух носа, глазных орбит, гипофиза, головного мозга, уха и слухового нерва);

МРТ позвоночника (грудного, шейного, пояснично-крестцового отделов);

МРТ сосудов (головного мозга, шеи, аорты);

Функциональное МРТ картирование функционально-активных центров головного мозга (речи, слуха, движения, зрения);

МРТ суставов (голеностопа, локтевого, коленного, плечевого, тазобедренного, лучезапястного сустава, кисти, стопы);

МРТ брюшной полости (селезенки, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, почек и надпочечников, желчевыводящих путей);

МРТ малого таза (простаты, мошонки и члена, матки и яичников, мочевого пузыря);

МРТ мягкий тканей (лица, шеи, бедра, щитовидной железы, молочных желез);

МРТ грудной клетки (сердца и коронарных сосудов, гортани, легких, грудной аорты).

Про противопоказания