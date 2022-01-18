Магнитно-резонансная томография (МРТ) — современный безболезненный метод диагностики, с помощью которого врачи могут получить четкие послойные снимки органов и тканей человека. На снимках специалист может увидеть не только наличие, но еще и протяженность и степень тяжести патологического процесса.
Данные, которые врач получает после томографии, могут быть использованы для постановки окончательного диагноза, назначения курса терапии, оценки прогресса лечения и для того, чтобы правильно определить стратегию операции, если без нее все-таки не обойтись.
Как работает аппарат МРТ
Когда пациент приходит на обследование, то его просят лечь на специальный стол, который двигается сквозь тоннелеобразный магнит. Этот магнит создает мощное поле. На обследуемую область пациента посылаются радиочастотные импульсы — они без каких-либо химических изменений в тканях на короткое время изменяют позицию атомов водорода в организме.
Под действием магнитного поля томографа и РЧ-сигнала атомы меняют ориентацию, подобно стрелке компаса, реагирующей на магнит. По мере того, как атомы водорода возвращаются в свое нормальное состояние, они выделяют энергию. Ее считывает сканер. На основе полученной информации сканер моделирует изображение нужного органа. Томографические сканы можно сравнить с фотографиями, которые сделали в трехмерной проекции.
МРТ-аппараты могут быть открытого, полуоткрытого и закрытого типов. Использование того или другого вида аппарата зависит от цели обследования. В среднем процедура занимает около 20-30 минут, но в некоторых случаях может затянуться на час и больше.
Какие бывают обследования
С помощью МРТ можно определить структуру органа, обнаружить аномалии (прежде всего, мягких тканей) — опухоли, патологические очаги, нарушения строения костей. После обследования могут подтвердиться некоторые опасные заболевания, например, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз.
Виды обследований:
МРТ головы (пазух носа, глазных орбит, гипофиза, головного мозга, уха и слухового нерва);
МРТ позвоночника (грудного, шейного, пояснично-крестцового отделов);
МРТ сосудов (головного мозга, шеи, аорты);
Функциональное МРТ картирование функционально-активных центров головного мозга (речи, слуха, движения, зрения);
МРТ суставов (голеностопа, локтевого, коленного, плечевого, тазобедренного, лучезапястного сустава, кисти, стопы);
МРТ брюшной полости (селезенки, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, почек и надпочечников, желчевыводящих путей);
МРТ малого таза (простаты, мошонки и члена, матки и яичников, мочевого пузыря);
МРТ мягкий тканей (лица, шеи, бедра, щитовидной железы, молочных желез);
МРТ грудной клетки (сердца и коронарных сосудов, гортани, легких, грудной аорты).
Про противопоказания
Ольга Родионова
Медицина
Врач-невролог, кандидат медицинских наук, Главный врач «Астроцит. Неврологическая клиника». Научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павловаwww.instagram.com/dr_rodionova_ov/
Для МРТ, как и для большинства обследований, есть ряд противопоказаний, говорит невролог. Однако некоторые до сих пор уверены, что на МРТ можно назначать всем. Давайте разбираться с запретами.
Вам нельзя проходить магнитно-резонансную томографию, если:
у вас есть кардиостимулятор;
несъемный слуховой аппарат;
инсулиновая помпа;
другой металл в организме (протезы, спицы, сетки, скобки, пластины, винты);
вы беременны (I триместр);
у вас есть клаустрофобия;
ваш вес больше 120-130 кг (однако сейчас есть томографы, которые могут выдержать такой вес, так что все зависит от аппарата).
Кстати
МРТ можно делать, если у вас есть стоматологические импланты, коронки и брекеты. Последние могут создавать помехи в изображении при исследовании головы и шеи. Однако консультация врача-рентгенолога потребуется в обязательном порядке.
«Некоторые „нельзя“ сегодня уже превращаются в „можно, если“, например, материал протеза и даже кардиостимулятора совместим с магнитным полем. Или же если есть клаустрофобия, но проведена медикаментозная подготовка (иногда МРТ делают под наркозом). Показания и противопоказания всегда определяются индивидуально с врачом», —
МРТ и специальная подготовка
Подготовка перед МРТ нужна только для трех исследований: органов брюшной полости, малого таза и желчных протоков.
Рекомендации будут индивидуальны для каждого вида исследования. Так, перед МРТ брюшной полости за 2 суток до процедуры нельзя употреблять продукты, которые повышают газообразование. Желательно не есть перед обследованием минимум 6 часов, не пить — 4 часа.
Перед МРТ малого таза желательно не мочиться около двух часов. Если исследование проводится у женщин, то рекомендуется его проведение на 5-12 день цикла (сразу после менструации), но это условие должно быть оговорено врачом.
Одежда, в которой можно проходить МРТ не должна содержать металлических частей (молний, застежек, пуговиц). Все аксессуары (часы, заколки, шпильки, драгоценности) придется снять. Необходимо так же оставить в специальной кабинке электронные магнитные карты и любые другие магнитные носители (флешки, карты памяти), иначе в магнитном поле вся информация на них будет стерта.
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