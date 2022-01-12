Раньше для скрининга и диспансерного наблюдения использовали флюорографию (ФЛГ), то есть рентгеновский снимок легких на маленькой пленке размером 10х10см. Если на нем находили патологические изменения, то пациента для дообследования отправляли на полноценный рентген органов грудной клетки. Метод пленочной ФЛГ отличался низкой информативностью и более высокой лучевой нагрузкой по сравнению с современными методами. Сегодня большая часть медучреждений перешла на цифровую рентгенографию и флюорографию, разрешающая способность которых значительно выше, а лучевая нагрузка — ниже.

Какие патологии можно увидеть на снимке

проявления инфекционных заболеваний легких (бактериальной пневмонии, туберкулез и др.);

опухоли легких, бронхов, средостения (добро- и злокачественные);

заболевания с системными проявлениями (например, саркоидоз, лимфопролиферативные заболевания);

травматическое повреждение ребер со смещением, повреждение грудного отдела позвоночника (при выполнении определенных проекций);

признаки патологии сердца и крупных сосудов, отходящих от него;

Различные аномалии развития всех перечисленных органов.

«Отмечу, что не все перечисленное можно увидеть без специальной подготовки пациента: иногда нужно принять определенное положение, выпить или ввести в вену/бронхи контрастное вещество. Тогда метод будет иметь другое название: бронхография, ангиография, рентгеноскопия», — пояснила рентгенолог.