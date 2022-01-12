Герко Марина
Рентгенология
Врач-рентгенолог, заведующая отделением лучевой диагностики Международного медицинского центра «СОГАЗ»
Про рентген грудной клетки
«Рентгенография органов грудной клетки — это лучевой метод обследования, который позволяет оценить анатомическое строение и увидеть патологические изменения органов грудной полости: в легких, в бронхах, частично в ребрах и позвоночнике, а также в средостении (это сложная анатомическая область, где расположены пищевод, сердце и его крупные сосуды, трахея и крупные бронхи, а также вилочковая железа у детей)», — рассказывает Марина Герко.
Рентген — это один из ведущих методов скринингового обследования, которое проводится с определенной периодичностью (даже при отсутствии жалоб) для выявления невидимых патологических процессов: опухолей, скрытого течения инфекционных процессов, аномалий развития.
Раньше для скрининга и диспансерного наблюдения использовали флюорографию (ФЛГ), то есть рентгеновский снимок легких на маленькой пленке размером 10х10см. Если на нем находили патологические изменения, то пациента для дообследования отправляли на полноценный рентген органов грудной клетки. Метод пленочной ФЛГ отличался низкой информативностью и более высокой лучевой нагрузкой по сравнению с современными методами. Сегодня большая часть медучреждений перешла на цифровую рентгенографию и флюорографию, разрешающая способность которых значительно выше, а лучевая нагрузка — ниже.
Какие патологии можно увидеть на снимке
проявления инфекционных заболеваний легких (бактериальной пневмонии, туберкулез и др.);
опухоли легких, бронхов, средостения (добро- и злокачественные);
заболевания с системными проявлениями (например, саркоидоз, лимфопролиферативные заболевания);
травматическое повреждение ребер со смещением, повреждение грудного отдела позвоночника (при выполнении определенных проекций);
признаки патологии сердца и крупных сосудов, отходящих от него;
Различные аномалии развития всех перечисленных органов.
«Отмечу, что не все перечисленное можно увидеть без специальной подготовки пациента: иногда нужно принять определенное положение, выпить или ввести в вену/бронхи контрастное вещество. Тогда метод будет иметь другое название: бронхография, ангиография, рентгеноскопия», — пояснила рентгенолог.
Рентген пищевода
Если про рентген грудной клетки точно знают все, то рентген пищевода — это не такое популярное обследование.
Что можно увидеть на снимке
Рентген пищевода и желудка может выявить аномалии развития органов ЖКТ;
патологическое сужение или расширение просвета пищевода;
опухоли пищевода и желудка;
нарушение целостности этих органов;
грыжу пищеводного отверстия диафрагмы;
бронхо-пищеводный свищ;
язву желудка (если она достаточно крупная для визуализации). Поскольку для исследования пищевода и желудка применяют метод рентгеноскопии (рентгеновская съемка в режиме реального времени), то можно выявить и функциональное состояние этих органов (сократимость, перистальтика, рефлюксы).
При этом нужно понимать, что рентгенография пищевода и желудка без дополнительного контрастирования малоинформативна, так как эти органы недостаточно хорошо видно за тенями других органов.
«Чаще всего исследование пищевода и желудка без контрастирования выполняют при поиске инородных тел в их просветах. В остальных случаях пациенту необходимо выпить „бариевую взвесь“ — это густая белая жидкость, похожая по виду и вкусу на мел. Она окрасит стенки и полость пищевода и желудка так, что их будет видно на рентгене», — говорит Марина Герко.
Не только вывихи и переломы
Если вы придете после падения в травмпункт, то вас, конечно же, направят на рентген. Травматологи с помощью снимка исключат вывих или перелом. Однако если говорить про ортопедию, то здесь специалисты, посмотрев на этот же снимок, смогут оценить состояние суставов, исключить плоскостопие, а также увидеть сколиотические деформации позвоночника.
«Кроме того, на рентгене кистей и стоп можно выявить изменения, характерные для ревматоидного артрита. У детей с помощью рентгена кистей и запястья определяют костный возраст: оценивают гормональный статус по степени зрелости костей ребенка, сравнивая с возрастной нормой. Также существуют различные аномалии развития костной системы, воспалительные изменения и опухоли костей, который также помогает выявить рентген», — говорит эксперт.
Объем и способ обследования, которые нужно выполнить конкретному пациенту, определяет только лечащий врач совместно с врачом-рентгенологом. При необходимости, может быть назначено дообследование в виде компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной (МРТ) томографии для лучшей визуализации выявленных изменений. Также важно понимать, что заключение рентгенолога не является диагнозом — его ставит только лечащий врач.
Алексей Басарболиев
Рентгенология
Врач-рентгенолог, радиолог
Сейчас, в пандемию коронавируса, врачи стараются отвозить пациентов именно на КТ, а не на рентген грудной клетки, говорит эксперт. Дело в том, что на рентгене не видны небольшие участки поражения в легких, которые при этом прекрасно видны на компьютерной томографии. Также по рентгену невозможно достоверно определить объем поражения легких, что может быть важным для данных пациентов.
Говоря о снимке пищевода, также важно упомянуть, что рентгеновское исследование могут проводить, когда пациент находится в разных положениях — стоя или лежа.
«Мы можем увидеть, например, признаки заброса содержимого из желудка или ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), которая в отсутствие лечения, приводит к перестройке клеток поверхности пищевода (эпителия) и может в дальнейшем спровоцировать рак пищевода».
Про рентген позвоночника
Рентгенография позвоночника с появлением МРТ стала несколько недооцененной, говорит Алексей Басарболиев. Но у этого метода, на самом деле, есть масса преимуществ.
Так, при рентгеновском исследовании можно выполнить так называемое исследование с функциональными пробами, когда пациент сгибает или разгибает шейный или поясничный отдел позвоночника, при этом можно увидеть смещение позвонков, которого не будет видно в обычном положении. Также некоторые рентген-аппараты позволяют отобразить весь позвоночник от шейного до крестцового отделов, при этом выполняя эту процедуру в естественном положении — стоя. При КТ или МРТ можно выполнить сканирование только лежа.
Исследования в стоматологии
Для рентгенологических исследований в стоматологии применяют не стандартные аппараты для рентгенографии, а специализированные — ортопантомографы. Они позволяют сделать снимок сразу обеих челюстей.
Еще более совершенным методом визуализации челюстей является КЛКТ — конусно-лучевая компьютерная томография, при которой костная ткань вокруг зубов видна с миллиметровой точностью, что крайне важно при планировании сложных процедур, таких как имплантация зубов. Для оценки состояния височно-нижнечелюстных суставов раньше применялась классическая рентгенография челюстей на обычном аппарате, однако сейчас она уступила место более точному методу МРТ, при котором виден суставной диск и окружающие мягкие ткани. При этом можно выполнить исследование в разных положениях (открытый и закрытый рот), а также сделать видео движения челюстей, заключил эксперт.
Комментарии0