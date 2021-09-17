«Поскользнулся, упал, очнулся, гипс», — всем хорошо известна эта крылатая фраза из фильма «Бриллиантовая рука». Хорошо, если рядом с вами вдруг окажется медик, который после осмотра выдаст вердикт: это сильный ушиб, паниковать не стоит. Или же: это перелом, здесь без травматолога и гипса точно не обойтись.
Открытые переломы видно сразу, их точно ни с чем нельзя спутать. Но, например, после сильного удара палец на руке может опухнуть, болеть и человеку непонятно, что это: сильный ушиб или уже перелом. Как отличить одно от другого, «Доктор Питер» спросил у заведующего травматологическим отделением Мариинской больницы Сергея Черняева.
Сергей Черняев
Медицина
Заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 в Мариинской больнице, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории
Как выглядит ушиб
При сильном ушибе в ближайшее время появляется отек, в некоторых случаях еще и гематома. Выглядеть ушиб может и как обычный синяк.
Чаще все мы зарабатываем ушибы после падения. Как правило, последствия подобной травмы исчезают в течение 2-3 недель. Пострадавший не торопится к травматологу: опухшее место мажут специальными гелями или мазями, иногда и вовсе обходятся без какого-либо лечения.
«Но я советую все-таки сходить на прием к врачу, особенно, если больное место вас беспокоит. Это необходимо, чтобы не пропустить серьезное повреждение, например, травму связок», — говорит Сергей Черняев.
Про перелом
Первая мысль после удара или падения: «А вдруг кость все-таки сломана, а я и не замечу?»
«Что касается перелома, то после травмы рука, нога или другая часть тела может деформироваться — это видно невооруженным глазом. Сразу же проявляется болевой синдром, отек. Пациент может ощущать так называемую патологическую подвижность — появляется движение в том месте, где его быть не должно. Перелом будет сильно болеть», — поясняет эксперт.
Если вы сломали кость, то в этом случае без помощи травматолога не обойтись. Врач отправляет пациента на рентген, если нужно, делает репозицию (возвращает на место смещенную кость — Прим. ред.), затем накладывает гипс. С ним пациент ходит от 2 до 6 месяцев — срок зависит от локализации и особенностей перелома. На сегодняшний день многие переломы подлежат оперативному лечению, поскольку консервативное лечение приводит худшему результату.
Как выглядит перелом:
часть тела деформируется;
появляется отек;
на коже в течение нескольких часов появляется синяк;
человек иногда ощущает излишнюю подвижность;
перелом всегда начинает болеть сразу после травмы, эту боль нельзя купировать.
Характер боли — главный индикатор
«Обычно ушиб получают так: человек падает, ударяется каким-либо местом, появляется боль, которая потом проходит. Через какое-то время она возвращается и уже идет по нарастающей — становится все больнее и больнее. Это верный признак ушиба. Запомнить просто: если боль прошла, а потом вернулась, то это вероятнее всего, ушиб, а не перелом. Еще одна важная деталь при переломах — отек и синяк проявляются гораздо быстрее, они выражены сильнее. Если же боль не проходит, а только усугубляется — то вам срочно нужно в травмпункт. Также нужно знать, что при переломах синяк появляется гораздо быстрее», — говорит травматолог.
Почему можно спутать перелом и ушиб
Среди ваших знакомых наверняка есть те, кто несколько недель ходит с «ушибом», который после обследования оказался переломом.
«Здесь может быть несколько причин. Например, пациент обратился к травматологу, но пострадавшему неправильно сделали снимок, поэтому и не увидели перелома, приняли травму за ушиб. Но это сугубо индивидуальные случаи, они очень редкие», — говорит эксперт.
Второй вариант: у пациента снижена чувствительность к боли, а перелом оказался без смещения. Человек принимает его за сильный ушиб и, когда все же решает обратиться к врачу (недели идут, а опухоль не спадает, болит), после рентгена узнает, что у него перелом. Это довольно распространенные случаи, подытожил Сергей Черняев.
Кстати
Плотность костей снижается с возрастом — именно поэтому пожилые люди гораздо чаще ломают себе руки, ноги, шейку бедра. Уменьшить риск переломов и растяжений поможет правильное меню. «Доктор Питер» составил топ-5 продуктов, которые помогут укрепить кости и защитить от остеопороза (хронически прогрессирующего обменного заболевания, при котором наблюдается снижение плотности костей и усиление их хрупкости).
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