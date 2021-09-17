Характер боли — главный индикатор

«Обычно ушиб получают так: человек падает, ударяется каким-либо местом, появляется боль, которая потом проходит. Через какое-то время она возвращается и уже идет по нарастающей — становится все больнее и больнее. Это верный признак ушиба. Запомнить просто: если боль прошла, а потом вернулась, то это вероятнее всего, ушиб, а не перелом. Еще одна важная деталь при переломах — отек и синяк проявляются гораздо быстрее, они выражены сильнее. Если же боль не проходит, а только усугубляется — то вам срочно нужно в травмпункт. Также нужно знать, что при переломах синяк появляется гораздо быстрее», — говорит травматолог.

Почему можно спутать перелом и ушиб

Среди ваших знакомых наверняка есть те, кто несколько недель ходит с «ушибом», который после обследования оказался переломом.

«Здесь может быть несколько причин. Например, пациент обратился к травматологу, но пострадавшему неправильно сделали снимок, поэтому и не увидели перелома, приняли травму за ушиб. Но это сугубо индивидуальные случаи, они очень редкие», — говорит эксперт.

Второй вариант: у пациента снижена чувствительность к боли, а перелом оказался без смещения. Человек принимает его за сильный ушиб и, когда все же решает обратиться к врачу (недели идут, а опухоль не спадает, болит), после рентгена узнает, что у него перелом. Это довольно распространенные случаи, подытожил Сергей Черняев.