Велосипедов и самокатов в Петербурге становится все больше. Практически в каждом районе города можно взять в аренду экологичный транспорт и помчаться по своим делам. Здорово? Безусловно! Это ведь европейский тренд, который у нас благополучно прижился. Правда, не прижилась соответствующая инфраструктура - велодорожек в городе нет, поэтому фанаты самокатов и великов гоняют по тротуарам. Причем зачастую довольно быстро - электросамокат может разогнаться до 30, а то и 50 километров в час.

Лавируя по тротуарам, люди на самокатах не только мешают пешеходам, но и становятся виновниками серьезных происшествий. Настолько серьезных, что участникам ДТП нужна помощь врачей, а то и операция.

— Мы очень обеспокоены той ситуацией, которую сейчас наблюдаем в стационарах. Практически каждый день к нам в больницу поступают пациенты, которые получили травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. У них полноценные переломы, которые чаще всего нужно оперировать. Важно сказать, что это очень серьезные травмы. Дело в том, что скорость, которую развивает электросамокат — это до 40 километров в час. И поверьте, это очень приличная скорость для незащищенного человека, — рассказал "Доктору Питеру" заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 в Мариинской больнице, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Сергей Черняев.

Может пострадать как "водитель" самоката, так и сам пешеход. Бывают случаи, когда травмы получают оба.

— Конечно, чаще всего такие столкновения заканчиваются ушибами, я думаю, таких пациентов много, но мы их просто не видим, ведь они не обращаются за медицинской помощью в стационар, - говорит травматолог.