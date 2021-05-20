Велосипедов и самокатов в Петербурге становится все больше. Практически в каждом районе города можно взять в аренду экологичный транспорт и помчаться по своим делам. Здорово? Безусловно! Это ведь европейский тренд, который у нас благополучно прижился. Правда, не прижилась соответствующая инфраструктура - велодорожек в городе нет, поэтому фанаты самокатов и великов гоняют по тротуарам. Причем зачастую довольно быстро - электросамокат может разогнаться до 30, а то и 50 километров в час.
Лавируя по тротуарам, люди на самокатах не только мешают пешеходам, но и становятся виновниками серьезных происшествий. Настолько серьезных, что участникам ДТП нужна помощь врачей, а то и операция.
— Мы очень обеспокоены той ситуацией, которую сейчас наблюдаем в стационарах. Практически каждый день к нам в больницу поступают пациенты, которые получили травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. У них полноценные переломы, которые чаще всего нужно оперировать. Важно сказать, что это очень серьезные травмы. Дело в том, что скорость, которую развивает электросамокат — это до 40 километров в час. И поверьте, это очень приличная скорость для незащищенного человека, — рассказал "Доктору Питеру" заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 в Мариинской больнице, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Сергей Черняев.
Может пострадать как "водитель" самоката, так и сам пешеход. Бывают случаи, когда травмы получают оба.
— Конечно, чаще всего такие столкновения заканчиваются ушибами, я думаю, таких пациентов много, но мы их просто не видим, ведь они не обращаются за медицинской помощью в стационар, - говорит травматолог.
Проблема еще и в том, что после столкновения с лихачом под действием адреналина далеко не все могут понять, что им срочно нужно к врачу. Не заметить перелом вообще вряд ли возможно, но отличить от сильного ушиба может быть сложно.
— Если через несколько минут после удара у вас прошла боль, а через несколько часов снова появилась и она нарастает, то, скорее всего, мы имеем дело с ушибом или с небольшим растяжением, — поясняет Сергей Черняев. — Если у вас серьезный вывих или даже перелом, то в этом случае никакого снижения болевого синдрома не будет. Очень быстро разовьется отек мягких тканей, появится подкожная гематома. Иногда даже можно ощутить так называемые похрустывания и заметить, что в зоне повреждения появилась странная подвижность. Это уже критические признаки, в таком случае надо немедленно обратиться за медицинской помощью. Иногда бывают ситуации, когда человеку нельзя добираться до травмпункта самостоятельно. Вызвать скорую, которая отвезет пострадавшего в стационар, будет самым правильным решением.
В Смольном проблемой тоже озаботились и даже попытались нащупать пути ее решения. В частности, обязали кикшеринговые компании установить на самокаты ограничитель скорости - максимум 15 км/ч. Если это невозможно по каким-то причинам, то сервис должен отслеживать скорость движения каждого самоката и блокировать аккаунт нарушителя, если тот слишком лихачит. Кроме того, запретили парковать самокаты у метро и у остановок общественного транспорта. Но, похоже, эти меры пока ни к чему не привели.
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