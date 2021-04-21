Необычный пациент. Травматологи рассказали, как спасали петербуржца с самокатом и почему так важно надевать шлем

В Петербурге начался сезон самокатов и велосипедов. Каждую неделю в больницы поступают пациенты с травмами после падений. Любителей двухколесных транспортных средств травматологи называют своими потенциальными пациентами. Почему, и что нужно сделать, чтобы не попасть на больничную койку, врач рассказал "Доктору Питеру".

- В этом сезоне по два-три пациента в неделю госпитализируют с травмами, полученными после падений с велосипедов и самокатов. Причем, никто из попавших в больницу не был в шлеме в момент получения травмы, - рассказал Игорь Беленький, руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи.

Один из последних случаев - мужчина катался на самокате, не справился с управлением, упал и получил сотрясение мозга и перелом ключицы с большим смещением обломков.

- Особенно запомнилось - его доставили в институт вместе с самокатом, с которым он не расставался, - вспоминает необычного пациента Игорь Беленький . - К счастью, обошлось без тяжелых последствий - не было тяжёлой черепно-мозговой травмы и повреждения внутренних органов. Дежурные врачи сделали операцию, соединив деформированные кости и восстановив их целостность с помощью металлических конструкций. Использование этой современной методики не требует наложения гипса. Поэтому наш пациент через два дня после операции уехал домой - на своём самокате.

Травматологи рекомендуют петербуржцам быть крайне осторожными, управляя самокатами и велосипедами, и обязательно надевать шлем, пересаживаясь на двухколесные транспортные средства, чтобы не получить серьезную травму.

- Наша городская среда не очень хорошо приспособлена для езды на велосипедах и самокатах - мало велосипедных дорожек и других мест для безопасной езды, - комментирует Игорь Беленький. - Поэтому для профилактики травматизма необходимо очень аккуратно выбирать маршруты поездок, стараться избегать выезда на оживлённые автомобильные трассы и, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Не нужно выезжать без индивидуальных средств защиты: шлема, наколенников и налокотников. Тогда у травматологов будет меньше специфической «летней» работы.

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