Поэтому, дорогие читатели, обращаюсь к вам с большой просьбой: никакой самодеятельности! Любые медицинские исследования должны назначаться специалистами. Еще один важный момент: вам должны объяснить, зачем вам назначили исследования (если вы, конечно, хотите это знать). Абсолютно нормальной будет выглядеть ситуация, когда вы спросите врача: «Это исследование я делаю, чтобы…» (Тут должен быть ответ врача.) Объяснения доктора типа «А давайте просто так на всякий случай» или «Нас так на кафедре учили» не засчитываются, поэтому попросите его вам рассказать, на каких научных данных или рекомендациях профессиональных сообществ основывается его решение.

Есть шанс столкнуться с раздражением со стороны доктора: «Как пациент посмел мне задавать неудобные вопросы? Он сомневается в моих знаниях?!» Такую неправильную реакцию со стороны специалиста можно считать одной из проверок на профессионализм. (…)