«По голове себе постучи» — так называется труд Кирилла Скоробогатых, кандидата медицинских наук, сооснователя и руководителя Университетской клиники головной боли, эксперта многих российских и международных клинически исследований по проблемам головной боли. Он читает лекции, лечит людей с мигренью и сам живет с ней и научился ее контролировать. Книга «По голове себе постучи» вышла в издательстве АСТ. С разрешения издательства «Доктор Питер» публикует отрывок, посвященный очень важному вопросу — излишним обследованиям.
Сдача анализов — не поход в супермаркет: о вреде ненужных исследований
«А можно мне сделать два МРТ головы, чтобы сосуды посмотреть, а еще и обычное, и еще одно — правой коленки? И еще запишите меня на КТ легких. Хотя нет, подождите, лучше не два МРТ головы, а МРТ всего тела и ультразвук сосудов шеи, а то у меня сосуды плохие, в шее пережимаются — мышцы каменные. Вот год назад делала уже МРТ — хондроз в шее и протрузии две штуки в пояснице. А три года назад их не было. Я вообще каждый год обследуюсь», — так сегодня может выглядеть просьба клиента в любой хорошо оснащенной клинике.
Возможности медицины сегодня феноменальны: можно заглянуть внутрь любой части тела с помощью самых разных методов — ультразвука, магнитно-резонансной и компьютерной томографии, сделать многочисленные анализы крови и других жидкостей тела. Казалось бы, все просто — делаешь максимум обследований, и они дают ответ, что испортилось в организме. А потом и к врачу можно сходить. Но есть нюанс. Сдачу анализов широко рекламируют, и люди часто делают их по собственной инициативе, без назначения врача — для них это почти как сходить в супермаркет. Но зачастую подобный энтузиазм бывает не только бесполезным, но еще и вредным. Давайте разберемся, почему.
Вот основные проблемы при самостоятельном «назначении» обследований:
Люди без медицинского образования часто пугаются фраз в заключениях. И к головной боли добавляется еще изрядная доля стресса и тревоги.
Исследования могут давать осложнения — от банального синяка после взятия анализа крови до перфорации (протыкания насквозь) желудка при гастроскопии (это когда осматривают желудок с помощью видеокамеры) (…)
Одни бесполезные исследования, сделанные без показаний, могут привести к другим, такой процесс даже получил название «каскады исследований» — похоже на каскадные водопады. Но в отличие от них на пустые анализы тратятся время и деньги. А еще в финале каскадов могут появиться другие — весьма непростые, травматичные обследования. Например, после обычного МРТ (которое было сделано просто так) доктора решат провести МРТ с контрастом, после введения которого может возникнуть анафилактический шок с фатальными последствиями.
Исследования без показаний могут привести к ненужным операциям и опять же — с рисками осложнений. (…)
А еще есть люди с повышенной тревогой в отношении собственного здоровья, которые «не могут не делать исследования». Они их проводят, чтобы успокоиться, но эти обследования высасывают из их кошельков огромные суммы денег, не приводя к результату, а тревога не уходит, конечно же. (…)
Поэтому, дорогие читатели, обращаюсь к вам с большой просьбой: никакой самодеятельности! Любые медицинские исследования должны назначаться специалистами. Еще один важный момент: вам должны объяснить, зачем вам назначили исследования (если вы, конечно, хотите это знать). Абсолютно нормальной будет выглядеть ситуация, когда вы спросите врача: «Это исследование я делаю, чтобы…» (Тут должен быть ответ врача.) Объяснения доктора типа «А давайте просто так на всякий случай» или «Нас так на кафедре учили» не засчитываются, поэтому попросите его вам рассказать, на каких научных данных или рекомендациях профессиональных сообществ основывается его решение.
Есть шанс столкнуться с раздражением со стороны доктора: «Как пациент посмел мне задавать неудобные вопросы? Он сомневается в моих знаниях?!» Такую неправильную реакцию со стороны специалиста можно считать одной из проверок на профессионализм. (…)
Итак, подытожим:
Исследования могут быть вредны.
Нельзя самостоятельно назначать себе исследования.
Заключения в исследованиях пишут для врача, а не для пациента.
Спрашивайте у врача про исследования — зачем они нужны вам и что поменяется после того, как вы их сделаете.»
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