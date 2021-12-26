Если разбираться в терминах, понятия «вывих голеностопного сустава» — нет, просто многие так пытаются описать свою травму. На самом деле — это вывих стопы в голеностопном суставе. Травма происходит достаточно редко, может сопровождаться переломом и последствия ее тяжелые.
Зимой более актуальная история — это повреждение связок голеностопного сустава при подвороте стопы. Таких пациентов в травмпункт поступает больше всего, и их лечение, зачастую, неправильное — так считает кандидат медицинских наук, хирург, травматолог-ортопед Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Михаил Бурцев.
Михаил Бурцев
Травматология-ортопедия
К.м.н., хирург, травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTOwww.instagram.com/emc_medical_center/
- Насколько это опасная травма?
Механизмом травмы является инверсия или эверсия стопы (выворот внутрь или наружу), в результате чего повреждаются части голеностопного сустава. Может произойти перелом лодыжек или повреждение связок голеностопного сустава. Травма проявит себя схожими симптомами: отек, боль, невозможность наступить. В этом и заключается вся опасность повреждения.
Необходимо разобраться — произошел ли перелом или разрыв связок. От этого зависит метод лечения. Повреждение связок чаще лечится консервативно, переломы — хирургически.
Для того, чтобы определиться с тактикой лечения, нужно сделать рентген голеностопного сустава. Из этого следует, что обращение в клинику обязательно, причем сразу после травмы.
Константин Супрун
Травматология-ортопедия
врач ортопед-травматолог, хирург, к.м.н.www.instagram.com/euromed_clinic/
- Кто и когда чаще страдает от вывихов голеностопа?
- Такое повреждение встречается у любого человека, несмотря ни на возрастную группу, на пол, на что-либо еще. Эту травму можно получить при любых обстоятельствах, однако чаще всего происходит она в быту или во время спортивной тренировки, когда у человека подворачивается стопа. Нередко это возможно при ходьбе по гололеду, но, как показывает практика, это не лидирующее обстоятельство, — поясняет Константин Супрун.
- Какими могут быть последствия вывиха? Можно ли остаться инвалидом?
- Как правило, такое повреждение при должном лечении не опасно. Но важно адекватно оценить его степень, чтобы выбрать оптимальную тактику лечения. Если повреждение связок голеностопного сустава достаточно серьезное, сопровождается полным разрывом, то это может грозить негативными последствиями в будущем в виде нестабильности голеностопного сустава.
Это приводит человека к так называемой потере доверия к конечности. Он начинает бояться бегать или даже быстро ходить, поскольку стопа может внезапно подвернуться на ровном месте.
Кроме того, хроническая нестабильность в суставе приводит к преждевременному его износу, хрящ на суставных поверхностях быстрее стирается, возникает хроническое воспаление и суставная боль — посттравматический остеоартрит, но это уже тема для отдельной беседы, — заключает Константин Супрун.
Как оказать первую помощь
Зафиксировать голеностопный сустав шиной или эластичным бинтом;
приложить холод;
обеспечить возвышенное положение конечности;
ограничить опору на стопу;
использовать костыли.
Добравшись до клиники, сделав рентген и исключив перелом, переходят к лечению связочного аппарата. Доктор должен оценить выраженность отека и стабильность голеностопного сустава, от этого зависит нужно ли выполнять иммобилизацию (гипсовать). При полном разрыве связок врач может сразу выявить нестабильность, несмотря на боль и отек. Такая травма обязательно требует иммобилизации.
При выраженном отеке всегда предлагается зафиксировать сустав и ограничить осевую нагрузку на неделю, чтобы дать ноге время для уменьшения отека, — говорит Михаил Бурцев. — Перед контрольным осмотром мы рекомендуем сделать МРТ, после чего у нас складывается полная картина тяжести повреждения связочного аппарата.
Если спустя неделю у пациента нет нестабильности, отек спал, боль уменьшилась, на МРТ нет дополнительных повреждений, его переводят на фиксацию в ортезе сроком от 4 до 6 недель.
- Если же нестабильность остается, есть признаки полного повреждения связок, выраженный отек и боль, иммобилизация может продлиться до 3-6 недель с момента травмы, — рассказывает Михаил Бурцев.
Диагностика с выполнением рентгенографии и МРТ дает полную картину степени повреждения сустава, позволяет правильно выбрать тактику и определить сроки лечения. Если лечить травму неправильно, у пациентов может развиться хроническая нестабильность.
- В этом случае человек будет постоянно подворачивать стопу, что приведет к разрушению сустава. Это требует хирургического лечения, реконструкции связок голеностопного сустава, — дополняет доктор Бурцев
- Как долго будет проходить реабилитация? Какие рекомендации стоит соблюдать?
- После снятия гипса или фиксатора человек не готов немедленно приступить к физической активности в полном объеме. Необходимо разработать сустав, увеличить амплитуду движений в голеностопе. Правда, надо сказать, что голеностопный сустав нередко способен постепенно восстановиться и во время повседневной жизни. Возвращаться к спорту рекомендуем в среднем через 3-5 месяцев, это зависит от возраста, вида спорта, — объяснил Константин Супрун.
- Как сейчас, зимой, избежать вывиха голеностопа?
- Что касается профилактики повреждения связок в этом суставе, рассуждать сложно. У каждого могут случиться неожиданные обстоятельства, при которых возможна травма. Но, если вы знаете, что у вас есть нестабильность голеностопного сустава, то во время занятий спортом и ходьбе по неровной или скользкой поверхности есть смысл использовать фиксирующий бандаж или ортез. В целом же, травмы реже встречаются у людей с хорошей физической подготовкой и низкой склонностью к риску, — подвел итог беседы доктор Супрун.
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