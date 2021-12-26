Если разбираться в терминах, понятия «вывих голеностопного сустава» — нет, просто многие так пытаются описать свою травму. На самом деле — это вывих стопы в голеностопном суставе. Травма происходит достаточно редко, может сопровождаться переломом и последствия ее тяжелые.

Зимой более актуальная история — это повреждение связок голеностопного сустава при подвороте стопы. Таких пациентов в травмпункт поступает больше всего, и их лечение, зачастую, неправильное — так считает кандидат медицинских наук, хирург, травматолог-ортопед Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Михаил Бурцев.