- Артроз — это хроническое заболевание, его течение характеризуется сменой периодов ремиссии и обострения, — объяснил руководитель Центра артроскопии и спортивной травмы поликлиники «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России Сергей Лисов. — Поздняя осень и начало зимы — классическое время для обострения.

Во всем виноват нестабильный климат, когда постоянно меняется характер погоды — сырая, ветренная, морозная и так далее. Осенью-зимой ортопеды отмечают, что пациентов становится заметно больше. Холод даже может спровоцировать начало заболевания.