Теплые наколенники больше не удел бабушек. Защищать свои суставы врачи настоятельно рекомендуют и молодым. Из-за холода заработать артроз могут даже те, у кого до этого с коленями и локтями все было в порядке. Те же, у кого заболевание только начиналось и практически никак себя не проявляло, даже за одну холодную зиму может развиться до серьезных нарушений и болей.
Сергей Лисов
Медицина
Руководитель Центра артроскопии и спортивной травмы «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, врач травматолог-ортопед
- Артроз — это хроническое заболевание, его течение характеризуется сменой периодов ремиссии и обострения, — объяснил руководитель Центра артроскопии и спортивной травмы поликлиники «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России Сергей Лисов. — Поздняя осень и начало зимы — классическое время для обострения.
Во всем виноват нестабильный климат, когда постоянно меняется характер погоды — сырая, ветренная, морозная и так далее. Осенью-зимой ортопеды отмечают, что пациентов становится заметно больше. Холод даже может спровоцировать начало заболевания.
Артроз — дегенеративное заболевание сустава, когда истирается и повреждается хрящ. Происходит это из-за избыточной нагрузки на сустав, лишнего веса, травм, других причин.
- Переохлаждение вызывает рефлекторный мышечный спазм, — объяснил, как происходит нарушение в работе сустава Сергей Лисов. — Это приводит к снижению микроциркуляции.
Питание сустава ухудшается, это может провоцировать его раннее разрушение. Чтобы этого не произошло, ортопед-травматолог рекомендует в холодное время года правильно одеваться. Выбирайте теплые, но в то же время легкие варианты верхней одежды, вы не должны в ней потеть.
- Местное сухое тепло не противопоказано и в состоянии немного облегчить симптомы обострившегося артроза, — говорит Сергей Лисов. — Однако я бы не рекомендовал заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Врачи, как правило, помимо лекарственной терапии, назначают и различные физиотерапевтические процедуры.
- Также не стоит забывать о том, что зимой у вас есть повышенный риск получить травму из-за гололеда, поэтому я настоятельно советую правильно подбирать обувь с нескользящей подошвой, — советует врач. — И старайтесь по возможности защитить себя от ОРЗ и ОРВИ, так как они могут спровоцировать обострение артритов.
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