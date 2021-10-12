желе полезно для суставов
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Продукты с коллагеном, серой, селеном и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 могут улучшить питание хряща — соединительной ткани, которая формирует суставы и обеспечивает их подвижность. Что это за продукты, во Всемирный день борьбы с артритом рассказали специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Медицине известны десятки видов артрита с разными проявлениями и причинами (ревматоидный, подагрический, реактивный и другие). Это заболевание чаще всего провоцируют инфекции, сбой в работе иммунной системы или нарушение обмена веществ. Отличить артрит от артроза достаточно легко — по воспалительному процессу в области пораженного сустава. Оно проявляется покраснением кожи, повышением температуры в этой зоне и припухлости.

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Коллаген

Это особый белок, который синтезируется в организме. В суставном хряще его волокна образуют своеобразную сеть. По сути, она является каркасом хряща, придает ему прочность и упругость, позволяет компенсировать нагрузку во время движения.

Чтобы организм мог самостоятельно производить коллаген, ему необходим белок — как животный, так и растительный. Поэтому в меню обязательно должны быть:

  • Нежирное мясо;

  • Нежирная рыба;

  • Молочные продукты;

  • Бобовые.

Если коллагена не хватает (как, например, при артрите), специалисты советуют включать в рацион блюда с желатином, который представляет собой коллаген, только несколько измененный:

  • Холодец;

  • Заливное из рыбы;

  • Фруктовое желе.

Правда, эксперты предупреждают: холодцом злоупотреблять не стоит из-за большого содержания холестерина. Желательно употреблять его не чаще раза в неделю, а пациентам с атеросклерозом и гипертонией еще реже.

Сера и селен

Сера содержится во всех клетках организма, но больше всего ее в коже и хрящах. Она участвует в производстве коллагена, а также в синтезе протеогликанов — других молекул, входящих в состав хрящевой ткани. Они обеспечивают увлажненность хряща, от чего во многом зависит его способность выдерживать нагрузку. При артрите, к примеру, количество протеогликанов в хряще сокращается — он становится более сухим и ломким. Однако, продуктов, богатых только серой недостаточно — нужен еще селен. По словам экспертов, без селена сера не может стать строительным материалом для хряща без селена.

14 продуктов, богатых серой:

  • Говядина;

  • Курица;

  • Кета;

  • Треска;

  • Морской окунь.

  • Яйцах;

  • Бобовые;

  • Редька;

  • Редис;

  • Лук;

  • Капуста (все виды);

  • Яблоки;

  • Слива;

  • Крыжовник.

5 продуктов — хороших источников селена:

  • Бразильский орех;

  • Креветки;

  • Мидии;

  • Кокос;

  • Морская капуста.

«Необязательно выбирать деликатесы. Селен можно получить из яиц, молока, трески, чеснока, цельнозернового хлеба. Содержание микроэлемента в них меньше, чем в морепродуктах, но, если такая еда бывает на вашем столе регулярно, проблем, скорее всего, не возникнет», — считают специалисты.

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Полиненасыщенные жирные кислоты омега‑3

Они снижают риск развития воспаления в суставах, а также способны активизировать в хряще восстановительные процессы.

5 продуктов, богатых омегой-3:

  • Сельдь;

  • Скумбрия;

  • Семга;

  • Сардины;

  • Льняное масло (можно использовать в заправках для салатов — в день достаточно 1-2 чайных ложек).

Анастасия Романова