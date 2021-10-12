Коллаген

Это особый белок, который синтезируется в организме. В суставном хряще его волокна образуют своеобразную сеть. По сути, она является каркасом хряща, придает ему прочность и упругость, позволяет компенсировать нагрузку во время движения.

Чтобы организм мог самостоятельно производить коллаген, ему необходим белок — как животный, так и растительный. Поэтому в меню обязательно должны быть:

Нежирное мясо;

Нежирная рыба;

Молочные продукты;

Бобовые.

Если коллагена не хватает (как, например, при артрите), специалисты советуют включать в рацион блюда с желатином , который представляет собой коллаген, только несколько измененный:

Холодец;

Заливное из рыбы;

Фруктовое желе.

Правда, эксперты предупреждают: холодцом злоупотреблять не стоит из-за большого содержания холестерина. Желательно употреблять его не чаще раза в неделю, а пациентам с атеросклерозом и гипертонией еще реже.

Сера и селен

Сера содержится во всех клетках организма, но больше всего ее в коже и хрящах. Она участвует в производстве коллагена, а также в синтезе протеогликанов — других молекул, входящих в состав хрящевой ткани. Они обеспечивают увлажненность хряща, от чего во многом зависит его способность выдерживать нагрузку. При артрите, к примеру, количество протеогликанов в хряще сокращается — он становится более сухим и ломким. Однако, продуктов, богатых только серой недостаточно — нужен еще селен. По словам экспертов, без селена сера не может стать строительным материалом для хряща без селена.

14 продуктов, богатых серой:

Говядина;

Курица;

Кета;

Треска;

Морской окунь.

Яйцах;

Бобовые;

Редька;

Редис;

Лук;

Капуста (все виды);

Яблоки;

Слива;

Крыжовник.

5 продуктов — хороших источников селена:

Бразильский орех;

Креветки;

Мидии;

Кокос;

Морская капуста.

«Необязательно выбирать деликатесы. Селен можно получить из яиц, молока, трески, чеснока, цельнозернового хлеба. Содержание микроэлемента в них меньше, чем в морепродуктах, но, если такая еда бывает на вашем столе регулярно, проблем, скорее всего, не возникнет», — считают специалисты.