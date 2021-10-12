Продукты с коллагеном, серой, селеном и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 могут улучшить питание хряща — соединительной ткани, которая формирует суставы и обеспечивает их подвижность. Что это за продукты, во Всемирный день борьбы с артритом
Медицине известны десятки видов артрита с разными проявлениями и причинами (ревматоидный, подагрический, реактивный и другие). Это заболевание чаще всего провоцируют инфекции, сбой в работе иммунной системы или нарушение обмена веществ. Отличить артрит от артроза достаточно легко — по воспалительному процессу в области пораженного сустава. Оно проявляется покраснением кожи, повышением температуры в этой зоне и припухлости.
Коллаген
Это особый белок, который синтезируется в организме. В суставном хряще его волокна образуют своеобразную сеть. По сути, она является каркасом хряща, придает ему прочность и упругость, позволяет компенсировать нагрузку во время движения.
Чтобы организм мог самостоятельно производить коллаген, ему необходим белок — как животный, так и растительный. Поэтому в меню обязательно должны быть:
Нежирное мясо;
Нежирная рыба;
Молочные продукты;
Бобовые.
Если коллагена не хватает (как, например, при артрите), специалисты советуют включать в рацион блюда с желатином, который представляет собой коллаген, только несколько измененный:
Холодец;
Заливное из рыбы;
Фруктовое желе.
Правда, эксперты предупреждают: холодцом злоупотреблять не стоит из-за большого содержания холестерина. Желательно употреблять его не чаще раза в неделю, а пациентам с атеросклерозом и гипертонией еще реже.
Сера и селен
Сера содержится во всех клетках организма, но больше всего ее в коже и хрящах. Она участвует в производстве коллагена, а также в синтезе протеогликанов — других молекул, входящих в состав хрящевой ткани. Они обеспечивают увлажненность хряща, от чего во многом зависит его способность выдерживать нагрузку. При артрите, к примеру, количество протеогликанов в хряще сокращается — он становится более сухим и ломким. Однако, продуктов, богатых только серой недостаточно — нужен еще селен. По словам экспертов, без селена сера не может стать строительным материалом для хряща без селена.
14 продуктов, богатых серой:
Говядина;
Курица;
Кета;
Треска;
Морской окунь.
Яйцах;
Бобовые;
Редька;
Редис;
Лук;
Капуста (все виды);
Яблоки;
Слива;
Крыжовник.
5 продуктов — хороших источников селена:
Бразильский орех;
Креветки;
Мидии;
Кокос;
Морская капуста.
«Необязательно выбирать деликатесы. Селен можно получить из яиц, молока, трески, чеснока, цельнозернового хлеба. Содержание микроэлемента в них меньше, чем в морепродуктах, но, если такая еда бывает на вашем столе регулярно, проблем, скорее всего, не возникнет», — считают специалисты.
Полиненасыщенные жирные кислоты омега‑3
Они снижают риск развития воспаления в суставах, а также способны активизировать в хряще восстановительные процессы.
5 продуктов, богатых омегой-3:
Сельдь;
Скумбрия;
Семга;
Сардины;
Льняное масло (можно использовать в заправках для салатов — в день достаточно 1-2 чайных ложек).
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