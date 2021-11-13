Артрозов становится все больше, ортопеды открыто озвучивают печальную статистику. Часто винят лишний вес пациентов, суставам и так приходится нелегко, а тут еще дополнительная нагрузка из-за чрезмерного увлечения пищей и потребления быстрых углеводов. Поэтому каждый щелчок в колене уже оказывается под подозрением. Но всегда ли хруст в коленях — это признак грядущего артроза? Или есть случаи, когда беспокоиться не о чем?
Это довольно частый вопрос на приемах. Есть две основные причины хруста в коленях: одна — физиологическая, вторая — патологическая.
Физиологическая
Кавитация — это образование пузырьков в жидкости из-за ее быстрого движения и изменения ширины потока. Жидкость несжимаема и не расширяема без изменения своего состояния. При резком расширении, например, в результате резкого движения в суставе, жидкость не успевает растечься по всему суставу, и в ней возникают микроразрывы, или микропузырьки, которые быстро расширяются, а затем лопаются с характерным звуком — хрустом.
Хруст при кавитации непостоянный, возникает редко, щелчки единичные. Такой хруст — естественное явление и не представляет опасности для суставов.
Патологическая
Происходит из-за нарушения биомеханики и избыточного трения между компонентами сустава. Чаще всего, хруст в этом случае происходит из-за трения между коленной чашечкой и бедренной. Реже трение возникает между другими компонентами сустава.
Почему же возникает трение? Коленная чашечка — очень подвижная кость, на движение которой влияет работа многих мышц. При возникновении дисбаланса в работе мышц коленная чашечка смещается чуть-чуть кнаружи, и в результате этого при движении коленная чашечка сходит со своего пути — бороздке на бедренной кости — и начинает тереться об один из краев этой бороздки. Чаще той, что снаружи.
Хруст из-за трения постоянный, возникает каждый раз при одном и том же движении, может причинять боль. Данный хруст патологический — его нужно лечить.
Врач предостерег пациентов от самостоятельной постановки диагноза. Лучше с любым видом хруста все же обратиться к ортопеду за консультацией. Так как на приеме проводится мышечное, суставное тестирование, определяется мышца, которая виновна в смещении и назначается терапия для коррекции. А если хруст причиняет вам боль, то это повод к тому, чтобы как можно раньше оказаться на консультации.
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