Это довольно частый вопрос на приемах. Есть две основные причины хруста в коленях: одна — физиологическая, вторая — патологическая.

Физиологическая

Кавитация — это образование пузырьков в жидкости из-за ее быстрого движения и изменения ширины потока. Жидкость несжимаема и не расширяема без изменения своего состояния. При резком расширении, например, в результате резкого движения в суставе, жидкость не успевает растечься по всему суставу , и в ней возникают микроразрывы, или микропузырьки, которые быстро расширяются, а затем лопаются с характерным звуком — хрустом.