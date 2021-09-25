Страхи перед операцией

- Будут ли пациенты ощущать замененный сустав?

- После установления протеза незначительный дискомфорт возможен. Но после операции уходит боль, восстанавливается подвижность в суставе. Через полтора-два месяца после операции наши пациенты ходят без вспомогательных приспособлений. В том числе и без трости. Поэтому, если операция выполнялась по показаниям, у пациента был выраженный болевой синдром и стойкие ограничения функции, то как правило, все довольны вмешательством.

- Пациенты боятся операции? Приходится уговаривать?

- Страх перед вмешательством, конечно, присутствует. Но чаще всего к плановым операциям пациенты сами себя подготавливают. Имеют уже представление о том, что будет, читают отзывы в Интернете. Если же найдут какие-то ужасы, у нас есть живой пример — уже прооперированные пациенты. Если кто-то категорически отказываются или не готов к плановой операции, мы не будет переубеждать. Они сами вернутся.

- Кому не рекомендуется операция по эндопротезированию?

- Для плановой замены сустава необходимо обследование пациента, которое он проходит либо в поликлинике, либо в госпитале. При наличие хронических заболеваний, значительно усиливающих возможный риск развития послеоперационных осложнений (например, язвенная болезнь желудка, варикозная болезнь, нелеченный сахарный диабет, высокие цифры артериального давления и так далее) мы рекомендуем лечение и подготовку у соответствующих специалистов.

При переломах шейки бедренной кости критерии отказа в операции сокращены до минимума. Только при наличии острых коморбидных состояний (острая почечная, печеночная, сердечная левожелудочковая недостаточность, острая дых недостаточность) мы не выполняем операцию в срочном порядке, а обследуем и лечим пациента в условиях палаты интенсивной терапии. И после стабилизации состояния уже повторно ставим вопрос о возможном вмешательстве. Мы понимаем, что если вообще отказать в операции, то пациента ждет заведомо неблагоприятный результат. Как правило, при консервативном лечении перелома шейки бедра пациенты погибают дома в течение 3-6 месяцев от гипостатических осложнений и обострения сопутствующих заболеваний.

- Операция длится долго?

- Эндопротезирование длится около часа. Все методики уже отработаны. Мы могли бы оперировать и больше пациентов, потому что у нас есть эти возможности. Но это касается эндопротезирования при переломах шейки бедра. С плановыми операциями немного иначе — это высокотехнологичная медицинская помощь, сколько квот выделено — столько мы и сделаем. Больше не получится.

- Насколько тяжело проходит восстановление пациентов после операции?

- После установки протеза, конечно, существует определенный реабилитационный период. Обычно это около полутора-двух месяцев. В нашем госпитале существует замкнутый цикл лечения пациента. То есть мы после выполнения операции переводим больного в отделение ранней медицинской реабилитации, обычно это происходит на 3-5 сутки после имплантации. В отделении медицинской реабилитации проводится полный курс восстановительного лечения.