Случаи полной замены разрушенной таранной кости на протезы в ортопедической практике крайне редкие. Однако врачи рискнули и смогли вернуть женщине способность ходить. Случай с 69-летней пациенткой осложнялся еще тем, что разрушены у нее были обе таранные кости, не было образца здоровой кости для изготовления шаблона. Таких операций в мире еще никто не проводил.
С 2018 года женщина проходила лечение в больнице имени Юдина (Москва) с диагнозом асептический некроз таранных костей обеих стоп. Это заболевание приводит к разрушению ткани. Таранная кость находится между костями голени и стопы. Ее утрата лишает пациентов возможности ходить. При этом болезнь сопровождается сильными болями. Ее развитие врачи пытались остановить с помощью консервативного и хирургического лечения, но результатов они не давали. Пациентка уже не могла передвигаться даже по квартире. Решение проблемы нашлось благодаря развитию технологий. Для женщины создали эндопротезы.
«Шаблоном для их изготовления служит здоровая стопа, но скопировать и смоделировать пораженный участок в этом случае было невозможно, так как некроз повредил обе стопы», — объяснил сложность в протезировании заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы имени С.С. Юдина Саргон Тамоев.
Решение проблемы врачи искали совместно с учеными и инженерами из Томска. Необходимый протез смоделировали при помощи 3D реставрации многочисленных изображений компьютерной томографии пораженных участков. Работа заняла три месяца.
«Протез таранной кости изготовили из сверхпрочного и биосовместимого материала — циркониевой стабилизированной керамики, — уточнили в Департаменте здравоохранения Москвы. — Случаев эндопротезирования таранной кости у пациентов с двусторонним поражением в отечественных и зарубежных источниках не зафиксировано. Это первая такая операция».
Команда хирургов под руководством заведующего отделением травматологии и ортопедии Саргона Тамоева и травматолога-ортопеда Владимира Скребцова провела успешную операцию по протезированию на одной стопе. Скоро вживят керамический протез и во вторую ногу.
Пациентка быстро восстанавливается.
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