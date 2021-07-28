Случаи полной замены разрушенной таранной кости на протезы в ортопедической практике крайне редкие. Однако врачи рискнули и смогли вернуть женщине способность ходить. Случай с 69-летней пациенткой осложнялся еще тем, что разрушены у нее были обе таранные кости, не было образца здоровой кости для изготовления шаблона. Таких операций в мире еще никто не проводил.

С 2018 года женщина проходила лечение в больнице имени Юдина (Москва) с диагнозом асептический некроз таранных костей обеих стоп. Это заболевание приводит к разрушению ткани. Таранная кость находится между костями голени и стопы. Ее утрата лишает пациентов возможности ходить. При этом болезнь сопровождается сильными болями. Ее развитие врачи пытались остановить с помощью консервативного и хирургического лечения, но результатов они не давали. Пациентка уже не могла передвигаться даже по квартире. Решение проблемы нашлось благодаря развитию технологий. Для женщины создали эндопротезы.