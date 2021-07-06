Сейчас нога ребенка зафиксирована, и в таком положении он должен находиться в течение месяца. Мальчик занимается с инструктором ЛФК.

«С Шамилем мы познакомились еще до операции — учили его ходить на костылях и репетировали упражнения, которые нужно выполнять сразу после операции, — рассказывает инструктор-методист по лечебной физкультуре Мария Грощенко. — Сейчас идет важный реабилитационный этап — занимаемся общеукрепляющей гимнастикой, упражнениями, направленными на стабилизацию и улучшение кровообращения. Скоро начнем оттачивать навыки ходьбы на костылях, передвигаясь по отделению. Мы для Шамиля составили индивидуальную программу реабилитации, которую он будет проходить дома после выписки, и, надеемся, что в скором времени начнет передвигаться без опоры».

Активному ребенку тяжело постоянно находиться без движения. Его мама верит: он быстро встанет на ноги и продолжит жить без страшной болезни, боли и костылей.



«Я благодарна всему медицинскому персоналу детского отделения, — говорит она. — За чуткое отношение и внимательность. Мы получаем ответы на все вопросы и помощь в любой ситуации. Я очень надеюсь, что благодаря такому профессионализму, у нас все сложится хорошо».