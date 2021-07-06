История восьмилетнего Шамиля началась еще в январе — именно тогда ребенка стали беспокоить сильные боли в ноге. Родители обратились в травмпункт, откуда мальчика срочно госпитализировали в одну из клиник Петербурга. Врачи сделали ему КТ и УЗИ, после которых и заподозрили онкологическое заболевание. Для дообследования Шамиля направили в НМИЦ онкологии им. Петрова, где по результатам биопсии был установлен страшный диагноз — остеогенная саркома остеобластическая дистального метадиафиза левой бедренной кости.
Справка
Остеогенная саркома — высокоагрессивная злокачественная опухоль, возникающая из костной ткани. Это редкое заболевание — 3% от всех злокачественных новообразований у детей, 2–3 случая на 1 млн детей и подростков в год. Первый значимый симптом — нарастающие боли, которые вскоре становятся нестерпимыми, лишают сна, могут появиться как при нагрузке, так и в состоянии покоя. Обычные обезболивающие препараты в этом случае не помогают.
«Где-то за месяц до этого у Шамиля иногда ныла нога, но мы объясняли это активными физическими нагрузками. Он успешно занимался смешанными единоборствами. Поэтому диагноз стал для нас настоящим шоком, —
В детском отделении НМИЦ онкологии им. Петрова мальчику провели два блока полихимиотерапии, потом его ждала операция, которую проводила целая бригада опытных специалистов.
«Мальчику была проведена экстирпация левой бедренной кости с одномоментным эндопротезированием левого тазобедренного и коленного суставов индивидуальным растущим эндопротезом. Это редкая, обширная и сложная операция. Отличие растущих эндопротезов от модульных в том, что в процессе роста конечностей можно увеличить и длину эндопротеза, чтобы прооперированная нога не отставала от роста здоровой. Наши хирурги и ортопеды справились отлично. Шамиль чувствует себя хорошо. Лечение продолжается по протоколу», — рассказала детский онколог Елена Михайлова.
Сейчас нога ребенка зафиксирована, и в таком положении он должен находиться в течение месяца. Мальчик занимается с инструктором ЛФК.
«С Шамилем мы познакомились еще до операции — учили его ходить на костылях и репетировали упражнения, которые нужно выполнять сразу после операции, — рассказывает инструктор-методист по лечебной физкультуре Мария Грощенко. — Сейчас идет важный реабилитационный этап — занимаемся общеукрепляющей гимнастикой, упражнениями, направленными на стабилизацию и улучшение кровообращения. Скоро начнем оттачивать навыки ходьбы на костылях, передвигаясь по отделению. Мы для Шамиля составили индивидуальную программу реабилитации, которую он будет проходить дома после выписки, и, надеемся, что в скором времени начнет передвигаться без опоры».
Активному ребенку тяжело постоянно находиться без движения. Его мама верит: он быстро встанет на ноги и продолжит жить без страшной болезни, боли и костылей.
«Я благодарна всему медицинскому персоналу детского отделения, — говорит она. — За чуткое отношение и внимательность. Мы получаем ответы на все вопросы и помощь в любой ситуации. Я очень надеюсь, что благодаря такому профессионализму, у нас все сложится хорошо».
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