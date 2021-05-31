Заражение новой коронавирусной инфекцией началось для восьмилетней Маши из Кирова с небольшого повышения температуры и слабости. Через пару дней ее состояние улучшилось, температура спала, казалось, что Маша поправляется. Прошло еще два дня и заболел папа девочки. Врачи обследовали мужчину и других членов семьи на COVID-19 — мазки у всех оказались положительными.
Через пару дней после положительного результата у Маши резко поднялась температура до 39, которая не снижалась даже после приема лекарств. Мама девочки вызвала скорую помощь и маленькую пациентку отвезли в основной инфекционный госпиталь, где при обследовании выявили 100-процентное поражение легких. Около месяца она провела в реанимации на ИВЛ.
– Врачи отчаянно боролись за жизнь моей дочки. Главный детский пульмонолог области консультировала Машу в «красной зоне». Все это время мы были на контроле специалистов двух больниц: инфекционного госпиталя и детской областной. Все мы ждали стабилизации состояния и отрицательных мазков, —
После девочку перевели на долечивание и реабилитацию в Кировскую областную детскую клиническую больницу. В реанимации медучреждения Маша провела еще около месяца.
– Когда девочка пошла на поправку, нашей радости не было предела. Сотрудниками двух медицинских учреждений проведена большая слаженная работа по спасению жизни ребенка. Большое содействие на протяжении всего этого трудного пути оказывала мама девочки. Все мы были уверены в положительном исходе, — рассказала главный врач больницы Наталья Муратова.
Сейчас состояние девочки удовлетворительное, компьютерная томография легких показала положительную динамику, она выздоравливает. Машу выписали из больницы, но она все еще остается под амбулаторным наблюдением врачей.
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