Заражение новой коронавирусной инфекцией началось для восьмилетней Маши из Кирова с небольшого повышения температуры и слабости. Через пару дней ее состояние улучшилось, температура спала, казалось, что Маша поправляется. Прошло еще два дня и заболел папа девочки. Врачи обследовали мужчину и других членов семьи на COVID-19 — мазки у всех оказались положительными.

Через пару дней после положительного результата у Маши резко поднялась температура до 39, которая не снижалась даже после приема лекарств. Мама девочки вызвала скорую помощь и маленькую пациентку отвезли в основной инфекционный госпиталь, где при обследовании выявили 100-процентное поражение легких. Около месяца она провела в реанимации на ИВЛ.