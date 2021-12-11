- За это время еще не утерян стереотип ходьбы , — объяснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев. — Особенно это касается пожилых, после операции на следующий день человек встает на костыли и ходит. Также надо понимать, что этот диагноз — большой стресс, еще вчера ты находился дома, все было хорошо, а «перелом шейки бедренной кости» звучит, как приговор.

Приговором такой перелом был раньше, сейчас его успешно оперируют и возвращают людям способность ходить.