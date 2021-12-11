Стереотип ходьбы
После того, как вы упали и получили перелом, таймер запущен. Для успешного лечения у вас есть 48 часов. Не в смысле, что после этого времени никто лечить вас не станет. Если вы хотите получить максимально положительный результат, обращаться за помощью необходимо сразу, как произошла травма, не ждать, когда «пройдет само». Особенно это касается перелома шейки бедра — такое повреждение может навсегда приковать вас к постели.
Иван Кучеев
Медицина
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед
- За это время еще не утерян стереотип ходьбы, — объяснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев. — Особенно это касается пожилых, после операции на следующий день человек встает на костыли и ходит. Также надо понимать, что этот диагноз — большой стресс, еще вчера ты находился дома, все было хорошо, а «перелом шейки бедренной кости» звучит, как приговор.
Приговором такой перелом был раньше, сейчас его успешно оперируют и возвращают людям способность ходить.
- Иногда мы оперируем прямо «с колес», как только пациент поступает к нам по скорой, при условии, что есть свободная операционная и свободная бригада, — объяснил Иван Кучеев. — Но чаще операция проходит на следующий день, а в первые сутки мы обследуем пострадавшего на отделении или в реанимации, но в сроки укладываемся.
Гололед, ковер и скользкий пол
Зима — «высокий» сезон у травматологов. Поток обращений растет в геометрической прогрессии. В больницы везут пожилых, для них даже падение с высоты собственного роста чревато серьезными травмами. Особенно много пациентов как раз с переломами шейки бедра.
- К сожалению, такая травма лечится только оперативно, хотя надо отметить, что перелом шейки бедра можно получить и дома из-за необустроенного быта: шнуры, ковры, скользкий пол в ванной, скользкие тапочки, приема препаратов на основе алкоголя (настойки) и фенобарбитала, которые влияют на устойчивость походки, — предупреждает травматолог-ортопед.
Из дома круглый год поступает примерно одинаковое количество пациентов: один-два человека, с первым снегопадом и похолоданием, особенно в первые недели — по десять человек каждый день.
- Существуют рекомендации, как стараться избегать падений — ходить медленно, наклонившись немного вперед, использовать дополнительные средства опоры, — перечисляет Кучеев. — Но не всегда эти рекомендации помогают.
Вывих может стать хроническим
Помимо шейки бедра, чаще всего ломают лучевую кость при падении на руку и шейку плечевой кости.
- В этом случае используется консервативный метод лечения — гипсовая повязка, однако пациенты не всегда хорошо переносят ограничения, — предупреждает врач. — Эти переломы хорошо срастаются примерно через 4-6 недель. Рука разрабатывается до прежнего состояния.
Если фиксатор — гипс или ортез — снять раньше, кости все равно срастутся, но, возможно, это произойдет со смещением. Существует вероятность, что в таком случае потребуется дополнительное вмешательство из-за того, что отломки кости будут сдавливать нервы.
Традиционно зимние травмы связывают с переломами, но, например, довольно часто встречаются вывихи суставов. И это не менее серьезнее перелома.
- Чаще всего происходит вывих головки плечевой кости, когда головка плеча выходит из суставной впадины лопатки, — описывает травму Иван Кучеев. — Это может произойти даже при небольшом падении. Вправление проводят под адекватным обезболивание, а часто и под наркозом. Но после вправления, если структуры сустава не полностью восстановились, возможны повторные вывихи.
Они могут происходить даже при неинтенсивных движениях. Хронические или рецидивирующие вывихи чаще встречаются у молодых, это связано с большей физической активностью.
- Из-за хронических вывихов травмируется сустав, суставные поверхности, и это — основная проблема. Мы лечим это оперативно: стабилизируем сустав, прошиваем губу и восстанавливаем связки, — объяснил врач.
Копчик может болеть полтора месяца
Травма копчика, которой многие страшатся, не так серьезна.
- Как правило, перелом или травму копчика лечат консервативно — симптоматически, если нет смещения, а оно происходит довольно редко, — говорит Иван Кучеев.
Боль может длиться до полутора месяцев, а в некоторых случаях и дольше.
В падении часто страдают связки: происходит перерастяжение или разрыв. Врач может определить травму даже по внешним признакам. Если картина стерта — то потребуется МРТ, так как другие методы не способны определить нарушения в мягко-тканных образованиях.
- На рентгене разрыва связок не видно, если мы не зафиксировали костных повреждений, то можем подозревать разрыв, — объяснил травматолог-ортопед Кучеев. — Многое зависит от диагностики, существуют специальные тесты на определение характера травмы.
А вот на УЗИ, который периодически предлагают в таком случае, видно, скорее всего, ничего не будет вообще.
Если произошел разрыв связки, то в случае с молодыми врачи чаще всего предлагают провести пластику, а вот пожилым рекомендуют ограничиться консервативным лечением.
- Это связано с тем, что при оперативном вмешательстве риск может быть выше, чем результат, которого мы хотим добиться, — предупреждает Иван Кучеев. — Человек без связок способен нормально жить. Даже если они не срастутся, частично их функции могут компенсировать другие части сустава. Некоторые даже не замечают, что у них разорваны связки.
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