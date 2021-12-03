Бывает, ночью просыпаешься от того, что онемели руки — пытаешься их немного размять, опустить вниз, и онемение проходит. Как говорят врачи, причины онемения и боли в руках могут быть разные, но одна из частых — так называемая туннельная невропатия срединного нерва. Нерв сдавливается в том месте, где он проходит через запястный канал под поперечной связкой запястья — своеобразный анатомический туннель, отсюда и название синдрома «туннельный». По словам невролога Мариинской больницы Геннадия Марутенкова, женщины страдают таким синдромом чаще мужчин.
Геннадий Марутенков
Неврология
Врач-невролог высшей квалификационной категории Мариинской больницы, кандидат медицинских наук
- Карпальный туннельный синдром нередко развивается на фоне изменения гормонального фона в организме (климактерический период, старение), ревматических и эндокринных заболеваний. Часто это заболевание встречается у офисных сотрудников, регулярно работающих с мышкой и клавиатурой, а также у представителей профессий, использующих однотипные сгибательно-разгибательные движения кисти (пианист, маляр), —
3 признака туннельного синдрома
Онемение и неприятные ощущения в I, II и III пальцах кисти;
Онемение и боли в руках усиливаются во время ночного сна;
Слабость в кисти, которая присоединяется при прогрессировании заболевания. Человек уже не может выполнять привычную работу рукой, предметы могут «выпадать из рук».
Если вас беспокоят подобные симптомы, надо идти к неврологу. Как правило, после осмотра и проведения специальных тестов врач сможет поставить диагноз. Но иногда требуется пройти еще одно специальное исследование — стимуляционную электронейромиографию.
Как лечат синдром
- Если диагноз карпального туннельного синдрома подтвержден, лечение проводит врач-невролог в амбулаторных условиях. Как правило, назначаются обезболивающие и противовоспалительные препараты, физиотерапия. Врач-хирург может выполнить введение специального противовоспалительного лекарства в место сдавления нерва (сделать «блокаду»), — рассказал Геннадий Марутенков.
Что еще рекомендуют пациентам:
спать с вытянутыми в нейтральном положении запястьями, на ночь надевать специальные лонгеты или бинтовать запястья в нейтральном положении;
избегать быстрого сгибания и разгибания кисти;
поднимать вещи двумя руками;
держать руки в тепле;
адаптировать свое рабочее место так, чтобы локти были согнуты под углом 90 градусов, предплечья при работе оставались в позиции «параллельно полу», а запястья — прямыми;
каждый час делать перерыв — помассировать ладони, походить по комнате.
Врач признается: бывают случаи, когда терапия может не принести желаемого результата — онемение не проходит. Но пациентам, по словам доктора, не стоит отчаиваться:
- Сейчас возможно и хирургическое лечение. Как правило, выполняется небольшая операция в амбулаторных условиях по декомпрессии срединного нерва через мини-доступ. Такие операции проводят в центрах амбулаторной хирургии, а направление на неё вы можете получить в своей поликлинике.
Еще одна причина
Недавно американские врачи назвали причину, из-за чего могут внезапно онеметь руки или ноги. По словам экспертов Mayo Clinic, этот симптом может указывать на высокий уровень холестерина.
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