- Карпальный туннельный синдром нередко развивается на фоне изменения гормонального фона в организме (климактерический период, старение), ревматических и эндокринных заболеваний. Часто это заболевание встречается у офисных сотрудников, регулярно работающих с мышкой и клавиатурой, а также у представителей профессий, использующих однотипные сгибательно-разгибательные движения кисти (пианист, маляр), — объясняет доктор Марутенков.

3 признака туннельного синдрома

Онемение и неприятные ощущения в I, II и III пальцах кисти; Онемение и боли в руках усиливаются во время ночного сна; Слабость в кисти, которая присоединяется при прогрессировании заболевания. Человек уже не может выполнять привычную работу рукой, предметы могут «выпадать из рук».

Если вас беспокоят подобные симптомы, надо идти к неврологу. Как правило, после осмотра и проведения специальных тестов врач сможет поставить диагноз. Но иногда требуется пройти еще одно специальное исследование — стимуляционную электронейромиографию.