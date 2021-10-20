Ольга Ткачева
Гериатрия
Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава
- Остеопороз — это эпидемия 20-го и тем более 21-го века, потому что 34% женщин и 27% мужчин страдают остеопорозом после 50 лет. Колоссальная цифра. В мире 200 млн человек страдают этим заболеванием — больше, чем население нашей страны. Что это значит? Это значит, что последствиями будет каскад переломов. У каждого третьего человека старше 65 лет высокий риск падений, и почти 15% падений заканчиваются не просто травмой, а серьезными переломами, — сказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева сегодня, 20 октября, во Всемирный день борьбы с остеопорозом.
Остеопороз — хронически прогрессирующее системное, обменное заболевание (также может быть клиническим синдромом, проявляющимся при других заболеваниях), связанное со снижением плотности костей и усилением их хрупкости, в результате чего повышается риск переломов.
Как напомнили специалисты, перелом шейки бедра в пожилом возрасте приводит к обездвиженности человека и практически в каждом третьем случае в течение года заканчивается летальным исходом. Поэтому при такой травме необходимо быстрое оперативное вмешательство, грамотная реабилитация.
Если проверять состояние костно-мышечной ткани и выявлять риски остеопороза надо после 50 лет, то заниматься профилактикой хрупкости костей, по словам медиков, надо начинать как можно раньше, желательно с детства. По мнению главного гериатра страны, лучшее средство — физическая активность.
- Физическая активность, начиная с детского возраста. Это профилактика старения, профилактика остеопороза, профилактика когнитивного дефицита. Ничего лучше не придумали, — посоветовала Ольга Ткачева.
Ольга Лесняк
Медицина
Президент Российской Ассоциации по остеопорозу, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Минздрава России
Президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк добавила, что нельзя забывать и о молочных продуктах в своем рационе.
- Для профилактики остеопороза очень важно правильное питание. Есть люди, которые действительно молоко не переносят, но кисломолочные продукты переносят большее количество людей. Йогурты, творог, сыр — все должно быть на столе с детского возраста, — отметила Ольга Лесняк.
При этом она призвала не заменять нормальное питание таблетками. По словам эксперта, в молоке, кроме кальция, содержатся белки, важные для здоровья костной ткани, а также витамин D.
К какому врачу обращаться для выявления остеопороза
- Нет такого одного врача — специалиста по остеопорозу, — говорит Ольга Ткачева. — Есть терапевт, который знает проблему остеопороза. Есть гериатры, которые обязаны этой темой заниматься, и каждый гериатр сможет проконсультировать по этой теме. Есть эндокринологи, которые также специализируются на теме остеопороза, ревматологи.
По словам главного гериатра, в программу бесплатной диспансеризации также входит специальный опрос для выявления рисков развития остеопороза.
Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская называла 5 признаков, указывающих на развитие остеопороза. Среди них уменьшение роста, появление сильных болей в спине, выраженной сутулости, частых переломов и трещин позвонков.
В топ-5 продуктов, полезных для укрепления костей, специалисты называют сардины, зелень, молочные продукты, яйца и кунжут. В список запрещенных при остеопорозе продуктов и напитков входят соль, шоколад, газировка, кофе, алкоголь, маргарин, майонез.
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