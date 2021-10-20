Как напомнили специалисты, перелом шейки бедра в пожилом возрасте приводит к обездвиженности человека и практически в каждом третьем случае в течение года заканчивается летальным исходом. Поэтому при такой травме необходимо быстрое оперативное вмешательство, грамотная реабилитация.

Если проверять состояние костно-мышечной ткани и выявлять риски остеопороза надо после 50 лет, то заниматься профилактикой хрупкости костей, по словам медиков, надо начинать как можно раньше, желательно с детства. По мнению главного гериатра страны, лучшее средство — физическая активность.

- Физическая активность, начиная с детского возраста. Это профилактика старения, профилактика остеопороза, профилактика когнитивного дефицита. Ничего лучше не придумали, — посоветовала Ольга Ткачева.