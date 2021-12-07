Ситуация более чем серьезная. Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина после 50 лет в течение оставшейся жизни хотя бы один раз сломают кость из-за развившегося остеопороза.

Женщины более уязвимы, это связано с гормональными особенностями: в организме после наступления менопаузы изменяется процесс усвоения солей кальция. Они буквально «вымываются» из костей, которые становятся хрупкими и могут сломаться от малейшего неудачного движения.

У мужчин огромную роль в развитии остеопороза играют вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем) и разнообразные хронические болезни.