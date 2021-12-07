Ситуация более чем серьезная. Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина после 50 лет в течение оставшейся жизни хотя бы один раз сломают кость из-за развившегося остеопороза.
Женщины более уязвимы, это связано с гормональными особенностями: в организме после наступления менопаузы изменяется процесс усвоения солей кальция. Они буквально «вымываются» из костей, которые становятся хрупкими и могут сломаться от малейшего неудачного движения.
У мужчин огромную роль в развитии остеопороза играют вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем) и разнообразные хронические болезни.
Максим Кабанов
Медицина
Начальник Госпиталя для ветеранов войн. Полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ.
- Очень важно заниматься профилактикой падений у людей старшего возраста, профилактикой и лечением остеопороза, а если произошло падение, то и оперативным лечением таких пациентов, — уверен начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.
По данным специалистов, проблема с остеопорозом и последствиями заболевания довольно серьезная.
Ольга Лесняк
Медицина
Президент Российской Ассоциации по остеопорозу, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Минздрава России
- В будущем ситуация с переломами только усугубится. Перелом шейки бедренной кости происходит раз в 5 минут, — приводит цифры статистики президент Российской ассоциации остеопороза, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Ольга Лесняк. — Количество людей пожилого возраста в России будет только расти, значит пациентов с переломами, вызванными остеопорозом, в будущем станет только больше.
Если сейчас в России перелом шейки бедра происходит каждые 5 минут, то к 2035 году один перелом будет происходить уже каждые 3 минуты. Система здравоохранения должна быть готова к таким вызовам будущего.
- Перелом шейки бедра или любой другой перелом у пожилого человека означает, что остеопороз привел к критической хрупкости костей, следовательно, высока вероятность повторных переломов, каждый десятый вернется в стационар в течение года с травмой другой ноги, — предупреждает Ольга Лесняк.
Профессор уверена, что для профилактики таких исходов необходимо сразу после перелома начать лечение остеопороза, что поможет максимально снизить риски повторных переломов.
Елена Фролова
Медицина
Главный внештатный гериатр СЗФО, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и кафедры гериатрии, сестринского дела и управления сестринской деятельностью СЗГМУ им. И.И. Мечникова
- Количество переломов проксимального отдела бедра (шейка бедра, головка, вертельная зона) и неблагоприятных исходов этих переломов превышает количество инфарктов миокарда и злокачественных опухолей кишечника, — говорит главный внештатный гериатр Северо-Западного федерального округа, профессор, доктор медицинских наук Елена Фролова. — Когда лечение проводится неправильно и не в установленные сроки, результат операции значительно хуже, пациент становится беспомощным, теряет независимость, есть опасность летального исхода.
Эксперты подготовили специальный комплекс мер, которые должны помочь в профилактике падений и переломов, и неблагоприятных исходов перелома шейки бедра. Впервые его отработают на Госпитале для ветеранов войн, а впоследствии — распространят на все медучреждения России.
Что входит в ортогериатрический подход
Экстренная операция;
реабилитация;
профилактика остеопороза и новых падений.
- Необходимо отладить каждый этап: как должна работать медсестра, как врач, создать опросники и чек-листы, чтобы потом передавать прооперированных людей гериатрам по месту жительства, — перечисляет меры, которые собираются принимать Елена Фролова. — Нам важно, чтобы люди могли восстановиться, могли ходить, танцевать и забирать внуков из школы.
Остеопороз нельзя вылечить, но можно стабилизировать при помощи лекарственных препаратов, которые, укрепляя кость, позволяют существенно снизить риск переломов. Все другие рекомендации — питание, образ жизни — помогают в значительно меньшей степени, если помогают вообще.
Иван Кучеев
Медицина
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед
- Лечение довольно дорогостоящее, поэтому оно долго не входило в систему ОМС. Сейчас оно стало доступным. В Израиле определенные препараты рекомендованы для лечения всех женщин после 60 лет, и они показывают хорошие результаты, — объяснил травматолог-ортопед Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев. — Остеопороз — бич женщин. Мужчины очень редко страдают от этого заболевания.
Если судить по частоте переломов шейки бедра, то среди пациентов — 90 процентов женщин и только 10 процентов мужчин.
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