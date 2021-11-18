Как только начнется гололед, начинаются падения. Поскальзывается и падает каждый четвертый человек старше 65 лет упадет — такова неутешительная ежегодная статистика. У каждого пятого из упавших будут серьезные последствия: переломы, разрывы связок, проблемы с позвоночником — перечислять можно долго. Но есть и еще одна проблема, даже если падение обошлось без травм, может появиться страх движения, когда человек старается максимально снизить физическую активность, чтобы избежать потенциальных повреждений.
Оксана Драпкина
Медицина
Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава.
- Это дополнительно ослабляет пожилых людей и увеличивает риск падения — получается замкнутый круг, — говорит профессор Оксана Драпкина. — У пожилых людей много факторов, способствующих падению. С возрастом ослабевают мышцы, замедляется реакция, ухудшается зрение и баланс.
Помимо раскоординации, есть еще и список заболеваний, которые также сами по себе увеличивают риск упасть:
Гипотония (низкое артериальное давление) — неустойчивость во время ходьбы происходит из-за частых головокружений;
Перенесенный инсульт, болезнь Паркинсона и артрит ухудшают координацию и скорость реакции;
Диабет опасен из-за колебания уровня глюкозы крови, который может спровоцировать потерю сознания. Кроме того, при диабете ухудшается зрение и снижается чувствительность в ногах;
Болезнь Альцгеймера влияет на быстроту реакции и способность осознавать действительность;
Недержание мочи и аденома предстательной железы заставляет человека чаще ходить в туалет, это увеличивает риск падения, особенно в ночное время;
Остеопороз не является фактором риска падения, однако увеличивает вероятность переломов.
- Может увеличить риск падения и прием препаратов, которые влияют на центральную нервную систему: снотворных, противосудорожных, антидепрессантов, опиодных обезболивающих, снижающий артериальное давление и уровень сахар в крови, — говорит Оксана Драпкина. — В зоне риска те, кто применяет антикоагулянты и глюкокортикостероиды, так как они увеличивают риск кровотечений при травмах.
Насколько высок риск упасть, можно проверить с помощью двух простых тестов.
Тест со стулом
Вам потребуется стул, рулетка и секундомер.
Поставьте стул на пол и отмерьте от него 3 метра. Обозначьте это место каким-то предметом.
Запустите секундомер и одновременно сядьте на стул;
Встаньте с него и пройдите 3 метра;
Вернитесь обратно и сядьте на стул, одновременно выключите секундомер.
Сколько времени у вас это заняло? Если больше 12-13 секунд — вы в зоне риска.
Тест на координацию
Вам снова потребуется секундомер. Снимите обувь, на полу вы должны стоять босиком.
Поставьте ноги вместе.
Отодвиньте одну ногу назад, так, чтобы большой палец одной ноги касался начала свода стопы другой. Нога окажется примерно на середине стопы второй. Оцените, сколько секунд вы можете простоять в такой позе?
Поставьте одну ногу перед другой так, чтобы пальцы касались пятки. Сколько секунд вы можете простоять в такой позе?
Встаньте на одну ногу. Сколько секунд вы простоите с такой позе?
Если в позе 2 и 3 вы продержались больше 10 секунд, а в позе 4 — более 5 секунд, то с вами все в порядке. Если нет — высок риск падения.
Как обезопасить себя от случайного падения дома
Включайте свет, когда ходите по дому;
постелите противоскользящие коврики в ванной и установите поручни;
носите домашнюю обувь в нескользящей подошвой, которая плотно прилегает к стопе;
закрепите провода от бытовой техники вдоль плинтусов, чтобы не споткнуться;
уберите порванные или легко собирающиеся гармошкой ковры и дорожки с пола;
если у вас в доме лестницы, наклейте на ступеньки противоскользящие ленты;
убирайте мох, листья с придомовых дорожек, если живете в частном доме.
- Независимо от возраста посвящайте физической активности не менее 30 минут в день, — рекомендует профессор Драпкина. — Танцы, йога и пилатес позволят улучшить координацию движений. Если вы долго сидели или лежали — поднимайтесь медленно, опираясь руками на другие предметы. Это позволит избежать головокружения.
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