- Может увеличить риск падения и прием препаратов, которые влияют на центральную нервную систему: снотворных, противосудорожных, антидепрессантов, опиодных обезболивающих, снижающий артериальное давление и уровень сахар в крови, — говорит Оксана Драпкина. — В зоне риска те, кто применяет антикоагулянты и глюкокортикостероиды, так как они увеличивают риск кровотечений при травмах.

Насколько высок риск упасть, можно проверить с помощью двух простых тестов.