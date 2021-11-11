- У детей и подростков чаще встречаются вазовагальные и ортостатические обмороки, а также обмороки на фоне аффективно-респираторных приступов — последние бывают обычно в дошкольном возрасте. Начинаются такие приступы после того, как у ребенка что-то отняли или не дали, он от обиды начинает громко и долго плакать, после чего дыхание его задерживается и он обмякает, — добавила невролог.

Что происходит с организмом во время обморока

Механизм развития обмороков до конца не ясен. По словам Татьяны Сергеевой, одна из основных гипотез развития самого распространенного вида синкопальных состояний — вазовагального — гласит о том, что это патологическая реакция организма в ответ на тревогу или страх.

- Во время сильного стресса за счет выброса гормонов возникает реакция «бей или беги», но она не может реализоваться — блокируется. Блокада приводит к тому, что избыточная деятельность системы кровообращения, настроенной на мышечную активность, никак не компенсируется работой мышц. Сосуды расширяются, происходит резкое уменьшение объема крови, поступающей к сердцу, в итоге возникает рефлекторная брадикардия — так называемый вазодепрессорный рефлекс. В результате возникает острая кратковременная гипоксия мозга. Из-за того, что человек во время обморока падает, происходит рефлекторное увеличение объема поступающей крови к сердцу, развивается рефлекторная тахикардия, и мозговой кровоток приходит в норму. Сознание человека восстанавливается, — объяснила невролог.

Медики выделяют три стадии синкопального состояния:

1. Предобморочное состояние (липотимия)

Это предвестник обморока, который появляется непосредственно перед приступом. У человека могут на этом фоне возникать головокружение без ощущения вращения, звон в ушах, подступающая дурнота, потемнение в глазах или туман, ощущение неминуемого падения. Длится это состояние, как правило, от нескольких секунд до одной минуты.

2. Синкопе или обморок

У человека пропадает мышечный тонус и он падает навзничь. Все это сопровождается бледностью кожи, холодным потом, расширением зрачков, поверхностным дыханием, падением артериального давления и появлением нитевидного пульса. Длится сам обморок 6-60 секунд. При длительных и глубоких обмороках возможны подергивания мышц, а иногда и непроизвольное мочеиспускание.

3. Постсинкопальное состояние

Человек приходит в себя достаточно быстро — на это уходит тоже несколько секунд. Пульс учащается, нередко пострадавшие жалуются на общую слабость и тревогу.

Когда обморок — повод обратиться к врачу

По мнению Татьяны Сергеевой, любой обморок нельзя назвать вариантом нормы.

- Даже простой обморок говорит о переутомлении, перенапряжении человека, гиподинамии. Поэтому, в первую очередь, надо исключить факторы, которые могут спровоцировать такое состояние — недосып, недоедание, курение, употребление алкоголя, отсутствие физнагрузки (лучше заняться плаванием). А если обмороки повторяются, надо обязательно обратиться к врачу — терапевту, неврологу или кардиологу, чтобы доктор провел обследование и выяснил, почему так происходит, — говорит невролог.

Как правило, обследование у кардиолога включает выполнение ЭХО-кардиографии, холтеровское мониторирование ЭКГ+АД, лабораторные анализы. При исключении проблем с сердцем и сосудами, необходимо исключить риск эпилепсии. В этом случае дифференциальная диагностика включает ночной ЭЭГ-видеомониторинг (метод регистрации спонтанной биоэлектрической активности головного мозга с одновременной видеорегистрацией движений и активностей организма — прим. ред.) и консультацию невролога-эпилептолога.

- Я часто вижу пациентов, у которых синкопальные состояния оказываются первыми клиническими проявлениями эпилептической болезни, — говорит врач.

Первая помощь при обмороке

Что делать, если рядом кто-то упал в обморок, и в каких случаях нашатырь может только навредить человеку — рассказала инструктор курсов неотложной помощи, врач СПбГПМУ Юлия Кузнецова.