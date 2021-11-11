Обморок или синкопе (от лат. syncope) — приступ кратковременной потери сознания, связанный с нарушением постурального мышечного тонуса (этот тонус поддерживает вертикальное положение тела) и расстройством сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности.
Причины обморока: от стресса до аритмии
Причин, по которым человек может упасть в обморок, называют много. Но, как рассказала невролог-эпилептолог Татьяна Сергеева, условно все обмороки можно разделить на 2 большие группы.
Татьяна Сергеева
неврология
Врач-невролог, эпилептолог Клиники эпилептологии «Epi Jay», кандидат медицинских наук
Нейрогенные
К этой группе относят разные виды синкопальных состояний, но чаще всего встречаются вазовагальный и простой обмороки. По разным данным, их распространенность составляет от 28% до 94% среди всех случаев обмороков. Их провоцируют стрессовые ситуации:
испуг,
тревога,
страх,
неприятное известие,
вид крови,
проведение или ожидание медицинских манипуляций у тревожных личностей,
сильная боль.
Еще один частый вид обморока из этой группы — ортостатистический. Он случается, как правило, у пожилых людей и связан с быстрой сменой положения тела в пространстве — например, при резком вставании из положения лежа или сидя.
Соматические
Самыми распространенными в этой группе считаются кардиогенные обмороки, которые связаны с возникновением механических помех для кровотока в сердце (например, сужение артерий, врожденные пороки сердца, тромбоэмболия) и нарушений сердечного ритма (брадикардия, тахикардия).
- У детей и подростков чаще встречаются вазовагальные и ортостатические обмороки, а также обмороки на фоне аффективно-респираторных приступов — последние бывают обычно в дошкольном возрасте. Начинаются такие приступы после того, как у ребенка что-то отняли или не дали, он от обиды начинает громко и долго плакать, после чего дыхание его задерживается и он обмякает, — добавила невролог.
Что происходит с организмом во время обморока
Механизм развития обмороков до конца не ясен. По словам Татьяны Сергеевой, одна из основных гипотез развития самого распространенного вида синкопальных состояний — вазовагального — гласит о том, что это патологическая реакция организма в ответ на тревогу или страх.
- Во время сильного стресса за счет выброса гормонов возникает реакция «бей или беги», но она не может реализоваться — блокируется. Блокада приводит к тому, что избыточная деятельность системы кровообращения, настроенной на мышечную активность, никак не компенсируется работой мышц. Сосуды расширяются, происходит резкое уменьшение объема крови, поступающей к сердцу, в итоге возникает рефлекторная брадикардия — так называемый вазодепрессорный рефлекс. В результате возникает острая кратковременная гипоксия мозга. Из-за того, что человек во время обморока падает, происходит рефлекторное увеличение объема поступающей крови к сердцу, развивается рефлекторная тахикардия, и мозговой кровоток приходит в норму. Сознание человека восстанавливается, — объяснила невролог.
Медики выделяют три стадии синкопального состояния:
1. Предобморочное состояние (липотимия)
Это предвестник обморока, который появляется непосредственно перед приступом. У человека могут на этом фоне возникать головокружение без ощущения вращения, звон в ушах, подступающая дурнота, потемнение в глазах или туман, ощущение неминуемого падения. Длится это состояние, как правило, от нескольких секунд до одной минуты.
2. Синкопе или обморок
У человека пропадает мышечный тонус и он падает навзничь. Все это сопровождается бледностью кожи, холодным потом, расширением зрачков, поверхностным дыханием, падением артериального давления и появлением нитевидного пульса. Длится сам обморок 6-60 секунд. При длительных и глубоких обмороках возможны подергивания мышц, а иногда и непроизвольное мочеиспускание.
3. Постсинкопальное состояние
Человек приходит в себя достаточно быстро — на это уходит тоже несколько секунд. Пульс учащается, нередко пострадавшие жалуются на общую слабость и тревогу.
Когда обморок — повод обратиться к врачу
По мнению Татьяны Сергеевой, любой обморок нельзя назвать вариантом нормы.
- Даже простой обморок говорит о переутомлении, перенапряжении человека, гиподинамии. Поэтому, в первую очередь, надо исключить факторы, которые могут спровоцировать такое состояние — недосып, недоедание, курение, употребление алкоголя, отсутствие физнагрузки (лучше заняться плаванием). А если обмороки повторяются, надо обязательно обратиться к врачу — терапевту, неврологу или кардиологу, чтобы доктор провел обследование и выяснил, почему так происходит, — говорит невролог.
Как правило, обследование у кардиолога включает выполнение ЭХО-кардиографии, холтеровское мониторирование ЭКГ+АД, лабораторные анализы. При исключении проблем с сердцем и сосудами, необходимо исключить риск эпилепсии. В этом случае дифференциальная диагностика включает ночной ЭЭГ-видеомониторинг (метод регистрации спонтанной биоэлектрической активности головного мозга с одновременной видеорегистрацией движений и активностей организма — прим. ред.) и консультацию невролога-эпилептолога.
- Я часто вижу пациентов, у которых синкопальные состояния оказываются первыми клиническими проявлениями эпилептической болезни, — говорит врач.
Первая помощь при обмороке
Что делать, если рядом кто-то упал в обморок, и в каких случаях нашатырь может только навредить человеку — рассказала инструктор курсов неотложной помощи, врач СПбГПМУ Юлия Кузнецова.
Юлия Кузнецова
симуляционное обучение в медицине, хирургия
Детский хирург, доцент кафедры общей медицинской практики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), инструктор курсов неотложной помощи, кандидат медицинских наук
Главная опасность при потере сознания — травмы, в первую очередь, головного мозга. Поэтому постарайтесь предупредить травмы. Исключите по возможности риск резкого падения человека на пол или землю. Можно подхватить его, кинуть ему под голову сумку или другой мягкий предмет.
При этом удерживать человека в вертикальном положении тоже не следует. Основная помощь при обмороке — уложить пострадавшего в горизонтальное положение так, чтобы его голова была на уровне сердца. Ноги лучше поднять выше уровня головы.
Далее необходимо понять, что это — обморок или нечто более серьезное. Для этого определите, дышит человек или нет. Обморок — это кратковременная потеря сознания. При более серьезных состояниях происходит не только потеря сознания, но и остановка дыхания, кровообращения.
Если человек дышит, но сознания пока нет, подержите его в горизонтальном положении и понаблюдайте за дыханием.
При проблемах с дыханием проверьте, не запал ли язык — такое может случиться, когда человек лежит на спине. Если есть любые сомнения, поверните его на бок, чтобы освободить дыхательные пути.
Вызовите скорую помощь.
- Это самые основные и простые вещи. Кратковременная потеря сознания до 10 минут не опасна для человека. Если обмороки будут повторяться, это уже повод обратиться к врачу-специалисту, — добавляет Юлия Кузнецова.
Всегда ли помогает нашатырь?
- Нашатырный спирт и другие раздражающие вещества надо применять с осторожностью. Такие препараты рефлекторно заставляют человека вдохнуть. Но если поднести бутылочку слишком близко к носу, можно получить обратный эффект — вызвать остановку дыхания. Нашатырный спирт нужно держать на расстоянии 15-29 см от лица человека, делая движения рукой по направлению к полости носа — так он почувствует запах, но он не будет резким, — советует инструктор курсов неотложной помощи.
Что делать, если почувствовал предобморочное состояние?
- Обморок связан с недостаточным кровообращением головного мозга, когда ему перестает хватать кислорода и других веществ, которые доставляет кровь. Самая лучшая помощь себе, если чувствуете приближение обморока, — лечь и немного приподнять ноги, — рекомендует врач СПбГПМУ.
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