Накануне Всемирного дня оказания первой помощи, который отмечается 11 сентября, анестезиолог-реаниматолог Мариинской больницы Екатерина Поликарпова рассказала, как правильно вызвать скорую помощь и что делать до прибытия врачебной бригады, если видишь человека без признаков жизни.
Екатерина Поликарпова
Реаниматология
анестезиолог-реаниматолог Мариинской больницы, врач реанимационной бригады скорой помощи специализированной подстанции СП №15, инструктор по оказанию первой помощи
Шаг первый: вызываем скорую помощь
- Самый частый вызов, который поступает в скорую — «человеку плохо». Под этим словосочетанием может скрываться все что угодно — от «зачесалась правая пятка» до «клинической смерти». Поэтому при вызове скорой важно правильно и четко сказать, что случилось, где вы находитесь, кто перед вами и что вы не оставили человека без помощи. Это может звучать так: «Сквер Мариинской больницы, передо мной мужчина средних лет, без сознания, без дыхания, приступаю к сердечно-легочной реанимации». Или так: «Лиговский проспект, дом такой-то, аптека, мужчина подавился инородным предметом, сейчас оказываю помощь, жду бригаду».
Если нет дыхания и сознания — это состояние клинической смерти. По словам врача, чтобы проверить, дышит ли человек и в сознании ли он, не требуется особых навыков — на все уйдет не более 20 секунд. Причем прощупывать пульс не надо.
- Пульс на этапе до прибытия скорой помощи не проверяется. Современные рекомендации говорят, что нет смысла тратить на это время. Люди, не применяющие эту методику в повседневной практике, часто воспринимают желаемое за действительное — могут принять передаточную пульсацию своих пальцев за пульс пострадавшего, — объясняет врач.
Шаг второй: проверяем, в сознании ли человек
Видим лежащего человека, приближаемся к нему и первое, что делаем, устанавливаем голосовой контакт. Задаем ему простые вопросы, на которые можно ответить односложно: «Вы меня слышите? Вам нужна помощь?». Допустим, человек не отвечает и не реагирует. Подходим ближе, слегка встряхиваем человека за оба плеча и повторяем вопросы. Он опять не отвечает. Считаем, что сознания нет.
Шаг третий: проверяем дыхание
- Дыхание оцениваем по принципу «вижу, слышу, ощущаю». Самый главный признак, что человек дышит, — подъем грудной клетки. Не видите подъема — подносите ухо ко рту пострадавшего и пытаетесь услышать дыхание. Можно также попытаться ощутить поток воздуха на своей щеке.
Бывает так, что дышать пострадавшему мешает запавший язык.
- Западение корня языка — частая проблема, от которой люди умирают на улице. Язык в расслабленном состоянии перекрывает дыхательные пути, что может привести к остановке сердца. Чтобы освободить пути, надо положить руку на лоб человеку, двумя пальцами другой руки взяться за его подбородок и запрокинуть голову. В этот момент человек может сделать вдох.
Шаг четвертый: приступаем к сердечно-легочной реанимации
- Если человек без сознания и не дышит, начинаем реанимационные действия. Принцип — надавливать на грудную клетку, выполняя непрямой массаж сердца. Все просто — основание ладони ставим ровно на центр грудной клетки, руки складываем в замок, перпендикулярно к поверхности тела, и выполняем надавливания с частотой 100-120 раз в минуту и глубиной 5-6 сантиметров.
Дыхание «рот в рот» сейчас не выполняется, тем более в связи с эпидобстановкой. Важны, прежде всего, грамотные компрессии грудной клетки, а не дыхание. Это тот момент, когда ваши руки спасают жизнь.
Когда вы начали реанимацию, закончилась клиническая смерть — началась реанимационная жизнь.
Типичные страхи
Реаниматолог прокомментировала основные страхи, останавливающие прохожих от оказания первой помощи тому, кто лежит без движения.
Вдруг я начну реанимацию, а у человека все-таки есть сознание или дыхание?
- Вероятность ошибиться очень мала. Если вы начнете надавливать на грудную клетку человеку, у которого было дыхание, он просто начнет вам сопротивляться и не даст себя «продавить». Механическими надавливаниями мы никогда не собьем электрическую работу сердца, поэтому ничего страшного не случится.
Я могу сломать человеку ребра
- Все боятся сломать ребра. Но если сердце человека не бьется, согласитесь, у него уже проблемы. И лучше он останется живым со сломанными ребрами, чем умрет.
Сломанное во время реанимации ребро может повредить внутренние органы
- Даже если возникнут какие-то проблемы и осложнения — не так надавили или немного сильнее, чем надо, — человек от этого не умрет мгновенно. Скорая приедет, разберется в ситуации, окажет помощь и при необходимости доставит в стационар.
Может, человек просто пьяный и ему не нужна помощь
- Очень много состояний, которые можно спутать с опьянением. А на самом деле у человека заболевание и он нуждается в помощи врачей. Задача того, кто оказался рядом, вызвать врачей — они приедут и разберутся, нужна ли помощь или нет. Лучше лишний раз вызвать скорую, чем оставить без внимания нуждающегося в ней. Это наша работа.
Меня могут привлечь к ответственности за нанесение вреда здоровью
- Нет ни одного выигранного судебного дела о привлечении того, кто начал оказывать первую помощь. В Европе и во всем мире действует закон «доброго самаритянина», который подразумевает, что человек, вызвавшийся оказать первую помощь, не несет юридической ответственности за проблемы и осложнения. До тех пор, пока он не превысил свои обязанности. Например, не воткнул какой-то предмет в тело пострадавшего — ручку в дыхательные пути или что-то другое, как это иногда показывают в фильмах.
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