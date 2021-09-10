Шаг первый: вызываем скорую помощь

- Самый частый вызов, который поступает в скорую — «человеку плохо». Под этим словосочетанием может скрываться все что угодно — от «зачесалась правая пятка» до «клинической смерти». Поэтому при вызове скорой важно правильно и четко сказать, что случилось, где вы находитесь, кто перед вами и что вы не оставили человека без помощи. Это может звучать так: «Сквер Мариинской больницы, передо мной мужчина средних лет, без сознания, без дыхания, приступаю к сердечно-легочной реанимации». Или так: «Лиговский проспект, дом такой-то, аптека, мужчина подавился инородным предметом, сейчас оказываю помощь, жду бригаду».

Если нет дыхания и сознания — это состояние клинической смерти. По словам врача, чтобы проверить, дышит ли человек и в сознании ли он, не требуется особых навыков — на все уйдет не более 20 секунд. Причем прощупывать пульс не надо.

- Пульс на этапе до прибытия скорой помощи не проверяется. Современные рекомендации говорят, что нет смысла тратить на это время. Люди, не применяющие эту методику в повседневной практике, часто воспринимают желаемое за действительное — могут принять передаточную пульсацию своих пальцев за пульс пострадавшего, — объясняет врач.

Шаг второй: проверяем, в сознании ли человек

Видим лежащего человека, приближаемся к нему и первое, что делаем, устанавливаем голосовой контакт. Задаем ему простые вопросы, на которые можно ответить односложно: «Вы меня слышите? Вам нужна помощь?». Допустим, человек не отвечает и не реагирует. Подходим ближе, слегка встряхиваем человека за оба плеча и повторяем вопросы. Он опять не отвечает. Считаем, что сознания нет.

Шаг третий: проверяем дыхание

- Дыхание оцениваем по принципу «вижу, слышу, ощущаю». Самый главный признак, что человек дышит, — подъем грудной клетки. Не видите подъема — подносите ухо ко рту пострадавшего и пытаетесь услышать дыхание. Можно также попытаться ощутить поток воздуха на своей щеке.

Бывает так, что дышать пострадавшему мешает запавший язык.

- Западение корня языка — частая проблема, от которой люди умирают на улице. Язык в расслабленном состоянии перекрывает дыхательные пути, что может привести к остановке сердца. Чтобы освободить пути, надо положить руку на лоб человеку, двумя пальцами другой руки взяться за его подбородок и запрокинуть голову. В этот момент человек может сделать вдох.