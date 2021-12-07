- Это только кажется, что самая сложная для нас пора — зима, работы достаточно круглый год, просто меняется характер травм, с которыми к нам обращаются, — рассказал порталу «Доктор Питер» заведующий травматологическим отделением поликлиники №6 Невского района, врач травматолог-ортопед Андрей Николаев.

Зимой жалуются в основном на последствия падения. Удержаться на ногах на льду или замерзшем снегу довольно сложная задача.