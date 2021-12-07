В зимнее время у травматологов и в травмпунктах прибавилось работы. Переломы, растяжения, ушибы — неполный «зимний» ассортимент жалоб, с которыми обращаются пострадавшие от льда и снега.
Заведующий травматологическим отделением поликлиники №6 Невского района, врач травматолог-ортопед
— Это только кажется, что самая сложная для нас пора — зима, работы достаточно круглый год, просто меняется характер травм, с которыми к нам обращаются, — рассказал порталу «Доктор Питер» заведующий травматологическим отделением поликлиники №6 Невского района врач травматолог-ортопед Андрей Николаев.
Зимой жалуются в основном на последствия падений. Удержаться на ногах на льду или замерзшем снегу — довольно сложная задача.
— Лучше не падать совсем, поэтому надо стараться ходить правильно: выбирайте расчищенный путь, так как под снегом может оказаться лед, — предупреждает Андрей Николаев. — Старайтесь ходить неразмашистым шагом, немножко подавать корпус вперед, стараться не отклоняться, чтобы не упасть на спину.
Главное зимнее правило — оставлять руки свободными от всевозможных сумок и пакетов и не держать их в карманах.
— Это поможет вам лучше держать равновесие и устойчивость, — порекомендовал травматолог.
Если же фаза падения уже началась, важно сгруппироваться:
не расставлять руки в стороны;
не падать на прямые руки;
подбородок прижать к груди, чтобы защитить голову при падении;
стараться упасть набок, так мы защитим спину и голову.
— Если рука будет отставлена в сторону, есть риск травмировать запястье, ключицу или предплечье, но это позволит избежать более тяжелой травмы, — говорит врач.
Чаще всего люди падают в тех местах, где встречаются холодный и теплый воздух, так как там образуется наледь, — это подъезды, входы в магазин, метро, лестницы.
— На ровной прямой поверхности редко происходят падения, чаще они случаются при выходе из транспорта, особенно в час пик — из-за большого количества людей и спешки, — говорит Андрей Николаев.
Самый частый повод визита к травматологам — растяжение, но чем старше человек, тем с большей вероятностью у него может случиться перелом.
— У пожилых не такая координация, как у молодых, им сложнее сгруппироваться, также есть возрастные изменения костной ткани, когда даже незначительный травмы могут привести к серьезному перелому, — объяснил Андрей Николаев.
Во время падения возможны компрессионные переломы позвоночника. Случаются они в 15 процентах случаев падений на спину. Поэтому так важно правильно сгруппироваться.
— Старайтесь падать не на прямую спину, а немного согнувшись «колесом», — советует врач ортопед-травматолог. — В этом случае руки требуется развести в стороны, чтобы смягчить падение, голову постарайтесь поджать, чтобы не удариться затылком.
Даже если перелома нет, или вам кажется, что его нет, — это еще не повод отказываться от визита к врачу.
— Отличить травму одну от другой можно, только если перелом тяжелый, со смещением, обычный же перелом похож на растяжение связок, неподготовленный человек не сможет дифференцировать их, — говорит Андрей Николаев. — Потребуется рентгенограмма. Если же вы не обратились за помощью, лечились сами, то могут быть последствия: при переломе без смещения возможны боли, ограничение подвижности, отеки, опухоли; при травме со смещением в некоторых случаях потребуется хирургическое лечение.
Со связками тоже не все так просто. Конечно, полный разрыв — это достаточно редкое явление. Чаще оно бывает у спортсменов. Обычно к травматологам обращаются с растяжением. Оно заживает в любом случае, но важно, чтобы доктор дал рекомендации, как лечить.
Как еще обезопасить себя от травм
Выбирайте обувь с противоскользящей подошвой.
Безопаснее зимой ходить с тростью, но можно заменить ее палками для скандинавской ходьбы. Главное — не уповать только на них, так как это мнимое ощущение безопасности. И откидывать в сторону, чтобы не травмировать лицо и глаза в случае падения.