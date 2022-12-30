Люди делятся на два типа: те, кто хочет начать менять свою жизнь c понедельника, и те, кто любит ставить цели сразу на год. Как бы там ни было, в начале года мы все думаем о том, чего бы нам хотелось достичь в ближайшие 12 месяцев. Правда, далеко не все в итоге поставленные задачи выполняют.

Как правильно ставить перед собой цели и как понять, чего именно хочешь? Разбираемся вместе с психологом Петром Галигабаровым.