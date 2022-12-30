Люди делятся на два типа: те, кто хочет начать менять свою жизнь c понедельника, и те, кто любит ставить цели сразу на год. Как бы там ни было, в начале года мы все думаем о том, чего бы нам хотелось достичь в ближайшие 12 месяцев. Правда, далеко не все в итоге поставленные задачи выполняют.
Как правильно ставить перед собой цели и как понять, чего именно хочешь? Разбираемся вместе с психологом Петром Галигабаровым.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (г. Санкт-Петербург), схема-терапевт
Как выбрать цели и не прогадать? Под бой курантов принято ставить цели, загадывать желания, давать себе или окружающим обещания. Принято строить планы на будущее. Но как не ошибиться с целью?
Одно из решений — это опираться на личные жизненные ценности. Вам потребуется взять бумагу и ручку, уделить себе время. Сначала расслабьтесь, несколько минут подышите через ноздри, наполняя воздухом живот. После напишите на листке бумаги свои жизненные ценности. Напишите, к чему больше всего стремитесь. То есть ответьте на вопрос: «Зачем я живу?»
Как понять, что ценность ваша, а не навязанная кем-то? Ориентируйтесь на ощущение удовлетворения, возникающее внутри вас в процессе обдумывания того, к чему стремитесь. В вас должно преобладать спокойствие.
Также, выписывая ценность, отлавливайте интроекты (например, голос мамы в голове) и что они говорят, какие эмоции вызывают. Допустим, вы пишете, что «гедонизм» является вашим стремлением, а интроект (голосом мамы) ругает: «Жить в собственное удовольствие, быть эгоистичным — это стыдно, так нельзя!» И возникает страх, а не удовлетворение. Скорее всего, «жить для людей» — это не ваша ценность, а навязанная родителем.
Попробуйте сначала выписать свои устремления самостоятельно, без подсказок. Обратите внимание на различные сферы жизни: тело, душа, семья, друзья, образование, профессия, труд, отдых, свобода, развлечения, материальные ценности. Например, основная моя ценность — это душевное и физическое здоровье. Как осознание этого факта помогает ставить истинные цели, расскажу далее.
Итак: вы выписали собственные устремления самостоятельно в различных сферах. Теперь для подсказки или дополнения найдите список, предложенный Милтоном Рокичем (американский психолог) или любой другой. Еще раз уточните собственные ценности.
Следующий этап — постановка приоритета. Какая ценность основополагающая для вас? Нельзя объять необъятное, поэтому выделите одно-два «зачем» на будущий год (или на всю жизнь). Опираясь на ценность, и ставьте цели, составляйте планы, меняйте по необходимости привычки.
Например, когда-то я курил. Я много раз бросал, но неизменно возвращался к сигаретам. Затем я выбрал ценность, которой посвятил себя, — это душевное и физическое здоровье. Курение не вписывалось в мое «зачем». Поэтому я поставил цель — отказаться от пагубной привычки. Было сложно, но всякий раз, проходя мимо магазинов с табаком и ощущая фантомное желание затянуться, я напоминал о ценности, о здоровье.
Другой пример. Если ваша приоритетная ценность — счастливая семейная жизнь, то потребуется определиться с понятиями «счастливая», «семейная». Ведь у вас и у партнера разное видение счастья, как правило. Далее, опираясь на ценность, ставите цели и, при необходимости, меняете привычки.
Один мой клиент (разрешение на публикацию получено) после развода очень не хотел разрушить свои будущие отношения. Он начал изучать себя, свои негативные схемы мышления и поведения, чтобы обрести «счастливую семейную жизнь». То есть его целями стали: самопознание, работа над собой, отказ от жестокого мышления и так далее.
Ценности — это мотивация достигать целей, это опора для силы воли (я хочу), самоконтроля. Чтобы не ошибиться с целью, важно понимать свои жизненные ценности.